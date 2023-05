Pourquoi les électeurs ne semblent pas se soucier du plafond de la dette

Bien qu’il y ait des rapports selon lesquels un accord est proche, beaucoup de choses pourraient mal tourner si les républicains du Congrès et la Maison Blanche ne parviennent pas à trouver un accord pour relever le plafond de la dette d’ici la fin de la semaine prochaine. À un moment donné au cours des prochaines semaines, les chèques du gouvernement fédéral cesseraient d’être envoyés puisque le pays ne serait plus en mesure de payer ses factures. Les taux d’intérêt augmenteraient, le marché boursier chuterait et le pays entrerait probablement en récession, entraînant potentiellement des millions de pertes d’emplois.

Mais est-ce que la plupart des Américains le savent ? Et qui blâmeraient-ils pour la calamité économique qui s’ensuivrait ?

La réponse à la première question est simple : la plupart des Américains ne semblent pas considérer la menace du plafond de la dette comme un gros problème, ou ils ne semblent pas considérer un défaut de paiement potentiel comme une crise. La deuxième question est plus compliquée et dépendra de la gravité de l’effondrement de l’économie si un accord n’est pas conclu la semaine prochaine.

Le chaos pourrait commencer dès juin : il reste un peu plus d’une semaine avant que nous n’atteignions la « date X » du 5 juin, lorsque le département du Trésor a déclaré que les États-Unis commenceraient à être incapables de payer leurs dettes et pourraient devoir établir des priorités. quelles factures restent impayées. Le plafond de la dette est la limite légale du montant que les États-Unis peuvent emprunter pour payer une grande partie des dépenses publiques. Les États-Unis, en fait, ont atteint le plafond de la dette en janvier ; Le Trésor utilise des « mesures extraordinaires » pour maintenir le gouvernement à flot, mais celles-ci seront également bientôt épuisées.

Les républicains du Congrès et la Maison Blanche sont toujours en négociation. Bien que les membres du Congrès aient déjà quitté la capitale pour leur week-end du Memorial Day, des rapports récents suggèrent qu’un accord pourrait être en vue – mais les membres les plus conservateurs de la Chambre ne semblent pas aimer certains détails. (Les démocrates de la Chambre, pour leur part, ne semblent pas non plus ravis.)

La plupart des sondages publics montrent un défi central pour Biden et les démocrates : la majorité des Américains ne semblent pas comprendre les détails techniques du plafond de la dette, ou ce que signifierait un défaut. De nombreux électeurs considèrent que l’avenir du plafond de la dette dépend d’une sorte de réduction des dépenses, et beaucoup semblent disposés à envisager un défaut si le Congrès ne réduit pas certaines dépenses.

Le fait que les électeurs voient un lien entre les réductions de dépenses et le plafond de la dette est déjà une énorme victoire pour les républicains – la position d’ouverture de la Maison Blanche et de la direction démocrate de la Chambre a toujours été d’adopter une augmentation « propre » du plafond de la dette, en séparant les débats sur les budgets et les dépenses. Les démocrates comptaient en partie sur le fait que les républicains ne seraient jamais sur la même longueur d’onde avec leur liste de revendications ; mais depuis que les républicains de la Chambre ont adopté leur propre projet de loi sur le plafond de la dette le mois dernier, Biden et les démocrates ont dû engager des négociations sur la réduction des dépenses.

Maintenant que Biden et les démocrates négocient, un défaut ne serait probablement pas considéré comme la faute exclusive des demandes des républicains : les sondages les plus récents montrent que les deux partis sont presque à égalité. Un sondage mariste de la semaine dernière, par exemple, montre que 45% des Américains blâmeraient les républicains, 43% blâmeraient Biden et 7% blâmeraient les deux.

Ces sondages montrent également un problème connexe pour Biden et les démocrates – les Américains pourraient ne pas avoir la gravité d’un défaut.

