Pourquoi les efforts de l’Europe pour ouvrir l’iPhone ne feront pas trop de mal à Apple

Lorsque des journalistes ou des analystes demandent Pomme Le PDG Tim Cook à propos d’un problème épineux et controversé à l’étranger auquel est confronté le fabricant d’iPhone, il dit souvent qu’Apple respecte la loi dans tous les pays où il opère.

Maintenant, Apple travaillerait pour suivre une loi qui pourrait imposer des changements majeurs à l’iPhone et perturber le modèle de distribution d’applications lucratif d’Apple.

Apple développe un logiciel pour se conformer aux nouvelles exigences de l’Union européenne qui doivent entrer en vigueur en 2024, selon Bloomberg News. Rien n’est définitif, mais Apple envisage des changements, notamment autoriser les moteurs de navigateur tiers, donner aux applications de portefeuille l’accès à la puce NFC du téléphone et basculer le port de charge sur USB-C à partir du connecteur Lightning propriétaire de l’entreprise, selon le rapport.

Ces changements répondraient aux plaintes des consommateurs de longue date et donneraient des applications tierces, y compris des portefeuilles mobiles comme Pay Pal ‘s Venmo et les navigateurs mobiles tels que Google Chrome – une meilleure chance de rivaliser avec les applications intégrées d’Apple. Le changement de chargeur USB-C signifierait que la plupart des gens pourraient emporter un chargeur pour leur téléphone et leur ordinateur portable.

Mais le plus grand changement signalé est qu’Apple s’efforce d’autoriser les téléchargements directs, ou “chargement latéral” d’applications à partir du Web, y compris des magasins d’applications potentiellement tiers, sur les iPhones.

Actuellement, l’App Store de l’iPhone est le seul moyen de télécharger des logiciels sur les iPhones.

À première vue, cela semblerait répondre à la plus grande plainte antitrust à laquelle Apple a été confrontée au cours de la dernière décennie. Apple réalise d’énormes bénéfices grâce à son App Store, qui prélève jusqu’à 30 % des ventes numériques réalisées via n’importe quelle application qu’elle distribue.

De nombreuses entreprises, dont Coinbase Jeux épiques, Match , Méta , Microsoft , Spotify et Twitter , se sont plaints des frais d’Apple et du fait qu’Apple peut retarder les mises à jour ou supprimer une application en cas de violation de la politique de l’App Store. Les actions Match et Spotify ont bondi sur le rapport de mardi.

Mais les développeurs doivent attendre de vérifier les petits caractères dans une annonce officielle avant de célébrer.

Pour commencer, les changements ne pourraient prendre effet qu’en Europe, selon Bloomberg News.

Ce n’est pas un petit marché, mais les Européens dépensent moins en applications iPhone que les Américains. Sur les 85 milliards de dollars estimés que l’App Store d’Apple a rapportés jusqu’à présent cette année, les dépenses pour les applications iOS dans l’UE se sont élevées à environ 6 milliards de dollars, selon une estimation de Data.ai, une entreprise qui suit les téléchargements et les dépenses d’applications. Selon la même estimation, le magasin américain était responsable d’environ 29 milliards de dollars.

Dans le pire scénario très improbable pour Apple, si les magasins d’applications alternatifs en Europe entraînaient une perte totale des ventes de l’App Store dans la région, cela n’affecterait l’activité de services d’Apple que d’environ 4 %, son chiffre d’affaires total d’environ 1 %, et son bénéfice par action de 2,5%, selon une estimation de Morgan Stanley publiée mercredi.

Apple a enregistré 394 milliards de dollars de ventes totales, dont 78 milliards de dollars provenant des services, au cours de son exercice 2022, qui s’est terminé en septembre.

Les États-Unis ont proposé une législation similaire, l’Open App Markets Act, qui est actuellement débattue au Congrès.