Les édulcorants artificiels sont partout, des céréales et yaourts aux boissons diététiques, glaces, café instantané, chewing-gum et dentifrice, en passant par les médicaments sur ordonnance tels que les antidépresseurs et les antibiotiques.

En Grande-Bretagne, nous sommes devenus des gloutons de ces additifs chimiques passionnants, confiants dans leur goût sucré sans les risques calorifiques du sucre naturel.

En fait, nous avalons un tiers de tous les édulcorants artificiels vendus dans le monde, et en novembre dernier, il a été rapporté que 2,2 millions de Britanniques utilisaient des édulcorants artificiels au moins quatre fois par jour.

Les édulcorants artificiels sont entre 100 et (étonnamment) 13 000 fois plus sucrés que le sucre naturel, selon une étude de l’Université de la Sorbonne à Paris, publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition en 2007.

Mais le problème est que notre cerveau développe une tolérance à une douceur si titanesque qu’elle devient rapidement notre «normale» et rend les aliments naturellement non sucrés tels que les fruits et les légumes fades et désagréables au goût, ont déclaré les chercheurs.

Cet effet de distorsion du régime alimentaire ne serait peut-être pas inquiétant si les édulcorants artificiels avaient un effet par ailleurs neutre sur notre corps. Cependant, de plus en plus de preuves suggèrent qu’ils sont liés à des problèmes de santé.

Par exemple, une recherche publiée le mois dernier suggère que les aliments et boissons ultra-transformés, en particulier ceux contenant des édulcorants artificiels, pourraient être liés à un risque plus élevé de dépression.

Ceci est basé sur l’analyse de l’étude sur la santé des infirmières menée aux États-Unis auprès de près de 32 000 femmes, réalisée par des chercheurs de la Harvard Medical School et du Massachusetts General Hospital (publiée dans JAMA Network Open).

Cela n’a pas prouvé que les édulcorants artificiels étaient en cause. Cependant, les chercheurs ont suggéré qu’ils « pourraient déclencher la transmission de molécules de signalisation particulières dans le cerveau qui sont importantes pour l’humeur ».

Par ailleurs, une étude de 12 ans portant sur plus de 100 000 adultes en France, rapportée dans le BMJ en septembre dernier, a révélé que plus on consomme d’édulcorants artificiels, plus le risque de maladie cardiovasculaire est élevé.

On s’inquiète également du fait que les édulcorants augmentent le risque de développer un diabète de type 2 en interférant avec la capacité de leur corps à réguler sainement la glycémie.

Une étude publiée l’année dernière dans la revue Cell a révélé que la saccharine et le sucralose peuvent augmenter considérablement le taux de sucre dans le sang des personnes en bonne santé. Les chercheurs ont averti que les édulcorants peuvent interférer avec les microbes vivant dans nos intestins qui sécrètent normalement dans notre sang des substances qui nous aident à réguler ce taux.

Ironiquement, de nombreuses personnes passent du sucre aux édulcorants artificiels pour éviter de développer un diabète de type 2 en perdant du poids.

Cependant, ce changement pourrait augmenter leur risque d’obésité. Une étude réalisée en 2017 dans le Journal de l’Association médicale canadienne auprès de plus de 400 000 personnes a révélé que sur une période de dix ans, ceux qui buvaient une ou plusieurs boissons édulcorées artificiellement par jour présentaient un risque significativement plus élevé de prise de poids, de diabète de type 2 et de maladie cardiaque.

Une des raisons de cette prise de poids pourrait être l’effet de « se sentir trompé ». Des recherches menées par des psychologues de la Texas Christian University ont révélé que les personnes qui buvaient une boisson artificiellement sucrée étaient par la suite beaucoup plus susceptibles de grignoter des aliments sucrés que celles qui buvaient de l’eau ou des boissons sucrées, a rapporté la revue Appetite en 2014.

La suggestion est que la consommation de produits chimiques des centaines de fois plus sucrés que le sucre prépare notre métabolisme à se préparer à un afflux important de calories – et lorsque les calories n’arrivent pas, le corps accélère ses envies d’appétit à la recherche des calories manquantes, de sorte que les gens par la suite se gaver d’aliments qui font grossir, selon Susan Swithers, professeur de psychologie au Ingestive Behaviour Research Center de l’Université Purdue dans l’Indiana (écrit dans la revue Trends in Endocrinology and Metabolism en 2013).

Sur la base des preuves disponibles à ce jour, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié en mai de nouvelles lignes directrices sur les édulcorants, indiquant qu’ils n’aident pas au contrôle du poids à long terme et qu’ils pourraient avoir des effets inattendus, tels qu’un risque accru de type 2. diabète et maladies cardiovasculaires.

L’industrie a contesté cette conclusion, remettant en question la solidité de la preuve. Mais et si vous vouliez vous éloigner de ces produits chimiques ? Cela peut sembler impossible, notamment parce que le sucre naturel lui-même semble si difficile à éviter.

