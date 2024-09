Pourquoi les électeurs masculins sont une cible si importante pour Harris

Asheville, Caroline du Nord

Le soutien soutenu des femmes a permis à Kamala Harris de remporter la victoire contre Donald Trump, mais sa campagne travaille d’urgence pour renforcer sa position auprès d’un autre groupe d’électeurs qui pourrait finalement déterminer l’issue de l’élection : les hommes.

Dans les dernières semaines de la course, les électeurs masculins sont parmi les cibles les plus convaincantes de la campagne Harris, alors qu’elle cherche à éroder une partie de l’avantage de Trump en dépensant des dizaines de millions de dollars en publicités télévisées sur les matchs de baseball des ligues majeures, les retransmissions de football universitaire et les matchs de football dans les principaux États clés et au-delà.

C’est également l’une des missions les plus importantes du gouverneur du Minnesota, Tim Walz, en particulier auprès des hommes blancs.

« Kamala Harris ne parle pas de la nature historique de cette affaire », a déclaré Walz, la colistière démocrate, à ses partisans lors d’un rassemblement. « Elle se contente de baisser le nez et de faire le travail. »

Si Harris et Walz évoquent rarement le genre ou la nature historique de leur candidature, l’ampleur de l’écart entre les sexes pourrait influer sur l’issue des élections de novembre. L’équipe de campagne s’efforce de « faire exploser le plafond de participation des femmes », a déclaré un conseiller à CNN, et de « trouver les hommes qui se prêtent au jeu ».

Les électeurs masculins ne constituent évidemment pas un groupe monolithique.

Mais les stratégies des deux camps ont des objectifs communs : Trump cherche à accroître son avance auprès des hommes blancs tout en gagnant du terrain auprès des jeunes électeurs noirs et latinos. Harris cherche à augmenter la participation des hommes noirs et latinos, jeunes et plus âgés, tout en essayant de réduire l’avantage républicain parmi les hommes blancs de la classe ouvrière.

Anthony Hernandez, 36 ans, est une cible clé pour les deux campagnes.

« Ils ont tous les deux leurs qualités, mais aussi leurs défauts », a déclaré Hernandez, un électeur de Caroline du Nord partagé entre Trump et Harris. « Ce serait phénoménal d’avoir la première femme présidente – c’est passionnant ! Et puis Donald Trump est un président fort. Il fait avancer les choses. »

Hernandez, cuisinier dans une maison de retraite, s’est arrêté mercredi matin à Hendersonville, une ville des Blue Ridge Mountains, dans l’ouest de la Caroline du Nord, un État remporté par deux fois par Trump et dans lequel les démocrates se disputent cette année. Il a déclaré qu’il était impatient de voter en novembre – sa troisième élection présidentielle – mais cette fois, il réfléchissait également à la position de Harris et de Trump sur les droits reproductifs.

« Ce n’est pas vraiment cool qu’il ait du pouvoir sur les droits des femmes », a déclaré Hernandez à propos de l’ancien président, qu’il a soutenu en 2016. « C’est aux femmes de décider, j’ai l’impression, ou cela devrait être aux femmes de décider. »

Bien qu’il ait déclaré ne pas être sûr que le droit à l’avortement soit un enjeu déterminant pour lui, il a déclaré que la bonne performance de Harris lors du débat sur Trump l’avait soudainement amené à la prendre beaucoup plus au sérieux. Il a déclaré qu’il étudierait les deux candidats et prendrait une décision juste avant l’élection.

Bien que le soutien et l’enthousiasme d’un large éventail de femmes aient soutenu Harris après son ascension rapide au sommet du ticket démocrate, après le retrait du président Joe Biden, les conseillers reconnaissent que davantage d’hommes sont ouverts à la persuasion dans la dernière ligne droite de la course.

Walz parle souvent en tant qu’ancien entraîneur de lycée qu’il était autrefois, ainsi qu’en tant que père et mari, lorsqu’il aborde le droit à l’avortement.

« Allez voir tous vos voisins et faites-leur part de vos idées », a déclaré Walz lors d’une escale d’un week-end dans le Wisconsin. « Voulez-vous que JD Vance décide de la santé de votre femme et de votre fille ? Ou préférez-vous simplement les laisser à eux et à leur médecin ? »

Sa réplique fréquente sur le droit à l’avortement, implorant les gens de suivre la règle d’or du Midwest consistant à « s’occuper de ses propres affaires », a touché une corde sensible chez Tobey Pierce, qui est venu voir Walz lors d’un rassemblement ici mardi soir.

« Je ne m’occupe plus de vos affaires, c’est désormais ma devise », a déclaré Pierce. « C’est une merveilleuse façon de parler de l’avortement et des droits reproductifs. »

Pierce, un consultant à la retraite, fait du porte-à-porte en tant que bénévole pour solliciter les démocrates. Il dit qu’il rencontre également des républicains, dont certains sont réceptifs à son message, tandis que d’autres ne le sont pas.

