Le cœur battant de la démocratie BRITANNIQUE se trouve à la Chambre des communes, avec des députés criant, se moquant et réprimandant tout au long des réunions parlementaires.

On les entend souvent prononcer un langage archaïque lors des débats, l’origine de certains mots remontant jusqu’à la fondation gouvernementale de la nation.

Liz Truss repoussant l’opposition lors d’une période de questions au premier ministre à la Chambre des communes Crédit : AFP

Commandez, commandez !

Probablement la phrase la plus reconnaissable prononcée à la Chambre des communes par son président, elle vient de son rôle de rappel à l’ordre de la Chambre – ce qui, compte tenu de la fréquence à laquelle elle est criée, montre que ce n’est pas toujours réussi.

Ex-Speaker, le crieur légendaire John Bercow a expliqué: “Je maintiens l’ordre dans la chambre, vraiment, en disant” ordre “.”

Il admonestait souvent les politiciens avec : “Ordeeeer ! La Chambre doit se calmer, il y a longtemps à faire.”

Hors service

Les porte-documents sont interdits dans l’hémicycle, de même que la lecture de journaux, magazines, lettres ou autres documents – sauf lorsqu’ils sont liés à des questions en cours de débat.

Les membres ne doivent pas passer entre le président et le membre qui parle.

Tout député errant ennuyant la Chambre avec des téléavertisseurs électroniques, des téléphones et d’autres appareils électroniques distrayants est susceptible d’être réprimandé par le Président.

Et si votre ventre gargouille, tant pis, car il est interdit de manger et de boire contrairement aux siècles précédents, où les visiteurs voyaient les députés sucer des oranges et casser des noix.

Mon honorable ami/l’honorable membre

Les politiciens peuvent parfois donner l’impression qu’ils s’adressent à leurs meilleurs amis malgré le fait de faire exploser leurs ennemis politiques à travers le sol.

Les députés ne sont pas autorisés à s’appeler par leur nom, ils se réfèrent donc souvent les uns aux autres par leur circonscription.

Et ils font la distinction entre les partis qu’ils représentent en appelant quelqu’un de leur parti « MON honorable AMI, le député de X, Y et Z », tandis qu’un député d’un autre parti est « L’honorable MEMBRE de X, Y et Z ».

Ils ne sont cependant pas qualifiés d’honorables en dehors des Communes – dans le monde réel, ils sont simplement appelés par leur nom, suivi de MP.

Très honorable ami

Si un député est devenu membre du Conseil privé, il est désigné d’une manière légèrement différente.

Le Conseil privé est un organe consultatif du monarque et ses origines remontent au moins au XIIIe siècle.

L’adhésion est aujourd’hui un honneur accordé aux politiciens de haut rang de tous les partis.

Les députés doivent les appeler « mon très honorable ami » ou « le très honorable membre ».

D’autres embellissements tels que ” galant ” – utilisé pour les députés dans la force armée – et ” savant ” pour les députés qui sont avocats, ne sont plus guère utilisés.

Nommer un membre

En matière de discipline, être nommé signifie que vous êtes officiellement honteux.

Nommer un député est le terme utilisé pour décrire la discipline d’un député pour avoir enfreint les règles de la Chambre.

Ceci est effectué par le Président toujours attentif.

Ils peuvent infliger des punitions telles que les suspendre pour cette séance particulière – ou pour le reste de la journée.

L’autre endroit

Une autre chose que les députés ne sont pas autorisés à mentionner lorsqu’ils sont à la Chambre des communes est la Chambre des lords.

Depuis les années 1800, ils ont plutôt qualifié la chambre haute avec dédain de “l’autre endroit”, indiquant le mauvais sentiment historique entre les deux.

Monsieur le Président

Souvent, les députés commenceront une réponse à une question d’un autre député par la phrase « Monsieur le Président ».

C’est parce qu’officiellement, ils ne sont pas autorisés à répondre directement à tout ce qui est dit par un autre membre, passant plutôt par l’intermédiaire du Président avec leur réponse.

Sergent d’armes

Officier responsable de l’ordre et de la sécurité de la Chambre des communes, son rôle remonte à 1415.

Facilement repérables dans leurs collants noirs, ils accomplissent des tâches cérémonielles telles que porter la masse dans et hors de la chambre chaque jour, et sont la seule personne à la Chambre des communes autorisée à porter une épée.

Étrangers

C’était historiquement le terme utilisé pour désigner quiconque n’était membre ni de la Chambre des communes ni de la Chambre des lords – mais a depuis été mis à jour en «membres du public».

