Pourquoi les durs Brexiteers conservateurs ne parviendront pas à se frayer un chemin en Irlande du Nord

T

e Groupe de recherche européen est un corps d’environ 70 à 80 députés d’arrière-ban conservateurs avec une pénombre plus large de sympathisants au gouvernement, y compris Jacob Rees-Mogg, Suella Braverman et Michael Gove. Il est présidé par Mark François, et Steve Baker en est un autre porte-parole de premier plan. Ils se considèrent comme les guerriers spartiates du mouvement eurosceptique. Dans un bon jour et sur la bonne question, cela pourrait anéantir la majorité actuelle du gouvernement, et cela a souvent été le cas lorsque Theresa May et Boris Johnson dirigeaient des gouvernements minoritaires et tentaient de faire passer leurs divers accords sur le Brexit aux Communes avant les élections de décembre 2019.