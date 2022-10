Pourquoi les écologistes ont poursuivi la plus grande banque du Canada pour un prétendu écoblanchiment

Debout sous la pluie au centre-ville de Montréal, Kukpi7 (Chef) Judy Wilson lève son poing en signe de défi devant une succursale de la Banque Royale du Canada. Le geste de Wilson passe largement inaperçu par les acheteurs qui se pressent, mais ses efforts pour tenir les banques responsables du financement des combustibles fossiles ont certainement attiré l’attention des régulateurs canadiens.

Wilson, basé dans le centre-sud de la Colombie-Britannique, est le chef de la bande indienne Skat’sin te Secwepemc-Neskonlith et le secrétaire-trésorier de l’Union of British Columbia Indian Chiefs (UBCIC).

Elle est également l’une des six requérantes à avoir déposé une plainte auprès du Bureau de la concurrence du Canada, accusant RBC d’écoblanchiment, ce qui a incité l’organisme de réglementation à ouvrir une enquête pour savoir si la plus grande banque du Canada avait trompé ses clients au sujet de son action climatique.

“Il est temps de dire la vérité”, a déclaré Wilson, qui s’est entretenu avec CBC News lors d’une réunion à Montréal.

“[Climate change] est réel, il est là et nous devons y faire face.”

Wilson affirme qu’il n’y a pas de temps à perdre pour réduire les émissions, car les peuples autochtones sont touchés de manière disproportionnée par le changement climatique. (Jaela Bernstien/CBC)

Les allégations, déposées avec l’aide d’Ecojustice, une organisation à but non lucratif de droit de l’environnement, suggèrent que la banque a été se commercialiser comme étant aligné sur les objectifs climatiques de l’Accord de Paris, tout en continuant à financer l’industrie des énergies fossiles.

Ce n’est pas la première fois que RBC est interpellée pour son soutien au secteur pétrolier et gazier.

Un rapport séparé publié cette année par un groupe d’organisations environnementales, dont le Sierra Club et l’Indigenous Environmental Network, a classé RBC au cinquième rang mondial des principales banques finançant l’industrie des combustibles fossiles.

Mais en matériel promotionnel RBC déclare qu’elle est “pleinement engagée” à soutenir la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre à zéro net d’ici 2050.

“Les réclamations et l’action réelle de RBC ne correspondent pas”, a déclaré Matt Hulse, l’avocat d’Ecojustice qui a aidé à rédiger et à déposer la plainte auprès du Bureau de la concurrence.

REGARDER | L’annonce Blueprint climatique de RBC :

RBC dit que la plainte n’est pas fondée

En réponse à l’enquête du Bureau de la concurrence, la banque a nié avoir induit des clients en erreur.

“RBC n’est pas du tout d’accord avec les allégations contenues dans la plainte et estime que la plainte n’est pas fondée et n’est pas conforme au plan climatique du Canada”, a déclaré le porte-parole de RBC, Andrew Block, dans un courriel.

“Il est extrêmement important que nous obtenions la transition vers le zéro net afin de lutter contre le changement climatique et nous avons adopté une approche mesurée, réfléchie et délibérée dans notre stratégie climatique.”

Dans le passé, RBC a déclaré que sa transition vers le zéro net devait être progressive pour réussir.

Un logo de la Banque Royale du Canada est visible sur Bay Street, au cœur du quartier financier de Toronto, le 22 janvier 2015. La banque a été accusée de déformer ses actions climatiques. (Mark Blinch/Reuters)

Le temps est un luxe que Wilson n’a pas, car sa communauté subit déjà les impacts du changement climatique.

“Beaucoup de nos gens chassent, pêchent et récoltent encore sur la terre… afin qu’ils puissent voir de visu ce que fait le changement climatique. Les rivières sont basses, plus chaudes. Les forêts sont plus sèches”, a-t-elle déclaré.

“Avec les combustibles fossiles qui détruisent le climat et les changements climatiques qui ont un impact disproportionné sur les peuples autochtones du monde entier, ainsi qu’au Canada, nous devons prendre la bonne décision.”

Envoyer un message à l’industrie

Tenir les entreprises responsables par l’intermédiaire du Bureau de la concurrence a fonctionné dans le passé. Plus tôt cette année, Keurig Canada a été condamné à payer une amende de 3 millions de dollars pour prétendre à tort que ses dosettes K-Cup à usage unique peuvent être recyclées.

Une enquête pourrait prendre plus d’un an, mais les défenseurs de l’environnement espèrent que s’ils réussissent, d’autres banques en prendront note.

“RBC est un chef de file du marché. Ce qu’elle fait, d’autres banques, en particulier au Canada, suivent”, a déclaré Hulse. “Nous pensions que poursuivre le plus gros, si notre plainte était confirmée, enverrait un message à l’ensemble de l’industrie.”

Dror Etzion, professeur spécialisé en développement durable à la Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill, a déclaré qu’il est devenu populaire pour les banques de projeter une image de la finance durable.

“La clé est vraiment, à quel point l’auto-déclaration sur ces sujets est-elle sérieuse et honnête?” dit Etzion.

Dror Etzion, professeur à la Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill, a déclaré que le résultat de l’enquête sur RBC pourrait simplement être que les banques sont plus prudentes dans leur formulation. (Soumis par Dror Etzion)

Il a déclaré que les régulateurs peuvent jouer un rôle important en tenant les entreprises responsables des promesses climatiques, plutôt que de laisser cela aux individus.

“C’est très difficile à assumer pour les consommateurs et c’est aussi un peu culpabilisant pour nous en tant qu’individus d’essayer de forcer les entreprises à changer leur comportement.”

Alors que les conclusions du bureau pourraient créer des effets d’entraînement au sein de l’industrie financière dans son ensemble, Etzion a déclaré qu’elles pourraient ne pas conduire au type de résultat que les écologistes espèrent.

“Ce ne serait pas bon si le résultat était que les équipes juridiques et ces banques deviennent simplement plus prudentes dans la façon dont elles s’expriment”, a déclaré Etzion.

“Ce qui serait très bien, c’est que les politiques et les stratégies qui sous-tendent les activités de ces banques changent de manière significative.”

Wilson, à gauche, embrasse son petit-fils, Quinn, dans l’Okanagan après une cérémonie de purification. Wilson a déclaré que ses enfants et petits-enfants sont la raison pour laquelle elle pousse à l’action climatique. (Soumis par Judy Wilson)

Wilson espère que c’est ce dernier, mais quel que soit le résultat, elle continuera à faire pression pour l’action climatique.

“Il va y avoir une pression continue comme celle-ci, les gens ne vont pas simplement abandonner”, a-t-elle déclaré.

Se battre pour la prochaine génération

Wilson, qui participera à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en Égypte le mois prochain, a déclaré qu’elle avait appris que les problèmes devaient être abordés de manière holistique.

Politique, juridique et technique – c’est l’approche à trois volets qu’elle a apprise de feu son oncle George Manuel, un activiste autochtone de renommée internationale et fondateur du Conseil mondial des peuples autochtones.

Wilson a déclaré qu’elle ajoutait désormais des éléments spirituels et internationaux à cette formule.

“Ce que nous faisons est important non seulement pour la crise planétaire, mais aussi pour le bien-être de nos enfants et de nos petits-enfants”, a-t-elle déclaré.

“Je vais tout faire pour que mes enfants et mon petit-fils se portent bien, pour qu’ils puissent survivre. Nos ancêtres ont fait ça pour nous, sinon nous ne serions pas là.”