« Cette année, tout va se résumer à une question de décence », a déclaré Pierce. « Avant, on se demandait avec qui on voulait boire une bière. Aujourd’hui, je pense que le pays est à un autre niveau. »

Lors d’un rassemblement sous la pluie pour Walz, Alex Vigil et Kevin Miller ont déclaré qu’ils pensaient tous deux que l’épuisement de Trump pourrait aider les démocrates à faire des percées dans le champ de bataille de la Caroline du Nord, offrant des exemples anecdotiques pour étayer leur argument.

« Je vois beaucoup moins de drapeaux Trump sur notre parking », a déclaré Vigil, qui travaille dans une quincaillerie. « Je vois beaucoup plus de membres de mon personnel qui étaient auparavant pour Trump et qui sont un peu plus enthousiastes à l’idée de repousser Trump. »

Vigil, un vétéran de l’armée, a déclaré qu’il espérait que les chapeaux de camouflage de Harris et Walz étaient un exemple de la façon dont le ticket démocrate est devenu plus populaire parmi les hommes. Mais Miller a déclaré qu’il pensait toujours que les démocrates devaient faire face à une bataille difficile auprès de nombreux électeurs de son État.

« En Caroline du Nord, c’est probablement encore un défi dans les zones rurales », a déclaré Miller. « Ils ne font confiance à rien de l’autre côté, mais j’espère que ce sera une surprise et qu’il y aura beaucoup plus d’hommes que nous le pensons. »

Walz a été à l’avant-garde du discours de campagne de Harris auprès des membres des syndicats et des groupes ouvriers – des domaines clés dans lesquels il a tenté d’élargir son soutien parmi les électeurs blancs de la classe ouvrière.

Ces efforts ont été réduits à néant mercredi lorsque la Fraternité internationale des Teamsters a déclaré qu’elle ne prendrait pas officiellement parti dans la course entre Harris et Trump, la première fois en près de trois décennies que le syndicat n’a pas soutenu un candidat à la présidence.

Walz a montré qu’il était à l’aise dans ses relations avec les électeurs par le biais du sport. Il se prend pour un entraîneur de football lorsqu’il donne des discours d’encouragement à ses partisans lors de meetings de campagne, qui pourraient tout aussi bien fonctionner dans un vestiaire. Et il lie souvent les arguments clés de sa campagne aux équipes sportives locales partout où il s’exprime, comme il l’a fait à Superior, dans le Wisconsin, le week-end dernier.

« Les choix personnels et les libertés individuelles, nous les respectons, nous les respectons. Nous pouvons ne pas être d’accord avec cela. Nous pouvons ne pas être d’accord avec ça. Écoutez, je comprends. Certains d’entre vous choisissent les Packers plutôt que les Vikings, c’est votre choix », a-t-il déclaré au public du Wisconsin, qui l’a raillé en réponse.

« Nous n’avons pas de bague de Super Bowl », a-t-il répondu avec un sourire, « Donnez-moi juste mon moment. »

Le rôle de Walz sur le ticket démocrate s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large de Harris visant à toucher les électeurs ouvriers. La campagne met régulièrement en avant les origines ouvrières de Harris et Walz, en rappelant les rôles précédents du gouverneur du Minnesota en tant qu’enseignant dans une école publique et le bref passage de Harris chez McDonald’s alors qu’il était à l’université. Walz lui-même établit souvent un contraste frappant entre l’éducation de Harris et celle de Trump lorsqu’il s’adresse à un public ouvrier.

« Pouvez-vous simplement imaginer Donald Trump travailler dans un McDonald’s en essayant de préparer un McFlurry ou quelque chose comme ça ? » a-t-il déclaré aux membres du syndicat des employés du gouvernement lors de leur convention à Los Angeles le mois dernier.

L’attrait de Walz auprès des électeurs masculins vient en partie de ses choix esthétiques.

Surnommé le « papa en tartan » par la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar lors de son discours à la Convention nationale démocrate, Walz se promène souvent en randonnée avec un chapeau de camouflage et des vêtements décontractés. Il renforce son image d’homme ordinaire en faisant référence à sa vie personnelle ordinaire sur la piste, qu’il s’agisse de partager des histoires sur son chien Scout ou, comme il l’a fait récemment lors d’une interview, de souligner l’importance d’entretenir correctement les gouttières.

« J’essaie de ne pas juger les gens, mais quand je vois une gouttière bien entretenue, cela en dit long sur quelqu’un », a-t-il déclaré à Kareem Rahma, animateur de la série d’interviews sur les réseaux sociaux « Subway Takes ». « Non, je pense que les gouttières sont un élément important. Elles comptent vraiment. »

Cet échange a souligné la manière dont la campagne Harris-Walz cherche à apparaître dans des programmes non politiques, dans l’espoir d’atteindre les jeunes électeurs qui sont moins partisans et désengagés de la politique.

Mais la campagne de Trump vise également une bonne partie de ces mêmes électeurs, en particulier les jeunes hommes dont la décision de voter ou non – et pour qui – pourrait être un tournant dans l’élection. Au cours des sept prochaines semaines, alors même que Trump et Harris s’efforcent de maintenir leurs bases respectives en haleine, la chasse aux électeurs indécis – ou peu engagés – est au cœur des stratégies des deux camps.

Les femmes représentent une faible majorité de l’électorat, mais la mesure dans laquelle Trump parviendra à conserver l’électorat masculin pourrait déterminer l’issue de l’élection de novembre.