Les économistes indépendants sont très majoritairement favorables au passage de plus d’argent de relance avant la fin de l’année – et les perspectives d’un tel projet de loi semblent s’améliorer.

Les dirigeants démocrates du Congrès ont signalé hier leur ouverture à un plan de relance bipartisan de 908 milliards de dollars. Les démocrates préféreraient un paquet plus important, comme le projet de loi de 3 billions de dollars que la Chambre a adopté en mai. Mais la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et Chuck Schumer, le leader de la minorité au Sénat, ont publié une déclaration disant que le plan bipartisan devrait devenir «la base de négociations bipartisanes et bicamérales immédiates».

La prochaine étape revient à Mitch McConnell et à d’autres républicains du Sénat, dont certains ont déjà soutenu un projet de loi de 500 milliards de dollars. Il y a des raisons politiques pour lesquelles les deux parties veulent paraître sensibles à la douleur économique des Américains: le second tour des élections au Sénat en Géorgie le 5 janvier déterminera quel parti contrôle le Sénat.