Pourquoi les écrivains hollywoodiens frappent et l’impact immédiat

Le syndicat représentant 11 500 auteurs de films, de télévision et d’autres formes de divertissement est maintenant en grève. C’est la première grève des écrivains – et la première grève hollywoodienne de quelque sorte que ce soit – en 15 ans. Voici un aperçu des scénarios que le combat a engendrés.

POURQUOI LES ÉCRIVAINS SONT-ILS EN GRÈVE ?

Le streaming et ses effets d’entraînement sont au centre du litige. La guilde affirme que même si les budgets des séries ont augmenté, la part des écrivains dans cet argent a constamment diminué.

L’utilisation par les services de streaming d’équipes plus petites – connues dans l’industrie sous le nom de «mini-salles» – pour des séjours plus courts a rendu plus difficile l’obtention de revenus durables, selon la guilde. Et le nombre d’écrivains travaillant au minimum de la guilde est passé d’environ un tiers à environ la moitié au cours de la dernière décennie.

« Sur le personnel de la télévision, plus d’écrivains travaillent au minimum, quelle que soit leur expérience, souvent pendant moins de semaines », a déclaré la guilde dans un rapport de mars.

L’absence d’un calendrier saisonnier régulier dans le streaming a encore fait baisser les salaires, indique le rapport. Et les augmentations de salaire annuelles prévues dans le cadre du contrat actuel sont bien en deçà des augmentations de l’inflation.

Le minimum hebdomadaire pour un scénariste dans une série télévisée au cours de la saison 2019-2020 était de 4 546 $, selon le point de vente de l’industrie Variety. Ils travaillent en moyenne 29 semaines sur une émission en réseau pour 131 834 $ par an, ou en moyenne 20 semaines sur une émission en streaming pour 90 920 $. Pour un scénariste-producteur, le chiffre est de 6 967 $ par semaine. Les auteurs d’émissions de comédie et de variétés pour le streaming n’ont aucune protection minimale, dit la guilde.

L’Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui représente les studios, les streamers et les sociétés de production d’Hollywood, affirme que les demandes des scénaristes exigeraient qu’ils soient maintenus dans le personnel et payés lorsqu’il n’y a pas de travail pour eux. « Si l’écriture doit être faite, des écrivains sont embauchés, mais ces propositions nécessitent l’emploi d’écrivains, qu’ils soient nécessaires ou non pour le processus de création », a déclaré le groupe dans un document décrivant ses positions.

Et l’AMPTP affirme que ses offres comprenaient les tout premiers minimums pour les auteurs de comédies et de variétés en streaming.

Le groupe a également déclaré que les soins de santé, la garde d’enfants et les prestations de retraite des écrivains les distinguaient loin des travailleurs de «l’économie du concert» auxquels les écrivains se sont comparés.

COMMENT EST-CE QU’ON EST ARRIVÉS ICI?

Des mois de négociations ont tout de même laissé une distance considérable entre les écrivains et l’AMPTP. La Writers Guild of America – dont les versions Est et Ouest sont techniquement deux syndicats qui agissent comme une unité dans ces négociations.

Les pourparlers, qui durent souvent des heures ou des jours après la date limite d’un contrat, se sont plutôt terminés des heures avant l’expiration du contrat le plus récent lundi soir. À ce stade, les écrivains, qui ont voté massivement pour autoriser leurs dirigeants à appeler à la grève, avaient déjà commencé faire des panneaux pour les lignes de piquetagequ’ils ont rapidement mis à profit mardi.

L’AMPTP a déclaré qu’elle avait offert « des augmentations généreuses de la rémunération des écrivains ainsi que des améliorations des résidus de streaming », y compris la plus forte augmentation de salaire pour la première année dans un contrat WGA en plus de 25 ans, et la création d’une nouvelle catégorie de taux. cela signifierait un nouveau minimum plus élevé pour les écrivains de niveau intermédiaire. Le groupe a déclaré qu’il était prêt à améliorer ses offres, mais le syndicat demandait tellement plus que ce que les entreprises étaient disposées à offrir qu’il a interrompu les négociations quelques heures avant l’expiration du contrat.

QUELS SPECTACLES SERONT AFFECTÉS EN PREMIER ?

Les talk-shows de fin de soirée, fortement dépendants de l’écriture humoristique basée sur l’actualité le jour même, ont été les premiers à ressentir l’effet de la grève. Les émissions ont été de facto la ligne de front lors des précédentes grèves des écrivains. « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » de NBC, « Jimmy Kimmel Live! » d’ABC et « The Late Show With Stephen Colbert » de CBS ont tous été immédiatement interrompus et seront diffusés en rediffusion. Les adieux de James Corden jeudi soir à son « Late Late Show » tombaient à point nommé.

