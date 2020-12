Une journée non officielle appelée Journée mondiale du singe est célébrée le 14 décembre de chaque année. Il sensibilise aux singes et autres primates non humains comme les singes, les tarsiers et les lémuriens. Elle est également connue sous le nom de Journée internationale du singe. La journée a été créée par Casey Sorrow et Eric Millikin en 2000. Ils ont commencé le jour où ils étaient étudiants à la Michigan State University.

Casey avait écrit Monkey Day sur le calendrier d’un ami comme une farce. Cependant, lui et ses amis ont célébré la journée avec d’autres étudiants en art de leur université. Le jour a commencé à être reconnu lorsque Casey et Eric ont commencé à l’inclure dans la bande dessinée Fetus-X. Ils ont ensuite commencé à le mentionner en ligne et ont même collaboré avec d’autres artistes pour s’internationaliser. Il semblerait que Casey maintienne un blog Monkeys in the News, qui tient un registre des nouvelles liées aux primates du monde entier.

Outre les États-Unis, où cette journée est née, la Journée internationale du singe a commencé à gagner en popularité dans d’autres pays, tels que l’Inde, le Canada, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Colombie, la Thaïlande, le Pakistan, etc.

La Journée mondiale du singe est célébrée principalement par les écologistes et les militants des droits des animaux pour sensibiliser le public aux problèmes des primates. Il est également célébré par les passionnés d’animaux qui souhaitent en savoir plus sur les singes et autres primates.

Les célébrations pour Journée internationale du singe impliquer des collectes de fonds d’art, des événements de zoo, des fêtes, etc. Ce jour-là, les enfants sont informés sur les singes et leurs habitats. À l’aide d’activités compétitives, des informations sur les singes sont partagées avec les enfants. Par exemple, un zoo de Lahore, au Pakistan, a célébré la journée en faisant participer les enfants à un concours de dessin et en portant des masques de singe. Les zoos d’Édimbourg et de Visakhapatnam en Inde auraient également organisé la Journée mondiale du singe pour parler de conservation.

Outre les événements dans les zoos, certains pays organisent des expositions d’art pour sensibiliser le public à l’animal. Lors de la Journée mondiale du singe, des fonds sont également collectés pour l’amélioration des primates.