Si la Chambre avait besoin de siéger en privé, les députés diraient « j’espionne les étrangers », ce qui signifierait que le public devait quitter les tribunes.

Hauts-de-forme pliables

Jusqu’à la modernisation radicale de 1998, les députés qui souhaitaient invoquer le Règlement pendant les délibérations devaient porter un chapeau lorsqu’ils parlaient.

Comme la plupart des membres n’en possédaient pas, et encore moins en portaient un pour travailler, deux hauts-de-forme pliables étaient conservés dans la Chambre spécialement à cette fin.

Langage non parlementaire

Il y a un certain nombre de mots qu’il est interdit aux députés de dire – et certains d’entre eux ne sont pas ce à quoi vous pourriez vous attendre.

Un exemple est “pipsqueak” – qui a mis l’ancien chef adjoint du Parti travailliste Tom Watson dans l’eau chaude lorsqu’il l’a utilisé pour décrire Michael Gove.

D’autres incluent: lâche, git, guttersnipe, sac de vent, blatherskite, saboteur idiot, hooligan, rat, porc, Mussolini canadien, tabouret, ignorant et traître.

Inexactitude terminologique

Une autre chose que les députés ne peuvent pas faire est d’accuser leurs collègues d’être des menteurs – le Président s’empressant de leur demander de retirer un tel commentaire.

Certains députés ont cherché à la contourner en utilisant une expression inventée pour la première fois par Winston Churchill, qui a un jour accusé un membre de l’opposition d’utiliser une « inexactitude terminologique ».

Fatigué et émotif

Être accusé d’avoir l’air “fatigué et émotif” est un autre euphémisme utilisé par les députés pour accuser un collègue de quelque chose qu’il n’est pas autorisé à faire – dans ce cas, d’être ivre.

Il a été popularisé pour la première fois par Private Eye, lorsqu’il a été utilisé dans une fausse note sur l’état du ministre du Cabinet travailliste George Brown en 1967.

D’autres expressions utilisées pour signifier la même chose sont que le député n’est «pas tout à fait lui-même» ou est «surmené».

Fouet à trois lignes

Chaque parti désigne plusieurs de ses députés pour qu’ils deviennent des « whips », dont le travail consiste à rassembler leurs membres pour qu’ils votent comme le parti le souhaite.

Le nombre de lignes détermine la gravité du vote – le « whip à trois lignes » étant le plus important, dont le mépris pourrait voir une marque noire contre le nom d’un député.

Hochant la tête

Si un député se trouve dans le domaine parlementaire, mais n’est pas en mesure de se rendre dans le hall de vote pour avoir son mot à dire sur un projet de loi en raison d’une maladie ou pour s’occuper d’un petit enfant, il peut être autorisé à voter quand même en étant “acquiescé” par accord des whips de part et d’autre, dit passant par les “voies habituelles”.

Jumelage

Il s’agit d’un arrangement entre deux députés de partis opposés à la Chambre des communes, qui conviennent que si l’un d’eux n’est pas en mesure de se rendre au vote, leur “paire” s’abstiendra également de voter, de sorte que leur absence n’affectera pas le résultat. .

Il s’agit d’un arrangement informel géré par les bureaux des whips qui échoue souvent lorsque les gouvernements ont de petites majorités et font face à des rébellions.

« Bâton noir »

Ou pour lui donner son nom complet est le “Gentleman Usher of the Black Rod”.

Ils sont chargés de contrôler l’accès à la Chambre des Lords, mais sont surtout connus pour se faire claquer une porte au nez chaque année.

Lors de l’ouverture officielle du Parlement, lorsque la reine prononce un discours dans la chambre haute, Black Rod se dirige vers la chambre basse et frappe trois fois à la porte avec la tige d’ébène.

Mais les députés de la Chambre des Communes – afin de montrer leur primauté sur les Lords – le leur claquent au nez, avant de les laisser entrer, et de les suivre jusqu’à « l’autre endroit ».

Français normand

En raison de la nature ancienne de notre Parlement, sa première langue officielle était le français normand.

Et comme de nombreuses pratiques d’adoption d’un projet de loi n’ont pas changé au fil du temps, certaines parties du processus impliquent l’utilisation de ce langage, comme “La Reyne le veult” – qui signifie “La Reine le veut” – et signifie que un projet de loi a reçu la sanction royale.

Père et bébé de la maison

Le père de la Chambre est un titre donné non pas nécessairement au député le plus âgé, ou à celui qui est là depuis le plus longtemps – mais au membre avec la plus longue période de service ininterrompu.

Actuellement, c’est Sir Peter Bottomley, le député de Worthing West.

