Pourquoi les détaillants font tout leur possible pour séduire les acheteurs des Fêtes

Mais en septembre, le mois le plus récent pour lequel des calculs étaient disponibles, les Américains n’ont épargné que 3,1 % de leur revenu après impôt, soit moins de la moitié de la part avant la pandémie. Et les Américains les plus pauvres voient leur épargne diminuer encore plus rapidement que les plus riches.

Pendant ce temps, les soldes des cartes de crédit au troisième trimestre ont augmenté de 15% par rapport à l’année précédente, selon la Federal Reserve Bank de New York. Il s’agit de la plus forte augmentation en plus de deux décennies, car les consommateurs comptent de plus en plus sur le crédit alors même que les coûts d’emprunt augmentent.

Et une enquête de l’Université du Michigan ce mois-ci a montré une forte baisse du “sentiment des consommateurs” – une mesure de ce que les gens pensent de l’économie et de leur situation financière. Même si les consommateurs continuent de faire des achats, a déclaré Mme Boussour, “ils se sentent déprimés par la situation économique globale et ils vont devenir de plus en plus réticents à dépenser”.