Le dernier sondage de CNN de la semaine dernière, par exemple, montre que seulement 26 % des Américains considèrent un défaut comme une « crise ». Ce même sondage a révélé que seulement 24 % des Américains pensent que le Congrès devrait augmenter le plafond de la dette quoi qu’il arrive, tandis que 60 % des Américains souhaitent voir des réductions de dépenses avant que le Congrès ne relève le plafond de la dette. Un récent sondage Economist/YouGov montre quelque chose de similaire : la moitié des Américains considèrent un défaut de paiement comme un problème mineur ou majeur, mais pas comme une crise à part entière.

En d’autres termes, dans l’état actuel des choses, les Américains ne semblent pas comprendre que la stabilité de l’économie mondiale et l’impératif pour l’Amérique d’éviter une récession sont des questions différentes des débats politiques sur les priorités budgétaires et de dépenses du gouvernement.

La stratégie de réduction ou de défaut des républicains de la Chambre comprend des appels à plus de 4 000 milliards de dollars de réductions des dépenses publiques. Les républicains veulent récupérer l’argent de secours non dépensé de Covid, annuler l’argent destiné à moderniser l’IRS, annuler l’allègement de la dette des étudiants et mettre en œuvre des exigences de travail pour certains bénéficiaires de bons d’alimentation et de Medicaid – ce qui pourrait laisser des millions de personnes sans assurance maladie.

Cette confusion – et l’apathie générale des électeurs sur la question – a compliqué les efforts des groupes démocrates pour essayer de maintenir la pression sur les républicains de la Chambre et d’éviter que le blâme ne soit transféré aux démocrates et à la Maison Blanche pour la politique de la corde raide qui se produit à DC.

« Nous parlons de véritables réductions draconiennes des avantages sociaux dont dépendent les habitants de ma communauté rurale », m’a dit récemment Santos Garcia, le maire de Madera, dans le grenier agricole de Californie, lors d’un rassemblement organisé par le groupe républicain anti-MAGA Courage pour Amérique. « C’est pourquoi j’essaie de faire passer le mot. »

Garcia m’a dit que ses électeurs ont du mal à comprendre les enjeux d’un défaut de paiement et les coupes que les républicains tentent de mettre en œuvre, car une grande partie de la couverture médiatique a tendance à couvrir ces négociations comme un débat politique standard qui se déroule au Capitole. Les gens ordinaires, a-t-il dit, ne comprennent pas la gravité de ces délibérations tant que vous ne commencez pas à leur parler des choses qui pourraient être perdues si le pays fait défaut – et aussi si les républicains proposent des réductions de dépenses dans des programmes sociaux comme Pell Grants pour de faibles -étudiants de niveau collégial.

« Une grande partie des nouvelles et des médias ne parlent pas aux gens d’une manière qu’ils comprennent. Ces questions deviennent tellement partisanes et les gens les ignorent sur cette partie », a déclaré Garcia. À son retour dans la vallée centrale, actuellement représentée par le représentant républicain John Duarte, il a déclaré qu’il allait dire à ses électeurs « de prendre le téléphone et de parler à leur membre du Congrès de l’adoption d’un projet de loi bipartisan pour éliminer toute notion de défaut ou ces coupes drastiques. Nous devons payer nos factures, afin que le gouvernement fédéral ne fasse pas défaut.

Maryam Idowu, l’une des électeurs de Garcia qui l’a rejoint à DC pour le rassemblement, a fait écho à une partie de cette théorie sur la façon dont la «vraie Amérique» se sent: «Certaines personnes sont en phase avec [the threat of default] mais cela dépend juste de ‘comment est-ce que quelque chose va m’affecter?’ Et certaines personnes – elles ne pensent pas qu’elles vont être affectées.

