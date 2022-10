Pourquoi les députés paresseux mettent-ils les migrants qui enfreignent nos lois dans des châteaux tandis que les citoyens respectueux des lois se bousculent pour gagner leur vie ?

LA nouvelle ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré qu’elle aimerait faire baisser l’immigration.

Plus précisément, elle souhaite expulser les personnes qui tentent d’entrer illégalement dans le pays – et être en mesure de faire passer le nombre de migrants au Royaume-Uni de centaines de milliers à des dizaines de milliers chaque année.

L’hôtel historique Camelot Castle à Tintage, en Cornouailles, a été invité à fournir des chambres aux migrants illégaux dans le cadre d’un accord d’un million de livres sterling Crédit : Alamy

La nouvelle ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré qu’elle souhaitait réduire l’immigration – des migrants photographiés à Douvres Crédit : Chris Eades

Vous pouvez, comme moi, avoir l’horrible sentiment d’avoir déjà entendu tout cela. Est-ce une ruse de la mémoire ?

Et bien non. C’est quelque chose que les premiers ministres et les ministres de l’Intérieur se sont vantés pendant des décennies de faire.

Le prédécesseur de Braverman, Priti Patel, espérait également pouvoir expulser les clandestins.

En fait, le nombre de personnes pénétrant par effraction dans notre pays a augmenté pendant son mandat.

Son rêve d’envoyer des migrants illégaux pour que leurs demandes soient traitées au Rwanda, en Afrique de l’Est, n’a abouti à rien, grâce aux avocats des droits de l’homme et à l’ingérence des juges européens.

Métropolitains libéraux

Mais il n’y a pas qu’elle. Avant les élections de 2010, David Cameron s’est engagé à réduire l’immigration nette au Royaume-Uni d’environ 200 000 par an aux niveaux des années 1990, soit des dizaines de milliers.

Cameron et ses successeurs ont complètement échoué sur cette promesse, supervisant régulièrement l’immigration allant jusqu’à plus de 300 000 par an.

Il n’y a pas que les conservateurs.

Bien que ce soit Tony Blair qui ait fait monter en flèche l’immigration pendant son mandat, le Parti travailliste a souvent fait semblant d’entendre le mécontentement du public face à sa politique.

Pendant son séjour au ministère de l’Intérieur, David Blunkett avait l’habitude de parler durement de l’immigration alors même qu’il la voyait augmenter.

Et lorsque Phil Woolas du Labour était en charge de l’immigration en 2008, il a décrit l’ensemble du système d’immigration comme «trop indulgent», ajoutant: «Je veux le rendre plus difficile.»

Pourquoi tant de politiciens ont-ils continué à dire une chose tout en en faisant une autre ? Une des raisons est qu’ils nous prennent pour des imbéciles.

Le Parti travailliste, en particulier, sait depuis longtemps que son noyau électoral n’est pas fanatique de l’immigration de masse, encore moins de l’immigration illégale de masse.

Pourtant, la direction du parti a principalement des opinions métropolitaines libérales.

Le parti est toujours dirigé par des gens qui sont détendus à propos de l’immigration et qui croient que c’est, en fait, une bonne chose.

Aujourd’hui encore, vous pouvez entendre des politiciens travaillistes affirmer que les bateaux illégaux qui traversent la Manche sont une bonne chose car nous avons une pénurie de main-d’œuvre.

A jamais peur

Comme si les hommes majoritairement jeunes traversant la Manche en bateau seraient magiquement qualifiés pour précisément les postes vacants que nous pourrions avoir.

Quelles sont les chances pour ça? Ainsi, le Parti travailliste dit une chose mais en fait une autre.

Les conservateurs, quant à eux, ont un autre problème. Ils ont toujours peur – encore plus que les travaillistes – d’être accusés de racisme.

Étant donné que même Priti Patel (l’idée que personne ne se fait d’un suprématiste blanc) a été accusée de cela par la gauche folle, c’est une peur compréhensible.

Mais c’est une peur qu’ils devraient maintenant avoir surmontée. Il n’y a rien de raciste à faire respecter vos frontières.

Pourtant, les conservateurs ont un autre problème. Ils ne sont pas seulement lâches, ils sont paresseux.

Après 12 ans au pouvoir, ils ont toujours laissé la politique d’immigration de ce pays entre les mains de tribunaux étrangers et d’avocats en campagne.

Il n’y a aucune excuse à cela. Surtout pas après le vote sur le Brexit de 2016, alors que, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, la Grande-Bretagne aurait dû se retirer de toutes les juridictions européennes.

Suella Braverman veut spécifiquement expulser les personnes qui tentent d’entrer illégalement dans le pays Crédit : Getty

Il faut un type particulier de folie pour enfermer dans nos châteaux des gens qui ont enfreint nos lois Crédit : Alamy

Pourtant, les conservateurs n’ont jamais pris la peine de faire le gros du travail. Même lorsqu’un ministre de l’Intérieur voulait faire quelque chose – comme Patel – on l’en empêchait.

Ils doivent donc proposer des politiques de plus en plus folles pour réagir à une situation de plus en plus folle.

Déjà les garde-côtes de ce pays patrouillent la Manche comme un service de convoyage, rencontrant les navires que les gangs criminels de contrebande envoient de France et achevant leur travail à leur place.

Une fois qu’ils ont rencontré les contrevenants, nos forces aident les clandestins dans leur dernière étape du voyage et les amènent en toute sécurité en Grande-Bretagne.

Un nombre impressionnant de 1 065 personnes sont venues, par seulement 25 bateaux, rien que dimanche.

Ensuite, il y a la dernière étape. Il faut trouver un endroit pour que les migrants puissent vivre, alors le gouvernement héberge des milliers de migrants illégaux dans de beaux hôtels sur la côte sud.

Hier, nous avons appris l’existence d’un stratagème encore plus dingue. Comme The Sun l’a rapporté mardi, les ministres envisagent de louer un château emblématique pour y accueillir des migrants illégaux.

L’hôtel historique Camelot Castle à Tintagel, dans les Cornouailles, a été invité à fournir des chambres aux migrants illégaux dans le cadre d’un contrat d’un million de livres sterling.

Je dois dire que rien ne me surprendra maintenant. Nous avons été faibles en matière d’immigration pendant des années.

Mais il faut un type particulier de folie pour loger dans nos châteaux des gens qui ont enfreint nos lois, alors que ce sont des citoyens respectueux des lois qui doivent se bousculer pour vivre à l’extérieur.

Si le public ne croit plus les politiciens sur l’immigration, ce n’est pas la faute du public mais la faute de toute une génération de politiciens.

Des politiciens qui étaient censés s’occuper des intérêts de notre nation et qui n’ont rien fait d’autre.