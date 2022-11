Pourquoi les dépenses technologiques augmenteront alors même que les stocks s’effondrent et que les licenciements augmentent

Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Après les récents bénéfices des grandes entreprises technologiques et les gros titres des licenciements dans le secteur, les investisseurs technologiques peuvent être excusés de se sentir un peu confus : l’économie axée sur la technologie est-elle sur le point de tomber d’une falaise récessive ? Des actions comme Amazon.fr et Microsoft a été battu après avoir manqué les prévisions de croissance des analystes pour leurs activités de cloud computing, qui dépendent de la demande des entreprises en matière de technologie et d’innovation. Ils font également partie des géants de la technologie qui annoncent des gels d’embauche et des suppressions d’emplois. La trajectoire de la demande technologique a été l’une des questions clés alors que les marchés tentent de réduire les chances d’une récession en 2023. Mais le dernier rapport sur le produit intérieur brut du troisième trimestre a fait état d’une augmentation des investissements dans l’équipement et la propriété intellectuelle, y compris le matériel et les logiciels technologiques. Les experts disent que la conclusion probable est que la demande technologique continue de croître – et que les entreprises de l’ensemble de l’économie continueront de voir la technologie changer la nature de leurs activités et les travailleurs verront la technologie changer leur emploi. Que cela compense la faiblesse ailleurs dans l’économie est une autre question. Amazon a déclaré dans son appel aux analystes du troisième trimestre que la faiblesse de secteurs tels que la banque et la crypto-monnaie se traduisait par une baisse de la demande, alors que la demande croissante de la pandémie de Covid de la part des entreprises et des travailleurs s’adaptant au travail à distance a ralenti. “Les PDG et les directeurs financiers n’ont pas l’intention de réduire les dépenses technologiques”, a déclaré le prévisionniste en chef de Gartner, John-David Lovelock. “Les directeurs de l’information portent toujours leur auréole de 2020, et les PDG retournent vers les personnes qui leur ont donné le dernier ensemble de solutions.”

Du côté positif, le rapport sur le PIB a brossé un tableau d’une demande technologique assez forte, a déclaré Michael Gapen, économiste de Bank of America Merrill Lynch. Le déficit des dépenses d’investissement a été entraîné par une forte baisse de l’investissement résidentiel, a-t-il déclaré. “La surprise, le cas échéant, a été que les dépenses d’équipement ont été plus fortes” que prévu, a déclaré Gapen. “L’investissement dans cette catégorie va être persistant. Si nous avons un risque, c’est que cela se développe à un rythme plus lent. Il faudrait une grave récession pour que cela décline. » La demande est restée forte tant pour le matériel que pour les logiciels. Pour la propriété intellectuelle, les investissements ont chuté de 3,6 % en 2009, mais ont augmenté en moyenne de 10 % par an en 2021 et 2022, a noté Gapen. Les dépenses technologiques globales augmenteront d’environ 5,1% l’année prochaine après un gain de moins de 1% cette année, selon une nouvelle enquête de Gartner, qui est presque inchangée par rapport aux enquêtes du début de cette année, et reflète la connaissance des dirigeants que les entreprises qui réduisent leurs investissements pendant la crise financière de 2008 a fortement retardé les concurrents dans les années qui ont suivi, a déclaré Lovelock.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Même si les entreprises ont réduit leurs investissements dans les bâtiments et les plates-formes pétrolières, les investissements dans les ordinateurs, les logiciels et les équipements de communication ont augmenté à un rythme annuel de 10,8 % au troisième trimestre, selon le gouvernement, dans le cadre d’une tendance à plus long terme soutenant un investissement technologique soutenu.

“Les données sont arrivées juste autour de nos prévisions, à l’exception des appareils grand public, qui ont été un peu plus bas”, a déclaré Lovelock. Les semi-conducteurs et les appareils grand public fonctionnent dans une situation où la forte demande en 2020 ne peut pas être soutenue, après que les travailleurs ont renforcé leurs bureaux à domicile, ce qui a permis aux ménages de disposer d’équipements relativement nouveaux avec peu de nouvelles applications convaincantes pour stimuler les mises à niveau, a-t-il déclaré. La croissance de l’informatique en nuage, la catégorie d’investissement technologique la plus en vue ces dernières années, n’a ralenti que légèrement et était destinée à ralentir après son stade initial d’hyper-croissance, a déclaré Lovelock. Gartner s’attend à ce que les revenus du cloud computing augmentent de 101 milliards de dollars l’année prochaine, soit plus que les 90 milliards de dollars en 2021, mais représentant un pourcentage de croissance plus faible. En termes de pourcentage, les dépenses liées au cloud augmenteront d’environ 20 % au cours des deux à trois prochaines années, selon les prévisions de Gartner. “Si Microsoft (activité de services cloud) a connu une croissance de 50 % et qu’elle atteint maintenant 35 %, il est difficile de dire que c’est une mauvaise nouvelle”, a-t-il déclaré.

Microsoft a reconnu que certains clients réduisaient leurs budgets, ce qui a entraîné des prévisions de revenus pour le trimestre à venir qui ont déçu les marchés, mais a déclaré que la demande pour leurs services à croissance plus rapide devrait être aidée par les pressions sur les coûts. En effet, le cloud computing est généralement moins cher que les solutions qu’il remplace. Amazon a ajouté qu’il peut déplacer certains clients vers des versions moins chères de ses services cloud qui utilisent des puces moins chères, par exemple. “En tant que directeur financier, j’apprécie cela, et nous faisons la même chose ici chez Amazon”, a déclaré le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, après ses résultats. Les problèmes des entreprises technologiques d’entreprise sont très différents de ceux qui dépendent principalement des dépenses de consommation, comme Pomme ou sur les dépenses publicitaires, comme Métaplates-formes , parent de Facebook. Apple, qui a battu les projections trimestrielles pour le trimestre de septembre, a vu son action mieux se comporter que ses pairs, bien qu’elle ait averti ce week-end que la politique chinoise Zero Covid et les épidémies chez Foxconn allaient avoir un impact significatif sur la production de nouveaux iPhone. Facebook, gêné par de grosses pertes précoces sur son investissement dans le métaverse qui, selon l’analyste d’Evercore ISI, Mark Mahaney, pourrait réduire de 5 $ par action les bénéfices de 2024 et la baisse de l’engagement avec ses principales plates-formes de médias sociaux, a vu les actions chuter après son rapport du troisième trimestre et serait maintenant en train d’obtenir prêt à annoncer des licenciements importants.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Alors que l’investissement dans le logement a explosé au troisième trimestre, l’investissement dans la propriété intellectuelle (y compris certains logiciels, la recherche et le développement et la création de divertissements) a augmenté à un taux annuel de 6,9 ​​%.