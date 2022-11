Pourquoi les députés portent-ils une gerbe de blé ? Signification expliquée

VOUS avez peut-être vu à l’occasion des députés porter une gerbe de blé sur leur costume alors qu’ils parlaient à la Chambre des communes.

Ici, nous révélons la raison pour laquelle les députés montrent une gerbe de blé sur leur costume un jour particulier.

Les politiciens portant une gerbe de blé soutiennent l’industrie agricole britannique Crédit : PA

Pourquoi les députés portent-ils une gerbe de blé ?

Les MPS portent une gerbe de blé un jour particulier de l’année pour montrer qu’ils soutiennent le secteur agricole britannique et en tiennent compte dans leurs futurs accords commerciaux.

Cet événement est organisé par l’Union nationale des agriculteurs d’Angleterre et du Pays de Galles et de nombreux politiciens s’assurent d’en faire également partie.

Qu’est-ce que le Back British Farming Day ?

L’initiative, qui est un événement annuel, vient de l’Union nationale des agriculteurs (NFU) et est conçue pour améliorer la sensibilisation à l’agriculture locale.

La NFU a tweeté en 2021: “Aujourd’hui, c’est #BackBritishFarmingDay, une chance de célébrer tout le travail acharné des agriculteurs britanniques pour nourrir la nation.

“Suivez @NFUTweets tout au long de la journée alors qu’ils partagent le meilleur de l’agriculture britannique.

“C’est maintenant les #LFM à la Chambre des communes et vous verrez peut-être beaucoup de députés porter ces badges et se demander ce qu’ils signifient.

“Nous avons invité tous les députés à montrer leur soutien à l’agriculture britannique le #BackBritishFarmingDay en portant un badge en laine et en gerbe de blé.”

La journée célèbre les valeurs agricoles britanniques et souligne son importance pour l’économie britannique.

Il rappelle aux politiciens que l’alimentation et l’agriculture britanniques contribuent chaque année à plus de 120 milliards de livres sterling à l’économie britannique et emploient quatre millions de personnes.

Quels députés ont été vus portant une gerbe de blé ?

Le chef du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, a également montré son soutien à la cause et avait également trois gerbes de blé fièrement affichées sur son costume.

Le Dr Liam Fox, député de North Somerset, portait fièrement son blé à sa cravate sur une photo Twitter.

Craig Williams, député de Montgomeryshire, a publié un court clip sur Twitter avec lui montrant son emblème.

Ben Bradley, député de Mansfield, a également montré son soutien sur Twitter avec du blé attaché à sa chemise.

Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a également été aperçu portant l’insigne alors qu’il maintenait l’ordre à la Chambre.

Le premier ministre Rishi Sunak n’a pas porté la gerbe en 2022, cependant, il a soutenu le syndicat via Twitter.

Il a déclaré: “En tant que représentant de l’une des circonscriptions les plus rurales du Royaume-Uni, je ferai toujours #BackBritishFarming.

« La dynamisation de notre secteur alimentaire et agricole est au cœur du manifeste de ce gouvernement et nous veillerons à ce que nos agriculteurs reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour prospérer.