Pourquoi les députés interrogent-ils le président de la BBC sur les finances de Boris Johnson ?

JLe comité restreint de la Chambre des communes sur le numérique, la culture, les médias et le sport a rappelé Richard Sharp, président de la BBC, pour qu’il comparaisse devant eux et réponde aux questions sur le témoignage qu’il a donné en janvier 2021 sur sa nomination alors potentielle.

Pourquoi le comité restreint demande-t-il à Sharp de revenir?

C’est une décision inhabituelle, et le comité n’est pas content que Sharp n’ait pas été complètement transparent avec eux sur toutes les circonstances entourant sa nomination. La question est de savoir si Sharp aurait dû se porter volontaire auprès des députés lors de leur approbation en entendant le rôle qu’il avait joué dans la présentation de Boris Johnson, alors Premier ministre, à quelqu’un qui pourrait garantir une “ligne de crédit” de 800 000 £ fournie par un bienfaiteur anonyme. Le garant était Sam Blyth, souvent décrit comme un « homme d’affaires canadien multimillionnaire » et, selon Sharp, un « vieil ami » à lui. Blyth est également un cousin éloigné de Johnson et ami de Stanley Johnson, le père de Boris. Johnson était bien sûr à cette époque chargé de nommer un “candidat préféré” du gouvernement pour le poste de la BBC : Sharp. (Il a également été rapporté que Blyth avait autorisé Johnson à utiliser sa villa en République dominicaine pour se détendre après avoir quitté Downing Street.)