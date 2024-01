Pourquoi les électeurs de Trump constituent une grande partie de l’électorat rural

Il y a quatre ans, l’éleveur de bétail JD Hill s’est opposé à la tradition démocrate de sa famille et a voté pour Donald Trump. Désormais républicain inscrit, il va récidiver cette année.

Ce n’est pas que Hill, un résident de Greenville, dans le Kentucky, aime le magnat de l’immobilier new-yorkais et tout ce qu’il représente. Il est bien conscient des problèmes criminels de Trump et “je n’aime pas sa rhétorique”.

Mais Hill, 57 ans, estime que les démocrates et Biden en particulier n’ont tout simplement pas prêté suffisamment d’attention aux communautés comme la sienne.

“Suis-je un grand fan de Trump ? Non. Mais je n’ai tout simplement pas vu le pays aller dans la bonne direction sous Joe Biden”, a déclaré Collinedont la ville du comté de Muhlenberg possède un population d’environ 31 000 habitants. “Personnellement, je ne pense pas que Biden soit en contact avec l’Amérique rurale.”

UN nouveau sondage auprès des électeurs ruraux probables suggère que les Américains vivant en dehors des villes et des banlieues favorisent Trump avant tous ses concurrents, tant républicains que démocrates.

Préparation des sondages : Découvrez qui se présente à la présidence et comparez sa position sur les questions clés dans notre Guide de l’électeur.

Ce soutien est cependant tiède. Seule une faible majorité des partisans ruraux de Trump interrogés ont déclaré qu’ils seraient “très heureux” s’il était en tête du groupe républicain, selon un sondage mené auprès de 2 500 Américains du 5 au 10 janvier par des chercheurs du Colby College du Maine. Et près d’un tiers des partisans de Trump affirment que leur vote est vraiment contre Biden, estimant que le président a ignoré leurs problèmes pendant son mandat.

Cela correspond aux sentiments de Hill.

“Écoutez, je comprends que les votes électoraux se déroulent dans les grands États comme l’Illinois, la Californie et New York”, a déclaré Hill, qui parcourt jusqu’à 4 000 miles par mois en tant que directeur national des ventes pour un fabricant de suppléments de santé animale. “Mais ceux qui vivent dans les États survolés sont surveillés, ceux qui contribuent à nourrir ce pays et à le maintenir en vie.”

Soucieux d’une nouvelle orientation tout en préservant un mode de vie

Le sondage du Colby College suggère que les électeurs républicains ruraux comme Hill n’ont vu que le mauvais au cours des quatre années de mandat de Biden. Pendant ce temps, Trump a remporté des victoires éclatantes contre ses prétendants aux primaires républicaines dans le New Hampshire et l’Iowa., avec une force particulière dans les zones rurales.

“Nous entendons dire que le ‘grand perturbateur’ de Trump et les Américains ruraux sont impatients de prendre une nouvelle direction”, a déclaré Dan Shea, un professeur de Colby qui a co-recherché le sondage. “Les électeurs ruraux pensent davantage à l’ensemble de la communauté et pas seulement à eux-mêmes. Ils pensent que leur communauté est en difficulté et que les démocrates ne peuvent pas apporter de solutions.”

C’est un sentiment partagé par Hill, qui n’a pas participé au sondage Colby auprès de répondants anonymes. Il partage les conclusions de Colby selon lesquelles, comparativement aux résidents urbains, les électeurs ruraux étaient plus susceptibles de dire que l’économie est dans un état épouvantable (27 %), que leurs communautés spécifiques se portent moins bien que l’ensemble de l’Amérique (39 %) et qu’ils n’ont pas encore réussi financièrement. se remettre de la pandémie de COVID-19.

“Je ne pense pas que les qualités de leadership (de Biden) soient tout à fait ce dont ce pays a besoin en ce moment”, a déclaré Hill.

4 points à retenir de la primaire du New Hampshire :Donald Trump gagne encore, Nikki Haley promet de rester dans la course

La voisine de Hill, Cindy Hendricks, 69 ans, est d’accord avec près de 45 % des électeurs ruraux de Trump interrogés sur le fait qu’une deuxième présidence de Biden nuirait à leur communauté. Cela est à comparer aux 33 % des électeurs de Trump vivant dans les villes et les banlieues qui partageaient les mêmes inquiétudes concernant la réélection de Biden.

Républicaine depuis toujours, Hendricks a déclaré que Trump se souciait davantage « d’essayer d’assurer le succès des entreprises américaines, grandes et petites », ce qui fait la différence pour elle.

“Il représente un symbole de force et je ne parle pas seulement en mon nom, c’est ce que mes amis partagent également avec moi”, a déclaré Hendricks, ajoutant qu’elle pensait que l’ancien président donnerait l’impression que l’Amérique serait encore plus crainte par les dirigeants internationaux.

Les ennuis juridiques ne posent aucun problème aux partisans ruraux de Trump

Malgré les ennuis judiciaires de Trump – il fait actuellement face à 91 crimes sur quatre actes d’accusation – toute condamnation aura un impact limité sur sa popularité auprès des électeurs ruraux, selon le sondage. Une écrasante majorité de 92 % des partisans ruraux, y compris Hendricks, ont déclaré que même une condamnation ne changerait pas leur vote..

“Je ne vais pas jeter la pierre. J’aimerais entendre quelqu’un en politique dire : ‘Je n’ai jamais commis d’erreur'”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’il peut s’élever au-dessus. Je ne sais pas s’il est coupable ou non coupable. Je pense juste que son bien l’emporte sur le mal.”