Un article publié en 2013 par des scientifiques de l’Université de Bordeaux prévenait : « Des preuves chez l’homme montrent que le sucre et le goût sucré peuvent induire une récompense et une envie d’une ampleur comparable à celles induites par les drogues addictives. »

De plus, le rapport, publié dans la revue Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, indique que des expériences avec des rats de laboratoire ont montré que « le sucre et les récompenses sucrées peuvent non seulement remplacer les drogues addictives comme la cocaïne, mais peuvent même être plus gratifiantes et attrayantes ». Cependant, des preuves récentes suggèrent que les édulcorants artificiels pourraient être beaucoup plus faciles à renoncer que le sucre raffiné.

En 2020, des neuroscientifiques de l’Université de Columbia ont rapporté que si le sucre et les édulcorants artificiels déclenchent les mêmes capteurs gustatifs sur notre langue, les récepteurs de notre estomac y réagissent de différentes manières.

Le rapport, publié dans la revue Nature, suggère que le sucre naturel déclenche des neurones dans l’estomac qui envoient des signaux à une région de la base primitive de notre cerveau appelée noyau caudal du tractus solitaire.

Selon le chercheur principal, le Dr Charles Zuker, cette signalisation intestinale-cerveau nous incite à vouloir plus de sucre. Cependant, ses expériences ont montré que seul le sucre naturel provoque cette réponse, car les récepteurs intestinaux ignorent tous les produits chimiques contenus dans les édulcorants artificiels.

Ainsi, les édulcorants et le sucre affectent le cerveau différemment – ​​seul le sucre naturel provoquant des envies de dépendance. Ou comme le dit le Dr Zuker : « Le sucré, c’est aimer, le sucre, c’est manquer. »

Il peut donc être plus facile d’abandonner les édulcorants artificiels que le sucre naturel.

Et cela pourrait prendre seulement quelques jours : un essai impliquant 20 utilisateurs d’édulcorants artificiels, publié dans The Permanente Journal en 2015, a révélé qu’après seulement deux semaines de « dinde froide » à cause des produits chimiques, leurs goûts étaient considérablement modifiés. .

L’étude, menée par des nutritionnistes de l’Université de Californie à Los Angeles, a conclu qu’après 14 jours d’abstinence, « 95 % des participants ont trouvé que les aliments et les boissons sucrés avaient un goût plus sucré ou trop sucré, et 75 % ont constaté que les aliments non sucrés (tels que comme les fruits et légumes) avait un goût plus sucré ».

Helen Bond, diététiste et porte-parole de la British Dietetic Association, a déclaré à Good Health : « Même si la dinde froide peut fonctionner pour certaines personnes, pour beaucoup, c’est tout simplement trop brusque. »

Au lieu de cela, dit-elle, “réduire doucement peut être plus efficace pour de nombreuses personnes, car il faut du temps pour ajuster notre sens du goût aux niveaux naturels de douceur des aliments et pour abandonner l’habitude de s’attendre à ce que des choses comme le thé et le café aient un goût sucré”. C’est un peu comme se sevrer d’une forte teneur en sel dans les aliments.

Même si cela peut impliquer de supprimer certains aliments transformés industriellement, tels que les yaourts « légers » riches en édulcorants, cela ne signifie pas qu’il faille les éviter complètement, affirme Helen Bond.

«Nous avons été progressivement incités à manger des aliments transformés contenant des édulcorants artificiels, mais trouver des articles du quotidien tels que du pain emballé à un prix abordable et des céréales sans édulcorants devrait être facile.»

«En même temps, nous pouvons nous adapter relativement facilement à la consommation de fruits et de légumes naturellement sucrés de saison, comme les pommes, ainsi que d’aliments naturellement sucrés comme l’avoine.»

Le Dr Chris Van Tulleken, auteur de Ultra-Processed People: Why Do We All Eat Stuff That Isn’t Food, a déclaré à Good Health qu’avec sa propre famille, “j’essaie de les protéger des fausses saveurs, en particulier des édulcorants, dans le cadre de en essayant de garantir que leur alimentation soit exempte d’aliments ultra-transformés ».

«Néanmoins, les enfants reçoivent des édulcorants dans les chewing-gums, qu’ils adorent, et lorsqu’ils rendent visite à des amis ou à des parents, ils en consomment sous forme de courges aux fruits.

“Il n’est pas non plus possible d’éviter les édulcorants contenus dans les médicaments pour enfants, tels que les antibiotiques et le paracétamol liquide, ils en sont remplis.”

Le Dr Van Tulleken reconnaît que sa famille a les moyens de se nourrir de produits frais. “Tout le monde ne peut pas faire cela”, dit-il, “mais avec les enfants, il est toujours possible de supprimer les aliments qui ne sont pas nécessaires à un régime, comme les courges et les yaourts dits ‘sains'”.

Suite à la publication par l’OMS de ses nouvelles lignes directrices en mai, l’organisme industriel, l’International Sweeteners Association (ISA), a déclaré : « Les édulcorants faibles ou nuls en calories sont sûrs à utiliser, sont l’un des ingrédients les plus étudiés au monde et ont été approuvé par tous les principaux organismes de sécurité alimentaire, y compris l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

“L’ISA estime que le fait de ne pas reconnaître le rôle des édulcorants faibles ou nuls en calories dans la réduction de l’apport en sucre et en calories et dans le contrôle du poids ne rend pas service à la santé publique.”