Le bébé de la maison est le plus jeune député et est actuellement Nadia Whittome, 24 ans, une débutante travailliste représentant Nottingham East.

Le sac de laine

À la Chambre des communes, le président est assis dans un fauteuil doré massif, élevé au-dessus des députés.

Mais dans les Lords, le Speaker gare leur dos sur un grand coussin carré de laine recouvert de tissu rouge, bourré de laine apportée de partout dans le Commonwealth.

C’est pour rappeler à Peers l’importance du commerce de la laine pour notre économie, et la tradition remonte au règne d’Edouard III.

Oui à droite, non à gauche

Lorsqu’un vote est appelé, les députés sortent de la chambre et se rendent dans deux couloirs de chaque côté – le hall «oui» à droite et le hall «non» à gauche.

Ils défilent là où ils sont comptés par des députés spécialement sélectionnés appelés « scrutateurs ».

Ils retournent ensuite à la Chambre des communes et remettent le résultat au président pour lecture.

Tabatière

Il est interdit de fumer à la Chambre des communes depuis 1694.

Ainsi, pour empêcher les députés en manque de cigarette de craquer pendant les débats marathon, du tabac à priser a été mis à disposition.

Et bizarrement, c’est encore le cas aujourd’hui avec une cachette fournie dans la loge des portiers à l’entrée de la Chambre, bien qu’il ne soit pas clair si l’un d’entre eux la prend encore.

Traverser le sol

Traverser le parquet au Parlement signifie changer de camp : quitter un parti politique et rejoindre un autre.

Il a été réalisé par Winston Churchill en 1904 et par Mark Reckless, qui a rejoint Ukip après avoir quitté les conservateurs en 2014.

Reckless a ensuite rejoint les conservateurs en 2017, affirmant que c’était “le travail accompli” après que le parti “a atteint” son “objectif commun, un référendum réussi pour quitter l’UE… L’article 50 a été déclenché”.

Ces jours-ci, ils ne traversaient plus littéralement le parquet, mais s’asseyaient avec leur nouveau parti lors de leur prochaine entrée à la Chambre.

Manoir de Northstead et les Chiltern Hundreds

Techniquement, un député n’est pas autorisé à démissionner – les seuls moyens de sortir des Communes sans perdre une élection sont de mourir, d’être expulsé ou d’être disqualifié.

L’une des façons dont vous pouvez être disqualifié est de prendre le poste d’intendant et d’huissier des Chiltern Hundreds et du manoir de Northstead – deux titres nominaux qui empêchent quelqu’un d’être député.

La personne la plus récente à l’utiliser était le député SNP Neil Gray (Airdrie et Shotts) en mars 2021, en raison d’un changement de règle controversé imposé par le parti écossais.

Faire glisser le Président vers le fauteuil

Une autre coutume ancienne et bizarre veut que lorsqu’un nouveau président est élu – ou que l’ancien est renvoyé dans ses fonctions après une élection générale – il doit être physiquement traîné vers le fauteuil.

La raison en est que, traditionnellement, le rôle du président était de transmettre le message des Communes au monarque – et s’ils ne l’aimaient pas, le président pouvait revenir au Parlement sans leur tête – d’où la réticence parfois à assumer le rôle. .

« Qui rentre à la maison ?

Deux portiers crient simultanément “Qui rentre à la maison?” lorsque la Chambre se lève, qui rappelle le jour où il y avait de dangereux champs non éclairés entre Westminster et la City de Londres.

C’était une suggestion aux députés de se regrouper pour rentrer chez eux en groupe ou de louer des bateaux sur la Tamise pour économiser les tarifs individuels.

Pas de port d’armure

Il est illégal de porter une armure à la Chambre des communes depuis une loi adoptée en 1313 sous le roi Édouard II nommée Statutum de Defensione portandi Arma (Statut interdisant le port d’armes).

Les épées ont également été interdites au même moment, et à ce jour, les députés reçoivent une boucle à côté de leur patère dans le vestiaire des membres pour l’accrocher.

Obstruction systématique

Le processus par lequel un député parle indéfiniment de choses sans aucun rapport avec le sujet du débat, dans le but de perdre le temps alloué au projet de loi.

Le processus est également connu sous le nom de “parler” d’un projet de loi, où il n’y a que peu de temps pour en discuter et tenir un vote.

Certains députés sont devenus connus pour ce processus, comme les conservateurs Philip Davies et Jacob Rees-Mogg, qui ont passé des heures à parler d’un cochon fictif, l’impératrice de Blandings, dans le but de bloquer un projet de loi sur le bétail.