Pourquoi les dons d’organes sont en baisse partout au Canada

Les Canadiens appuient le don d’organes après la mort, mais moins nombreux sont ceux qui s’inscrivent à la pratique, laissant des centaines de personnes mourir sur des listes d’attente chaque année.

Pour lutter contre cette tendance, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-210 en 2021, permettant aux provinces et aux territoires d’ajouter la possibilité de s’inscrire au don d’organes lors de la déclaration de revenus.

L’Ontario et le Nunavut ont récemment opté pour la législation.

“Ce qu’il fait, c’est sensibiliser les gens et permettre au gouvernement de les contacter avec plus d’informations sur le don d’organes dans leur province”, a déclaré le Dr Lori West, directrice scientifique du Programme canadien de recherche sur le don et la transplantation, à l’émission Your Morning on de CTV. Lundi. “Une partie de la raison pour laquelle nous pensons que le don d’organes n’est pas aussi optimal qu’il pourrait l’être est que les gens n’en apprennent rien, ils n’en entendent pas parler, ils n’y pensent pas ou n’en parlent pas.”

Des organes spécifiques, comme le cœur, les poumons, le foie, les reins, le pancréas, l’intestin grêle et l’estomac peuvent être donnés après le décès au Canada, tant pour la recherche qu’aux personnes nécessitant une greffe.

L’Institut canadien d’information sur la santé indique que les greffes d’organes ont diminué de 14 % entre 2019 et 2020, la plus forte baisse touchant le pancréas et les poumons. Ceux qui avaient besoin d’une greffe de foie avaient le taux de mortalité le plus élevé sur la liste d’attente, en décembre 2020.

En permettant au gouvernement d’ajouter des informations sur les dons d’organes et de s’inscrire dans les déclarations de revenus, davantage de personnes seront exposées au besoin de dons.

Et les chiffres pourraient en surprendre certains.

“Nous voyons le nombre croissant de personnes atteintes d’une maladie rénale en phase terminale, d’une maladie pulmonaire, d’une maladie cardiaque, qui ne sont pas en mesure de trouver un donneur parce qu’il n’y en a tout simplement pas assez”, a-t-elle déclaré.

Selon le sondage de Research Co., environ 84 % des Canadiens appuient le don d’organes et de tissus après leur décès, mais seulement 68 % disent qu’ils deviendraient eux-mêmes donneurs.

Selon la Société canadienne du sang, chaque année, 4 100 Canadiens attendent une greffe d’organe, et des centaines meurent sans jamais en avoir reçu. L’organisation affirme qu’environ 1 à 2% des personnes décédées peuvent être considérées pour un don d’organes.

En 2021, pour chaque greffe d’organe spécifique qui s’est produite, 2,3 patients attendaient un pancréas, suivis de 1,8 personnes en attente d’un rein, lit le site Web de l’Institut canadien d’information sur la santé.

West affirme que les progrès de la technologie et de la médecine permettent à plus de personnes de vivre en attendant une greffe.

“Il existe maintenant des techniques pour soutenir ces personnes avec différents types de soutien plus longtemps”, a déclaré West. “Cela les ajoute à la liste d’attente de ceux qui ont besoin d’une greffe pour finalement sauver des vies.”

En 2021, seulement 652 Canadiens ont été retirés de la liste d’attente pour une greffe d’organe, dont 38 % sont décédés en attendant.

La Nouvelle-Écosse a poussé le don d’organes un peu plus loin en exigeant que les gens se retirent du don d’organes. La législation, entrée en vigueur en janvier 2021, demande aux personnes d’enregistrer leur décision de faire don de tous ou de certains organes après le décès, ou de s’abstenir. Si aucune mesure n’est prise, les organes et les tissus seront donnés en vertu du “consentement présumé” de la loi sur le don d’organes et de tissus humains.

“La Nouvelle-Écosse est la seule juridiction en Amérique du Nord à avoir adopté ce type de programme de consentement”, a déclaré West. “Il est un peu trop tôt pour voir encore quel sera l’impact.”