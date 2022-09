Des DRAPEAUX à travers le pays flottent en berne en signe de respect après le décès de la reine Elizabeth II.

Cependant, aujourd’hui, les drapeaux flotteront à plein mât à travers le Royaume-Uni.

Pourquoi les drapeaux sont-ils en pleine mâture aujourd’hui ?

Il y a quelques occasions où les drapeaux sont hissés en berne.

Selon le protocole du drapeau britannique, les drapeaux doivent être mis en berne depuis l’annonce du décès jusqu’aux funérailles du Souverain.

D’autres occasions incluent la mort ou les funérailles de membres de la famille royale, les funérailles de dirigeants étrangers ou de premiers ministres et anciens premiers ministres du Royaume-Uni.

Depuis que Sa Majesté, 96 ans, est décédée à Balmoral le 8 septembre 2022, les drapeaux de l’Union et les drapeaux officiels sont en berne dans toutes les résidences royales.

Les drapeaux à travers le Royaume-Uni flotteront à plein mât aujourd’hui Crédit : Reuters

Cependant, la seule exception à la mise en berne est le jour du Conseil d’adhésion du 10 septembre 2022 – lorsque Sa Majesté le Roi est officiellement proclamée.

Le drapeau de l’Union et tous les autres drapeaux officiels doivent être hissés en pleine mâture entre 09h00 et 10h30 et rester en pleine mâture jusqu’à 13h00 le lendemain.

Les drapeaux de Buckingham Palace reviendront-ils en berne ?

Le drapeau Royal Standard n’est jamais mis en berne même après la mort d’un monarque, car il y a toujours un souverain sur le trône et il serait donc inapproprié qu’il vole en berne.

Le drapeau Royal Standard flotte à pleine puissance au palais de Buckingham même après la mort d’un monarque Crédit : Reuters

Cependant, les drapeaux de l’Union de toutes les résidences royales reviendront en berne jusqu’à 13h00 le 11 septembre 2022.

Qu’est-ce que cela signifie quand les drapeaux sont en berne ?

Faire voler les drapeaux en berne signifie que le drapeau flotte aux deux tiers de la hauteur du mât.

C’est un signe de deuil, de respect ou de détresse.

Le drapeau de l’Union a volé en berne après la mort de membres de la famille royale, comme le prince Philip l’année dernière et à d’autres moments de deuil national comme les attentats terroristes à Londres en 2005, la mort de l’ancien président américain Gerald Ford et l’ancienne première ministre Margaret Thatcher.

Le drapeau a flotté en berne également après la fusillade de la mosquée de Christchurch en 2019 et le coup de couteau du pont de Londres en novembre de la même année.

Quels bâtiments arborent des drapeaux en berne ?

Mettre les drapeaux en berne est une marque de respect.

Avec le palais de Buckingham, tous les bâtiments gouvernementaux du Royaume-Uni suivent le même protocole.