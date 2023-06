Pourquoi les Denver Nuggets n’ont-ils pas de choix de 1er tour lors du repêchage de la NBA 2023 ?

Les Denver Nuggets ont réuni l’une des meilleures formations de la ligue, mais ont abandonné leur choix de repêchage de la NBA 2023 en cours de route. Voici pourquoi ils ne choisiront pas cette année.

Il a fallu des années de mouvements astucieux aux Denver Nuggets pour se construire un mastodonte – clouant les choix de Jamal Murray et Nikola Jokic. La chance d’avoir Michael Porter Jr. glisser sur leurs genoux. Pari sur les métiers pour Aaron Gordon et Kentavious Caldwell-Pope, gagnant avec la signature de Bruce Brown.

Rassembler tous ces mouvements signifie parfois envoyer de futurs actifs et dans le cas des Nuggets, construire cette liste signifiait abandonner leur choix de premier tour en 2023.

Pourquoi les Denver Nuggets n’ont-ils pas de choix de premier tour lors du repêchage de la NBA 2023 ?

Les Charlotte Hornets détiennent les droits sur le choix de premier tour des Nuggets dans ce repêchage, le choix n ° 27. Mais les droits de ce choix sont passés entre plusieurs mains avant de se retrouver avec les Hornets. Les Nuggets l’ont initialement envoyé au Thunder en 2020 dans le cadre de l’échange à quatre équipes qui a amené Jrue Holiday aux Milwaukee Bucks. Les Nuggets ont reçu le choix n ° 24 lors du repêchage de 2020 qu’ils ont utilisé pour sélectionner RJ Hampton.

Le choix a ensuite été transféré aux Hornets lors de deux échanges de nuit de repêchage l’année dernière, d’abord aux Knicks, puis aux Hornets dans les accords qui ont déplacé Ousmane Dieng à Oklahoma City et Jalen Duren à Detroit.

Les Nuggets ont les droits sur le choix de deuxième tour des Mavericks (n ° 40), également acquis dans ce commerce de Jrue Holiday. Leur propre choix de deuxième tour est dû aux Bulls.

