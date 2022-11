Pourquoi les démocrates ont le blues de l’État bleu

Si les républicains passent une bonne nuit mardi et remportent une large majorité à la Chambre des représentants, leurs gains ne proviendront pas nécessairement des districts swing qui ont été des champs de bataille éternels lors des récentes élections. Au lieu de cela, une grande partie d’une «vague rouge» pourrait provenir d’États bleus, les républicains étant sur le point de remporter plusieurs sièges dans des États comme l’Oregon et New York, tandis que les démocrates dans des États qui sont sur un terrain politique moins favorable pourraient tenir le coup.

C’est une tournure des événements surprenante qui est largement enracinée dans des blessures auto-infligées. Le recensement de 2020 signifiait que ce cycle électoral était le premier avec de nouvelles cartes du Congrès, et bien que les républicains aient réussi à gerrymander de nombreux États qu’ils contrôlaient à leur avantage, les démocrates n’ont généralement pas réussi à faire de même.

De même, les démocrates pensaient que se concentrer sur le droit à l’avortement serait payant à la suite de la décision de la Cour suprême Dobbs décision de juin annulant Roe c.Wade, en particulier après avoir remporté des élections spéciales dans le nord de l’État de New York et en Alaska. Cependant, dans les États où les droits à l’avortement sont protégés par la loi de l’État, la question n’a pas résonné auprès des électeurs. Au lieu de cela, les démocrates ont souffert alors que les républicains se concentraient sur des questions telles que l’économie et la criminalité.

Enfin, le parti perd un certain nombre de législateurs en raison de l’attrition. Ce n’est vraiment la faute de personne – les titulaires quittent le Congrès à chaque cycle pour diverses raisons. Certaines raisons sont politiques : ils se présentent à des élections supérieures ou perdent leurs primaires. D’autres sont personnels : ils veulent gagner de l’argent dans le privé ou en ont marre d’être élu. Mais les candidats pour la première fois commencent toujours avec un désavantage. Cette année, 19 sièges ouverts sont considérés comme compétitifs, et la majorité d’entre eux étaient auparavant détenus par des démocrates.

Tout cela s’ajoute à un cycle difficile pour les démocrates. Le rapport politique non partisan de Cook a évalué 10 sièges actuellement détenus par le parti comme penchant ou probablement républicains (et le GOP n’a besoin que de cinq sièges pour le contrôle de la Chambre).

Le redécoupage n’a pas marché pour les démocrates – et c’est en partie leur faute

Willie Sutton a dit qu’il avait cambriolé des banques parce que “c’est là que se trouve l’argent”. Les États bleus sont ceux où se trouvent les districts swing de ce cycle.

Une grande partie de cela est due au fait que les districts de bon nombre de ces États ne sont pas gerrymandered. Alors que de nombreux démocrates ont été de fervents partisans de la réforme du redécoupage – en particulier après que les républicains ont utilisé des cartes gerrymandered dans des États comme la Pennsylvanie et le Texas pour cimenter leur contrôle du Congrès dans les années 2010 – cela les a conduits à être politiquement désavantagés dans certains États, avec des commissions indépendantes dessinant des cartes dans des États comme le Colorado, où les démocrates contrôlent le manoir du gouverneur et les deux chambres de la maison d’État.

En Virginie, le processus non partisan mis en place par une mesure de vote de 2020 a pris fin après des querelles juridiques avec deux titulaires qui ont souffert sous les nouvelles cartes. En conséquence, la représentante démocrate Elaine Luria a été placée dans un district plus républicain et le district de la représentante démocrate Abigail Spanberger est devenu plus démocrate, même si une grande partie était un territoire qu’elle n’avait pas représenté auparavant.

À New York et dans le Maryland, des poursuites judiciaires contre des gerrymanders partisans ont nui aux démocrates. Dans le Maryland, une bataille juridique a permis au représentant républicain Andy Harris d’obtenir un siège sûr et au représentant démocrate David Trone de faire face à une course compétitive. A New York, une perte judiciaire a conduit au désastre pour les démocrates. Un gerrymander soigneusement conçu qui aurait donné aux démocrates 22 des 26 sièges au Congrès de l’État a été rejeté par les tribunaux, et une carte de remplacement dessinée par un maître spécial a créé le chaos, opposant les titulaires les uns aux autres lors des primaires et créant une multitude de courses compétitives. Selon le Cook Political Report, cinq sièges au Congrès de l’État sont actuellement attribués, dont quatre sont actuellement détenus par des démocrates.