Plus de 60 % des partisans de Trump interrogés étaient d’accord avec la déclaration selon laquelle les accusations portées contre Trump liées à l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain étaient « des accusations fausses et inventées par les démocrates pour l’empêcher d’exercer ses fonctions ». C’est 13 points de pourcentage de plus que les électeurs de Trump qui vivent en dehors des zones rurales de l’Amérique.

Professeur Colby Nicolas Jacobsqui a co-recherché le sondage avec Shea, a déclaré que dans l’esprit de la plupart des électeurs ruraux, Trump continue de repousser les limites du gouvernement traditionnel.

“Ils ne croient en personne d’autre”, a déclaré Jacobs, co-auteur de Shea of ​​the nouveau livre, L’électeur rural : la politique du lieu et la désunion de l’Amérique.

Les républicains ont davantage trouvé un écho auprès des électeurs ruraux que parmi les démocrates depuis que Ronald Regan a remporté la présidence en 1980, ont déclaré Jacobs et Shea. Ce soutien s’est rapidement accéléré en 2010, à mi-chemin du premier mandat du président Barack Obama.

Trump a pu remporter 65 % des voix rurales en 2020, contre 59 % en 2016, et plus que Mitt Romney en 2012, selon une étude du Pew Research Center de 2021. Au cours des élections de mi-mandat de 2022, les candidats républicains ont récolté 69 % des voix rurales dans tout le pays.

“Il est vrai que Trump a une approche unique, un style direct qui est populaire dans l’Amérique rurale, mais ce mouvement avec les républicains et les électeurs ruraux est antérieur à Trump et se poursuivra probablement longtemps après”, a déclaré Shea.

Quels que soient les sondages et les perceptions, tout le monde dans les zones rurales d’Amérique ne vote pas de la même manière, a déclaré Sam Van Wetter, organisateur sur le terrain du Rural Utah Project, une organisation à but non lucratif qui aide les communautés sous-représentées à avoir une voix dans la politique locale et étatique. “Il est important de noter que les électeurs ruraux ne sont pas un monolithe.”

Biden a du mal à se faire entendre dans les zones rurales américaines

Le sondage du Colby College a montré que les messages de Biden ne sont pas entendus dans les zones rurales d’Amérique.

Seuls 35 % des résidents ruraux ont déclaré qu’ils voteraient probablement pour Biden lors des élections générales de novembre et seulement 29 % de ces partisans sont « très heureux » qu’il soit le candidat, selon le sondage.

Le sondage Colby a demandé aux électeurs ruraux s’ils connaissaient les plans d’infrastructure de Biden qui ont conduit au lancement de 32 000 projets dans 4 500 communautés totalisant 220 milliards de dollars. Seulement 23 % des électeurs ruraux ont répondu oui, contre 33 % de leurs homologues urbains.

Interrogés sur les nouveaux investissements de l’administration Biden dans l’Internet haut débit, 41 % des électeurs ruraux interrogés ont déclaré n’avoir entendu « rien du tout ».

Hendricks, qui est la secrétaire du Parti républicain du comté de Muhlenberg, a déclaré que ses voisins n’avaient pas encore récolté les bénéfices du plan d’infrastructure de Biden.

“Nous n’avons vu ni ressenti aucun de ces ‘trucs positifs'”, a déclaré Hendricks. “Ce que nous avons ressenti, ce sont les effets de l’inflation et de la hausse du coût de la vie. Je n’ai rien vu de tout le bien dont il parle.”

Pour convaincre les électeurs ruraux, Biden doit les convaincre dans leur portefeuille, leur compte bancaire et leur instinct, a déclaré Issac Wright, co-fondateur du Institut des électeurs rurauxune organisation à but non lucratif qui aide les candidats démocrates et progressistes à mieux communiquer avec les électeurs ruraux.

Les Swifties pourraient influencer les élections de 2024Tout ce que la superstar de la pop Taylor Swift a à faire, c’est de dire le mot pour que ses légions de fans votent.

“L’angoisse économique dans l’Amérique rurale et ce que ressentent les électeurs des petites villes ne doivent pas être ignorés car il y a une accumulation de ce qui se passe depuis des années”, a déclaré Wright. “C’est grave, c’est réel et il faut y remédier.”

Wright cite une étude à venir du Rural Voter Institute qui approfondit les raisons pour lesquelles les démocrates ont du mal à se connecter avec les électeurs des zones rurales et des petites villes. Parmi les thèmes exprimés par les panélistes ruraux lors des groupes de discussion, il y avait le sentiment que « l’Amérique rurale et ses valeurs sont menacées ». Les panélistes ont déclaré qu’ils étaient « oubliés par les politiciens » aux niveaux étatique et fédéral et dans les discussions de politique générale.

“Lorsque des faits positifs et des discours sur le bilan économique des démocrates ont été introduits, les personnes interrogées dans les zones rurales et les petites villes ont rejeté les informations positives comme étant des fausses nouvelles ou de fausses informations, ce qui a donné lieu à une réponse tiède”, a indiqué l’étude de la Rural Voter Initiative.

De son côté, Hill, l’éleveur de bétail du Kentucky, craint que si Biden est réélu, le pays ne sombre dans une dépression économique.

“Nos principaux produits de base, l’agriculture, l’élevage et le porc, vont souffrir”, a déclaré Hill. “Je le ressens fortement. Je peux me tromper totalement à ce sujet, et j’espère que c’est le cas.”

Il veut utiliser son vote pour contribuer à améliorer sa communauté et sa nation.

“Quelles que soient mes réserves, je connais mon vote, et quand je le ferai, je crois que ce sera pour le bien du pays”, a déclaré Hill.