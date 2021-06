Pourquoi les économistes et les militants sont déçus des promesses de dons

(LR) Le président du Conseil européen Charles Michel, le président américain Joe Biden, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le Premier ministre italien Mario Draghi posent pour l’accueil officiel des dirigeants et la photo de famille lors du sommet du G7 à Carbis Bay, le 11 juin 2021 à Carbis Bay, Cornwall. Léon Neal | Getty Images Actualités | Getty Images

LONDRES – Une réunion de trois jours entre les dirigeants de certaines des nations les plus riches du monde n’a été qu’un échec, selon certains économistes et militants, qui soutiennent que le groupe n’a pas respecté ses propres normes pour s’entendre sur une action globale pour lutter contre le climat crise et pandémie de Covid-19. Les dirigeants du G-7, un groupe des plus grandes économies dites avancées du monde, a publié une déclaration commune dimanche, promettant d’adopter des mesures sur les vaccins Covid-19, la Chine et l’impôt mondial sur les sociétés. Après s’être rencontrés dans la station balnéaire de Carbis Bay à Cornwall, en Angleterre, les dirigeants ont promis d’obtenir 1 milliard de doses supplémentaires de vaccin Covid au cours des 12 prochains mois, soit directement, soit via l’Organisation mondiale de la santé. COVAX schème. Le communiqué de dimanche a également appelé la Chine « à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales, en particulier en ce qui concerne le Xinjiang et les droits, libertés et haut degré d’autonomie de Hong Kong inscrits dans la Déclaration conjointe sino-britannique et la Loi fondamentale ». Le G-7 s’est engagé à anéantir sa contribution à l’urgence climatique, réaffirmant son engagement à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 et s’engageant à éliminer la plupart des centrales électriques au charbon. Il a également soutenu un impôt minimum d’au moins 15 % sur les grandes entreprises multinationales pour empêcher les entreprises d’utiliser les paradis fiscaux pour éviter les impôts, une initiative menée par les États-Unis.

Les annonces ont été qualifiées d’importantes par des groupes tels que COVAX et la Confédération de l’industrie britannique, dont cette dernière a déclaré que le sommet avait « ravivé la conviction que la communauté internationale peut se réunir dans un esprit de collaboration pour s’attaquer aux grands problèmes de notre époque. « Mais les critiques disent que les promesses n’étaient pas nouvelles, manquaient de détails et certaines étaient manifestement insuffisantes. « Les dirigeants du G7 ont totalement échoué à relever les défis auxquels le monde est confronté », a déclaré Nick Dearden, directeur du groupe de campagne Global Justice Now. « Après un week-end de diplomatie, tout ce qu’ils ont fait, c’est répéter leurs propres objectifs climatiques inadéquats et ne pas atteindre leurs propres objectifs inadéquats pour la vaccination mondiale. » « Ce G7 a été un exercice de démagogie inutile sans faire de progrès substantiels dans la résolution des crises de notre vie. Ce sommet prouve sans aucun doute que le G7 n’est pas adapté à ses objectifs », a déclaré Dearden. Le G-7 est composé du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et des États-Unis. L’UE, qui envoie les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen, y participe également. L’Australie, l’Inde et la Corée du Sud ont également été invitées à participer cette année.

« Les fissures sont toujours là »

Le sommet avait été considéré comme une occasion en or pour les décideurs politiques de se rencontrer en personne et de se mettre d’accord sur les mesures nécessaires pour s’attaquer à certains des problèmes mondiaux les plus urgents, tels que le coronavirus et les crises climatiques en cours. Le communiqué ne présentait pas d’engagement détaillé pays par pays ni de calendrier pour agir dans le cadre de la campagne mondiale de vaccination contre le Covid, et bon nombre des engagements avaient été convenus à l’avance. Dans une note publiée lundi, Paul Donovan, économiste en chef chez UBS Global Wealth Management, a qualifié le G-7 de « sommet selfie ». « L’objectif principal de la réunion du G7 (l’opportunité de prendre des photos) a semblé bien se passer. Le reste de la réunion a savamment couvert les failles de l’opinion », a-t-il écrit. S’adressant à « Squawk Box Europe » de CNBC, Donovan a ajouté: « Nous n’avons pas eu le même type d’impact direct et important. Nous avons eu beaucoup de déclarations vagues. » « Les fissures ne sont peut-être pas si profondes cette fois en raison du changement de leadership aux États-Unis et du fait que les États-Unis jouent un rôle plus actif, mais les fissures sont toujours là », a-t-il déclaré.

Des militants d’Extinction Rebellion (XR) participent à la marche « Sound The Alarm » lors du sommet du G7 à Cornwall le 11 juin 2021 à St Ives, Cornwall, Angleterre. Jeff J Mitchell | Getty Images Actualités | Getty Images

Les pays les plus riches du monde ont été vivement critiqués en ce qui concerne l’accès aux vaccins au milieu de la pandémie. Un certain nombre de groupes ont fait pression pour la levée de certains droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et traitements Covid, notamment l’OMS, des experts de la santé, d’anciens dirigeants mondiaux et des organisations caritatives médicales internationales. L’Inde et l’Afrique du Sud ont soumis conjointement une proposition à l’Organisation mondiale du commerce en octobre de l’année dernière, appelant à la nécessité pour les décideurs politiques de faciliter la fabrication de traitements Covid localement et de stimuler la campagne mondiale de vaccination. Plusieurs mois plus tard, la proposition a été bloquée par un petit nombre de gouvernements – dont l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse, le Japon, la Norvège, le Canada, l’Australie et le Brésil.

Le succès de la COP26 « est en jeu »