En revanche, dans l’Illinois, un État où un gerrymander a été laissé en place, les démocrates sont en bien meilleure forme et les républicains risquent de se retrouver avec seulement trois ou quatre sièges.

Les États tenus par les républicains ont réussi à avoir des processus de gerrymandering partisans beaucoup plus efficaces. Les républicains sont susceptibles d’obtenir au moins quatre sièges en raison du gerrymandering en Floride, tandis qu’au Texas, la législature de l’État a soutenu les titulaires vulnérables en préservant un gerrymander qui a donné au GOP la domination dans la délégation du Congrès de l’État.

L’avortement n’était pas la solution miracle que les démocrates pensaient

Tip O’Neill aurait déclaré : « Toute politique est locale. C’est vrai cette fois-ci.

À l’échelle nationale, les démocrates pensaient que l’accès à l’avortement augmenterait l’engagement, et dans certains États, comme le Kansas, cela semblait être le cas. Mais l’avortement est un problème moins notable dans certains États bleus, car les électeurs se sentent plus satisfaits de la question dans un État où des protections juridiques sont en place.

Bien que les démocrates dans les courses à travers le pays aient insisté sur les propositions de républicains nationaux comme le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud pour faire passer les restrictions fédérales, la question s’est avérée moins efficace pour motiver les électeurs dans les États bleus.

Il a été saillant dans les endroits où les droits à l’avortement sont menacés. Au Kansas, où les électeurs ont rejeté une question de vote qui permettrait à la législature de l’État de restreindre l’avortement, la représentante démocrate sortante pour deux mandats, Sharice Davids, est en avance de 15 points, selon un sondage du Siena College et du New York Times, dans un district. que Trump a remporté en 2016.

Mais cela n’aide pas des candidats comme la gouverneure de New York, Kathy Hochul.

À New York, comme dans d’autres États, les inquiétudes concernant l’augmentation de la criminalité aident l’espoir républicain au poste de gouverneur Lee Zeldin en tête du ticket contre Hochul. La démocrate sortante, qui est devenue gouverneure après la démission d’Andrew Cuomo, a mené une campagne terne et n’a commencé que récemment à recentrer sa campagne sur la lutte contre la criminalité et la sécurité publique. La solide performance de Zeldin contribue à améliorer la fortune des candidats républicains qui se présentent à l’extérieur de New York, à Long Island et dans le nord de l’État.

Un scénario similaire se joue dans l’Oregon, où la républicaine Christine Drazan est au coude à coude avec la démocrate Tina Kotek dans un État où l’incapacité de la gouverneure démocrate sortante Kate Brown à lutter contre l’augmentation de la criminalité et du sans-abrisme à Portland est devenue un enjeu clé de la campagne.

Les démocrates ont une pénurie de titulaires

L’un des avantages du titulaire est que les démocrates occupant des sièges plus compétitifs sont de meilleurs candidats et mieux préparés pour les courses difficiles. Des titulaires comme les représentants Matt Cartwright dans le nord-est de la Pennsylvanie ou Jared Golden dans le Maine ne peuvent pas être surpris en train de faire la sieste car chaque campagne est compétitive pour eux, quel que soit l’environnement politique national. Les démocrates sont confrontés à des courses particulièrement difficiles dans des districts serrés cette année grâce à l’histoire récente. Les républicains ont renversé 14 sièges détenus par les démocrates en 2020, ramassant certains des fruits les plus bas dans les États rouges comme l’Utah et la Caroline du Sud.

En revanche, de nombreuses opportunités pour les républicains dans les États bleus se présentent dans des sièges ouverts comme les deux à Long Island ou les trois dans l’Oregon. Les démocrates dans ces courses n’ont pas l’avantage intégré des titulaires pour se présenter au Congrès – une identité de nom élevée, de gros coffres de guerre et une primaire facile. Cela les a laissés plus sensibles aux publicités négatives de leurs adversaires du GOP et aux tendances nationales, comme l’augmentation de l’élan républicain.

Encore une fois, le GOP n’a besoin que de cinq sièges pour une majorité. Prendre ne serait-ce que certains de ces districts swing ouverts dans les États bleus les mettrait sur la bonne voie pour y arriver.