Cette distance par rapport aux délibérations de DC a également compliqué les efforts de sensibilisation de certains des partenaires de Courage for America, notamment des influenceurs comme Carlos Eduardo Espina, un étudiant en droit de College Station, au Texas, et un créateur de langue espagnole. Il publie fréquemment des mises à jour sur l’immigration ainsi que sa propre analyse, mais a remarqué une différence dans la façon dont ses 6 millions d’abonnés TikTok et 360 000 abonnés Instagram interagissent avec ses publications sur le plafond de la dette – ils ne comprennent tout simplement pas le problème. « Même pour moi, c’est un problème très complexe et c’est même si je comprends parfaitement l’anglais », a-t-il déclaré. « Je pense que plus on se rapproche de la date limite pour trouver une solution, plus nous commencerons à susciter beaucoup plus d’intérêt. »

Et à mesure que les électeurs seront mieux informés et ressentiront les effets d’un défaut s’il se produit, il est probable qu’ils voudront blâmer tout le monde à DC – mais ils blâmeront probablement particulièrement Joe Biden. Le président n’a pas la même bonne volonté que les démocrates avaient la dernière fois qu’un défaut de paiement du plafond de la dette a failli se produire en 2011, ou a été menacé en 2013. Un sondage Fox News de ce mois-ci montre que davantage d’Américains sont prêts à blâmer Biden (47 %) pour défaut de paiement qu’ils n’étaient prêts à blâmer le président Barack Obama en 2011 (32 %). En fait, Biden semble faire l’objet de plus de reproches qu’Obama ne l’a jamais été en 2011 ou 2013, selon une analyse d’Aaron Blake du Washington Post.

Il y a quelques explications possibles à cette différence. Alors que les Américains étaient généralement mécontents de l’économie lors des luttes contre le plafond de la dette de 2011 et 2013, le pays se remettait de la Grande Récession, l’économie avait l’impression de s’améliorer et l’inflation était faible.

En 2023, les électeurs des deux partis sont mécontents de l’économie. Et même si le chômage est historiquement très bas, l’inflation reste élevée et les Américains blâment principalement Biden et les démocrates pour l’économie. Quarante et un pour cent des Américains disent que leurs opinions sur l’économie s’alignent plus sur les républicains, contre 29% qui s’alignent sur les démocrates, selon un sondage CNN de mars. Aucun des deux partis n’a vraiment profité des combats contre le plafond de la dette de la dernière décennie – mais les républicains ont beaucoup à gagner politiquement si l’économie s’effondre sous un président démocrate impopulaire juste avant une année électorale.

William Galston, membre de la Brookings Institution, est l’un des fervents partisans de cette théorie. Il existe de bonnes preuves que les différends budgétaires qui entraînent des fermetures de gouvernement ont tendance à nuire politiquement aux républicains, mais il n’en va pas de même pour les défauts de paiement, puisque le pays n’a jamais fait défaut. Il s’est rapproché en 2011, lorsque la cote de crédit des États-Unis a été abaissée et que le pays a fait défaut dans les 72 heures.

« Les effets économiques réels d’une fermeture du gouvernement sont presque nuls sur le public – mais personne ne pense que ce serait vrai en cas de dépassement du plafond de la dette », m’a dit Galston. « Je suis convaincu que si une violation du plafond de la dette avait des conséquences négatives mesurables sur le public américain, le président Biden serait jugé négativement. »

Lors des élections de mi-mandat de 2022, Biden et les démocrates du Congrès ont largement réussi à résister à l’une des règles fondamentales de la politique : que les électeurs américains punissent le parti au pouvoir pour des conditions économiques négatives. Les démocrates ont élargi leur majorité au Sénat, remporté des courses de gouverneurs clés et minimisé les gains républicains à la Chambre. Mais lors des élections présidentielles, les électeurs tiennent les présidents pour responsables de l’économie. « Depuis le New Deal, à tort ou à raison, les présidents ont été tenus principalement responsables de l’état de l’économie », a déclaré Galston. « Si nous renversons, je ne pense pas que les gens vont l’aimer du tout. »