Pourquoi les discours américains sur une AP « revitalisée » à Gaza sont le code d’une oppression externalisée

Depuis qu’Israël a lancé Après l’attaque contre Gaza il y a plus de trois mois, les responsables américains en ont parlé à plusieurs reprises. retour du contrôle administratif et de sécurité d’après-guerre du territoire occupé à l’Autorité palestinienne – une proposition jusqu’ici rejetée par les dirigeants israéliens et palestiniens.

À plusieurs reprises, les responsables de l’administration Biden ont déclaré que Gaza, qui était dirigée par l’Autorité palestinienne avant que le Hamas ne prenne le pouvoir en 2007, devrait être reconnectée à la Cisjordanie.sous une Autorité palestinienne remaniée et revitalisée.» Dans une note distribuée ce mois-ci aux diplomates étrangers, le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a critiqué le plan américain, arguant que « la plupart des discussions actuelles sur la nécessité de revitaliser l’Autorité… ne sont en réalité qu’une couverture pour l’échec de la communauté internationale ». [to commit] Israël à une solution politique. Plus tôt, il avait été encore plus direct : Shtayyeh avait déclaré en novembre que les responsables de l’AP n’iraient pas à Gaza.sur un char militaire israélien.»

Le commentaire de Shtayyeh est une rare reconnaissance de la part d’un haut responsable de l’AP du manque écrasant de soutien de l’autorité parmi les Palestiniens, qui considèrent largement leurs dirigeants comme un « sous-traitant » illégitime et de plus en plus autoritaire de l’occupation israélienne. En particulier, le rôle des forces de sécurité palestiniennes soutenues par les États-Unis dans la répression de la résistance palestinienne et la coordination sécuritaire de l’Autorité palestinienne avec Israël – dans le cadre d’un accord géré par les États-Unis – ont longtemps été un facteur clé de la colère des Palestiniens contre leurs représentants. Leur désillusion n’a fait qu’être exacerbée ces dernières années lorsque les forces de l’Autorité palestinienne ont mené une série de répressions violentesarrêtant, et souvent maltraitant, non seulement ceux perçus comme représentant une menace pour la sécurité d’Israël, mais aussi les critiques de l’AP elle-même, y compris des centaines de manifestants pacifiques.

Photo : Jaafar Ashtiyeh/AFP via Getty Images

Les défenseurs des droits de l’homme avertissent que le soutien américain aux forces de l’Autorité palestinienne a favorisé leur culture croissante d’impunité. “Quand ils font quoi que ce soit, ils savent que les Américains sont derrière eux et peuvent les protéger”, a déclaré Shawan Jabareen, directeur du groupe palestinien de défense des droits humains Al Haq, qui a documenté la torture et d’autres abus commis par les forces de sécurité palestiniennes.

Le rôle de l’AP dans la préservation des intérêts d’Israël en Cisjordanie est précisément la raison pour laquelle la perspective de leur retour à Gaza a suscité beaucoup de scepticisme parmi les Palestiniens, qui craignent que cet arrangement ne fasse que sous-traiter la répression israélienne, plutôt que de leur offrir un représentant légitime pour défendre leurs intérêts. .

« Les gens savent que l’AP ne libérera pas l’endroit », a déclaré Diana Buttu, avocate palestinienne et ancienne négociatrice auprès de l’Organisation de libération de la Palestine, notant que la confiance dans l’autorité s’est encore détériorée depuis qu’Israël a lancé sa guerre contre Gaza. “Mais ils s’attendent à une représentation.”

« Après le 7 octobre, l’AP était introuvable. Ils n’ont pas représenté”, a-t-elle ajouté. « Ainsi, lorsque les gens parlent de cette AP revitalisée, nous n’avons aucune idée de ce dont ils parlent. Que signifie le revitaliser ? La seule chose que je pense que cela signifie, c’est plus d’argent pour les forces de sécurité, plus d’argent pour la répression. »

La police anti-émeute de l’Autorité palestinienne prend le contrôle après avoir expulsé les manifestants près de la place Al Menarah, à Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 18 octobre 2023. Photo : Marcus Yam/Los Angeles Times via Getty Imag

Libération contre stabilité

Les forces de sécurité palestiniennes ont été créées dans le cadre des négociations d’Oslo au milieu des années 1990, en remplacement de l’armée de ce qui allait devenir un État palestinien souverain. Combinaison d’organismes de police, de renseignement et de défense civile financés et formés par les États-Unis et les pays européens, les forces de l’AP exercent une série de fonctions d’application de la loi, la plupart en coordination avec leurs homologues israéliens.

Cette coordination, à laquelle les dirigeants palestiniens ont menacé à plusieurs reprises de mettre fin lors de l’escalade de la violence israélienne, est particulièrement controversée lorsque les forces palestiniennes sont déployées pour cibler des groupes et des individus qu’Israël accuse de « terrorisme ».

« La coordination de la sécurité est l’un des principaux obstacles à la libération palestinienne », a déclaré à The Intercept Fadi Quran, un militant palestinien et analyste politique qui a été arrêté à plusieurs reprises par les forces de sécurité palestiniennes pour avoir participé à des manifestations critiques à l’égard de l’AP. année. « Il s’agit d’un système de domination et de contrôle très sophistiqué qui a été conçu au sein de la société palestinienne. Il s’agit d’un processus très systématique visant à amener les Palestiniens à contribuer au contrôle de leur peuple.»

