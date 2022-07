Pourquoi les écoles américaines sont au centre des droits des trans

Au cours des dernières années, un nombre croissant de projets de loi d’État présentés dans les législatures républicaines ont ciblé les droits des Américains LGBTQ. Certaines de ces lois se concentrent sur les droits des écoliers transgenres dans les écoles publiques : quels types de toilettes ils peuvent utiliser à l’école, si leurs pronoms seront utilisés ou s’ils peuvent participer à des sports scolaires.

La lutte pour la politique scolaire affectant les élèves LGBTQ dans les États dotés de lois anti-trans met les écoles dans une position difficile : les écoles respectent-elles les lois fédérales sur les droits civils qui, sous l’administration Biden, obligent les écoles publiques à ne pas faire de discrimination fondée sur l’identité de genre ? Ou suivent-ils les lois de l’État qui leur ordonnent de discriminer les étudiants trans et non binaires ? Cette zone grise juridique tend un piège aux districts scolaires qui les rend vulnérables aux réductions de financement de l’État ou à une enquête fédérale sur les droits civils. Et ceux qui souffrent le plus sont les enfants trans pris dans la bagarre.

Cette vidéo se concentre sur la façon dont cette bataille juridique se déroule dans le Tennessee, un État qui a introduit plus de lois anti-LGBTQ que tout autre État cette année. Nous couvrons deux des lois qui ciblent les enfants transgenres des écoles publiques : l’une sur les toilettes et l’autre sur la participation aux sports scolaires.