« Saturday Night Live », presque aussi dépendant de l’écriture de dernière minute, a déjà supprimé l’épisode de cette semaine avec l’animateur Pete Davidson. Les deux derniers épisodes de la saison qui le suivent sont sérieusement menacés.

Les prochaines remises de prix maintiennent les plans en place pour le moment, mais ceux-ci pourraient facilement s’effondrer.

COMMENT LA GRÈVE AFFECTERA-T-ELLE LES SÉRIES ET LES FILMS SCÉNARISÉS ?

L’impact de la grève sur les séries scénarisées pourrait prendre beaucoup plus de temps à se manifester, bien que certains, y compris les « Yellowjackets » de Showtime, suspendent déjà la production. Des effets notables sur le calendrier de sortie du film pourraient prendre encore plus de temps.

La production des scénarios finis peut se dérouler comme prévu (sans l’avantage des réécritures de dernière minute). En général, les autres syndicats d’Hollywood – y compris les guildes d’acteurs et de réalisateurs, qui doivent tous deux faire face à des accords expirant avec l’AMPTP dans les mois à venir – sont interdits par leurs contrats de se joindre à la grève actuelle et doivent continuer à travailler, bien que les membres et les dirigeants aient exprimé leur solidarité. avec la WGA.

Les productions, conscientes depuis longtemps de l’échéance imminente, ont cherché à boucler avant qu’elle n’arrive. FilmLA, qui distribue des permis de localisation pour la région de Los Angeles, affirme qu’aucun n’a été demandé pour des séries télévisées ou des sitcoms cette semaine.

Selon leurs modes de consommation des médias, de nombreux téléspectateurs et cinéphiles peuvent ne remarquer les effets d’une grève que longtemps après sa fin, voire pas du tout. Les menus sur Netflix et Amazon Prime Video ne seront pas différents la semaine prochaine, mais comme il s’agirait de la première grève des écrivains de l’ère du streaming, il n’y a pas de modèle pour leur apparence des mois plus tard.

Lors de la dernière grève, alors que les réseaux de diffusion et de câble avec des horaires saisonniers bien établis étaient encore prédominants, de nombreuses émissions, dont « 30 Rock », « CSI » et « Grey’s Anatomy », ont raccourci leurs saisons.

QUE SE PASSE-T-IL MAINTENANT POUR LES ÉCRIVAINS ?

L’arrêt complet du travail entraînera des pertes économiques importantes pour les scénaristes, bien que beaucoup disent que cela vaut la peine de lutter contre la baisse quotidienne des revenus.

Les règles de grève de la guilde empêchent les membres de conclure de nouveaux accords, de faire de nouveaux pitchs ou de rendre de nouveaux scripts. Ils sont autorisés à accepter le paiement pour tout écrit qui a déjà été fait.

Ceux connus dans l’industrie sous le nom de « traits d’union », y compris les showrunners qui agissent en tant que producteurs-scénaristes en chef, interprètes-écrivains et des personnes comme Quinta Brunson de « Abbot Elementary » qui font tout ce qui précède, sont autorisés à faire les parties non écrites de leur travail en vertu des règles syndicales, bien que ce travail puisse être minime car ils recherchent la solidarité avec leur personnel de rédaction. (Lors du Met Gala de lundi, Bruson a déclaré: «Je suis membre de la WGA et je soutiens la WGA et… Nous, nous, nous obtenons ce dont nous avons besoin.… Personne ne veut une grève, mais j’espère que nous pourrons rectifier cela , quoi que cela signifie »)

COMMENT LES GRÈVES DES ÉCRIVAINS PRÉCÉDENTS SE SONT DÉROULÉS

Les écrivains se sont mis en grève six fois, plus que n’importe quel groupe à Hollywood.

Le premier a eu lieu en 1960, une grève de la Writers Guild qui a duré près de cinq mois. Des grèves ont suivi en 1973, 1981 et 1985. L’arrêt de travail le plus long, qui a duré exactement cinq mois, a eu lieu en 1988.

La grève de 2007-2008 a été résolue après trois mois. Parmi les principales concessions que les scénaristes ont remportées, il y avait les exigences selon lesquelles les émissions de streaming naissantes devraient embaucher des scénaristes de guilde si leurs budgets étaient suffisamment importants. C’était un signe avant-coureur de presque toutes les luttes syndicales de divertissement dans les années qui ont suivi.

Andrew Dalton, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.