Des recrues des forces de sécurité de l’AP exécutent des exercices dans une base à Jéricho, en Cisjordanie. Janvier 2023. Photo : Alice Speri/L’interception

La tension entre les aspirations politiques du public palestinien et le rôle des forces palestiniennes dans leur atteinte était manifeste dans une base des forces de sécurité dans la ville de Jéricho, en Cisjordanie, l’année dernière. Au cours d’une visite de deux jours avant le début de la guerre, The Intercept s’est entretenu avec plusieurs recrues et responsables de niveau intermédiaire de la base sous couvert d’anonymat, la visite n’ayant pas été autorisée par les hauts dirigeants.



Les jeunes recrues en formation ont parlé avec ferveur de leur engagement envers la cause nationale palestinienne et ont rejeté les questions sur les contributions de l’Autorité palestinienne au maintien de l’occupation. À la base, ils ont pratiqué des exercices tout en scandant des chants et des slogans nationalistes. Sur leurs casernes, des peintures murales peintes à la main célébraient le président de l’AP Mahmoud Abbas et le défunt leader de l’OLP Yasser Arafat, mais rendaient également hommage à la résistance armée et à la fosse aux lions, un groupe militant basé en Cisjordanie qui a émergé ces dernières années et est rapidement devenu une cible privilégiée. de l’armée israélienne. La rhétorique de la base fait écho à une époque, lors de la Seconde Intifada du début des années 2000, où des membres des forces de sécurité palestiniennes rejoignaient des groupes militants dans les combats contre l’armée israélienne.

Au lendemain de la Deuxième Intifada, le dernier grand soulèvement palestinien contre Israël, les États-Unis et les pays européens ont cherché à reprendre le contrôle en investissant massivement dans la stabilité économique et sécuritaire dans les territoires occupés, en cherchant à dépolitiser les forces palestiniennes et en reportant indéfiniment une résolution finale. au conflit.

« Nous travaillons pour la stabilisation », Giuliano Politi, membre des carabiniers italiens, une force paramilitaire, qui a donné des instructions aux recrues de l’AP à la base de Jéricho sur la protection des personnalités officielles, les tirs de base et l’ordre public. “Tout est destiné à cela.”

« Pour eux, la lutte de libération se traduit par une sorte de maintien de la paix et de l’ordre au sein de leur propre peuple. »

Une écrasante majorité des dirigeants des forces de sécurité sont affiliés au Fatah, le parti politique qui dirige la Cisjordanie depuis les accords d’Oslo. Beaucoup sont d’anciens combattants et prisonniers politiques, ce qui leur confère une aura de légitimité auprès des jeunes générations. Mais en tant qu’institution, les forces de l’Autorité palestinienne ont troqué leur engagement à libérer les territoires de l’occupation pour maintenir l’ordre.

Photo : Alice Speri/L’interception

« Pour être juste envers les jeunes recrues, lorsqu’elles entrent, elles croient que c’est là leur objectif », a déclaré le militant de Coran. “Les gens partent du principe qu’ils vont faire partie de la lutte de libération, mais ensuite la lutte de libération se traduit pour eux par une sorte de maintien de la paix et de l’ordre au sein de leur propre peuple.”

Cela est dû en partie à la pression exercée par les gouvernements étrangers qui financent l’Autorité palestinienne – en particulier les États-Unis, qui ont fortement investi dans le secteur de la sécurité palestinien. L’autorité est également souvent à la merci d’Israël, qui considère depuis longtemps l’AP comme une menace politique plus grande que le Hamas. L’Autorité palestinienne est le principal moteur économique de la Palestine, employant au moins 150 000 personnes et faisant vivre quelque 942 000 personnes, y compris à Gaza. Mais pour payer leurs salaires, l’Autorité palestinienne est à la merci des donateurs étrangers et d’Israël, qui contrôle le flux des fonds vers l’Autorité palestinienne et les retient fréquemment pour faire pression sur l’autorité.

Photo : Alice Speri/L’interception

« Ils jouent en réalité un rôle crucial dans la poursuite de l’occupation », a déclaré le Coran. « Parce que sans la mobilisation de 150 000 jeunes Palestiniens contre leur propre peuple, pour le bien de la sécurité d’Israël, si ces 150 000 personnes étaient mobilisées pour d’autres activités axées sur la libération palestinienne, le jeu serait bien différent, un type de comportement bien différent. lutte sur le terrain. »

Des recrues s’entraînent à des exercices dans une base des forces de sécurité palestiniennes à Jéricho. Janvier 2023. Photo : Alice Speri/L’interception

« La sécurité pour Israël»

Certains dirigeants des forces de sécurité de l’Autorité palestinienne reconnaissent la contradiction de leur rôle de maintien de l’ordre en Cisjordanie, mais insistent sur le fait que l’alternative serait catastrophique. “[Israel] Ils détruiront à nouveau nos infrastructures, détruiront à nouveau nos institutions, détruiront à nouveau nos forces – ils peuvent le faire facilement », a déclaré un haut responsable des forces de l’Autorité palestinienne à The Intercept. « Ils détruiront tout ce que nous avons construit au cours des 30 dernières années. »

Le responsable, qui a requis l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler avec les journalistes, a ajouté que les forces palestiniennes étaient « sur le fil de l’épée ».