Pourquoi les déserts alimentaires ne sont pas le principal moteur de la faim aux États-Unis

À propos 33,8 millions Les Américains n’avaient pas un accès adéquat à la nourriture, selon le dernier rapport du département américain de l’Agriculture. C’est 13,5 millions, soit 10,2 % de tous les ménages américains en 2021.

« L’inflation alimentaire, comme nous l’avons vu pendant la pandémie, a augmenté, en grande partie à cause des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des pénuries d’approvisionnement alimentaire pendant la pandémie », selon Erika Thiem, responsable de la chaîne d’approvisionnement de l’association à but non lucratif Feeding America.

C’est pire pour les personnes à faible revenu. En 2021, les 20 % des ménages les plus pauvres aux revenus les plus bas ont dépensé 30,6 % de ce qu’ils ont fait sur la nourriture, par rapport à seulement 7,6 % pour les familles du quintile de revenu le plus élevé.

« Les questions d’abordabilité et d’équité sont les deux forces motrices aux États-Unis. Vous pouvez travailler, mais vous avez toujours besoin d’aide », a déclaré Catherine D’Amato, PDG de la Greater Boston Food Bank. « Les salaires ne portent pas assez loin les Américains. »

Les déserts alimentaires, où l’accès à des aliments abordables et sains est limité, ont également été largement accusés d’être une cause majeure de la faim aux États-Unis. 53,6 millions de personnes, soit 17,4 % de la population aux États-Unis vit dans des zones considérées comme à faible revenu et à faible accès, ce qui signifie que le supermarché le plus proche est à plus d’un demi-mile ou 10 miles.

Mais les experts soutiennent que l’accès n’est pas le problème.

« Nous tous dans l’espace de l’insécurité alimentaire savons qu’ils sont complètement hors de propos », a déclaré Craig Gundersen, professeur d’économie à l’Université Baylor, faisant référence aux déserts alimentaires. Il a poursuivi, « ce sont les prix alimentaires qui comptent, pas l’accès à la nourriture ».

UN étude 2018 du National Bureau of Economic Research ont conclu que l’exposition des ménages à faible revenu aux mêmes produits et prix que les ménages à revenu élevé n’avait aucun effet significatif sur les habitudes alimentaires.

« Je pense qu’une partie de cela est la façon dont les problèmes aggravent les problèmes », selon Stacy Dean, sous-secrétaire adjointe à l’USDA. « Si vous êtes quelqu’un qui vit dans la pauvreté et a un très faible revenu, vous vivez peut-être dans un quartier qui n’a pas un grand accès à des épiceries de haute qualité. Donc, ils se renforcent un peu mutuellement. Mais pour moi , ce sont l’économie et les revenus qui sont les principaux moteurs. »

Regarder le vidéo pour en savoir plus sur les causes de la faim aux États-Unis et sur ce qui peut être fait pour y remédier.