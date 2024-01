Pourquoi les dirigeants politiques sont si impopulaires aujourd’hui

L’écrivain est président de Rockefeller International

La popularité record de Joe Biden attire beaucoup d’attention, mais les dirigeants du monde développé se trouvent dans une situation difficile similaire à celle du président américain : ils ont rarement été aussi impopulaires.

Je surveille les taux d’approbation des dirigeants de 20 grandes démocraties, en utilisant des organismes d’enquête de premier plan tels que Morning Consult, Gallup et Compolítica. Dans le monde développé, aucun dirigeant n’a une note supérieure à 50 pour cent. Un seul pays (l’Italie) a vu son leader obtenir l’approbation dans les années 2020. À 37 %, la note de Biden est à un niveau record pour un président américain à la fin de son premier mandat – mais supérieure à la moyenne de ses pairs.

Les signes de vieillesse peuvent nuire à l’audience de Biden, 81 ans, mais cela n’explique pas la tendance plus large. Entre 1950 et 2020, l’âge moyen des présidents et des premiers ministres des pays développés est passé de plus de 60 ans à environ 54 ans. Les dirigeants de Grande-Bretagne, d’Allemagne, de France et du Japon sont bien plus jeunes que Biden – mais encore moins populaires. Tous les quatre ont des notes inférieures à 30 pour cent.

Le débat sur Biden se concentre sur les raisons pour lesquelles il obtient des notes si faibles malgré des données économiques récentes relativement solides, notamment une inflation plus faible. Pourtant, depuis Ronald Reagan dans les années 1980, les taux d’approbation des présidents américains pour leur premier mandat ont tendance à baisser. Les partisans de Biden espèrent que l’amélioration de l’économie finira par améliorer ses notes, mais il se heurte à des tendances profondément ancrées.

Les dirigeants du monde développé sont, au moins en partie, victimes d’une dégradation à long terme du moral national. Une croissance économique plus lente, des inégalités croissantes et un sentiment croissant que le système est truqué au détriment de l’individu moyen : tous ces facteurs sont amplifiés par l’impact polarisant des médias sociaux.

Aux États-Unis, les démocrates sont de moins en moins susceptibles de voter pour un républicain, et encore moins d’en épouser un, et vice versa. La polarisation est personnelle, amère. Des divisions similaires se creusent en Europe, où les électeurs ont davantage de partis parmi lesquels choisir et se tournent vers les partis établis. Entre le début des années 1990 et 2020, la part des voix des partis extrémistes en Europe est passée de près de zéro à 25 pour cent. Cette évolution a été motivée par les avancées de l’extrême droite, qui se présente comme un défenseur du peuple contre les étrangers et une élite mondiale choyée.

Les réseaux sociaux semblent intensifier la rancune partisane. Une solide majorité dans la plupart des économies développées – et près de 80 % aux États-Unis – estime que ces programmes élargissent les divisions politiques. Il se peut également que le public soit de plus en plus éloigné des dirigeants démocratiques parce que moins de personnes talentueuses se lancent en politique, découragées par les stratagèmes nécessaires à la survie dans un espace numérisé.

Dans les pays en développement, cependant, même si les médias sociaux peuvent être tout aussi répandus et aussi hostiles dans leur teneur, ils semblent infliger moins de dégâts aux opérateurs historiques. Dans mon sondage portant sur 10 des plus grands pays en développement, la majorité des dirigeants ont toujours une note supérieure à 50 pour cent. Le sentiment de déception qui assombrit les dirigeants des pays développés n’a pas encore submergé leurs pairs du monde en développement.

Une des raisons possibles est que, même si la mondialisation et la numérisation ont contribué à améliorer la situation de nombreuses personnes dans les pays en développement, les pays développés ont connu au cours des dernières décennies une croissance plus lente. Cela est particulièrement vrai pour les classes moyennes. Après des sommets d’au moins 3 pour cent dans les années 1960 et 1970, la croissance du revenu moyen par habitant a ralenti aux États-Unis à 1,5 pour cent, et dans les grands pays européens et au Japon à environ 1 pour cent ou moins. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si le Japon a subi la plus forte baisse à long terme du revenu par habitant et a aujourd’hui le Premier ministre le moins populaire, Fumio Kishida, avec un taux d’approbation de 21 pour cent.

Les sondages montrent que les électeurs des économies avancées perdent confiance dans la capacité du système capitaliste moderne à générer des opportunités pour tout le monde et sont de plus en plus enclins à croire que « les gens ne peuvent s’enrichir qu’aux dépens des autres ». La plupart se considèrent comme « les autres ». En 2023, le nombre de personnes qui s’attendent à être « mieux loties dans cinq ans » a atteint un niveau record inférieur à 50 % dans les 14 pays développés étudiés par le Baromètre de confiance Edelman. Les optimistes étaient partout une minorité. Même les ondes positives émanant d’un marché boursier en hausse ne réjouissent pas les gens en dehors du monde financier.

Cela est de mauvais augure pour les dirigeants sortants, avec des élections nationales dans plusieurs des principales démocraties cette année. Pas plus tard qu’au début des années 2000, les candidats au pouvoir remportaient 70 pour cent de leurs candidatures à la réélection ; dernièrement, ils n’ont gagné que 30 pour cent. Pour restaurer leur avantage traditionnel, les opérateurs historiques doivent reconnaître que le lien entre les grandes données économiques et le soutien politique est rompu. Les électeurs réagissent à un déclin à long terme et recherchent de nouvelles solutions.