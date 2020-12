Les gens assistent à un rassemblement avec l’ancien candidat démocrate à la présidentielle Julián Castro et Jon Ossoff, candidat démocrate au Sénat américain, le 7 décembre 2020 à Lilburn, en Géorgie. | Spencer Platt / Getty Images

«Nous essayons de normaliser le fait que la Géorgie n’est plus en noir et blanc.»

Le second tour des élections au Sénat de Géorgie le 5 janvier déterminera quel parti contrôle le Sénat – et l’avenir de l’agenda du président élu Joe Biden. Les électeurs latinos pourraient représenter une coalition importante, si elle est négligée, dans cette course qui pourrait pousser les candidats démocrates à bout.

Près de 10% de la population de l’État est Latino, et il augmente rapidement, principalement à cause des Latinos nés aux États-Unis qui sont les enfants d’immigrants. Quelque 377 000 Latinos ont le droit de voter, ce qui représente 5% de l’électorat potentiel, et 270 000 sont inscrits. Environ 37 000 ont demandé des votes par correspondance pour le second tour du Sénat. Étant donné que les courses seront probablement décidées par une marge infime, leurs votes pourraient faire la différence.

Le sondage américain de la veille électorale de Latino Decisions a suggéré qu’une majorité d’électeurs latinos soutiennent le démocrate Jon Ossoff, qui défie le sénateur républicain David Perdue. Et dans un champ bondé, une pluralité a soutenu le démocrate Raphael Warnock contre la sénatrice républicaine Kelly Loeffler, qui a été nommée par le gouverneur en décembre 2019 après la démission de son prédécesseur.

La plupart des sondages ont sous-estimé les performances du GOP ce cycle, de sorte que les marges réelles des démocrates parmi les Latinos peuvent être plus petites. Les données du sondage de sortie suggèrent également que les candidats démocrates avaient toujours un avantage significatif parmi les Latinos, bien que ce type de données soit parfois encore moins fiable.

Le taux de participation des Latinos semble également passer de 33% en 2016 à 42% en novembre, selon une analyse du professeur de l’Université Emory Bernard Fraga et de la société d’analyse des électeurs de gauche Catalist. Le taux de participation est généralement plus faible pour les élections au second tour, mais avec autant d’attention nationale sur ces courses, la Géorgie semble déjà être presque équivalente à celle de novembre.

Avec tous les signes indiquant que les Latinos ont voté de manière décisive lors du second tour, les démocrates intensifient leurs efforts de sensibilisation. L’ancien candidat démocrate à la présidentielle Julián Castro – le seul Latino dans le domaine de 2020 – a fait campagne avec Ossoff. Et les groupes latinos nationaux de gauche, y compris Mijente et les organisations de base qui travaillent pour mobiliser les électeurs latinos en Géorgie depuis des années, ont sollicité, envoyé des courriers dans les foyers latinos, envoyé des SMS à des centaines de milliers d’électeurs et mis en place des panneaux d’affichage dans des endroits où il n’y a pas de pénétration significative des médias en langue espagnole.

«Nous essayons de normaliser le fait que la Géorgie n’est plus en noir et blanc», a déclaré Gigi Pedraza, directeur exécutif du Latino Community Fund, l’une des organisations de base qui travaille pour convaincre les électeurs latinos de l’État. «La Géorgie abrite une communauté multiculturelle, multiethnique et multilingue, jeune, dynamique et en pleine croissance. C’est un atout pour l’État. »

L’électorat latino en Géorgie présente une grande opportunité pour les démocrates

Les démocrates réévaluent actuellement leur stratégie de sensibilisation latino-américaine à la suite de la sous-performance de l’ancien vice-président Joe Biden parmi les Latinos du Texas et de la Floride, deux États où ils représentent une partie importante de l’électorat, par rapport à Hillary Clinton en 2016. Mais bon nombre des Les facteurs qui ont conduit à cette érosion du soutien latino-américain – y compris une campagne de désinformation réussie de la droite en espagnol et une tradition de vote républicain – n’existent pas dans la même mesure en Géorgie.

Au contraire, les caractéristiques de la population latino-américaine majoritairement mexicaine en Géorgie sont favorables aux démocrates. Les Latinos de l’État sont relativement jeunes: plus d’un tiers ont moins de 18 ans et environ 20 000 Latinos de Géorgie ont 18 ans chaque année, devenant ainsi éligibles. Leurs communautés sont également concentrées dans la région métropolitaine d’Atlanta, en particulier dans les comtés de Gwinnett et Cobb, qui sont des bastions démocrates.

De plus, beaucoup d’entre eux ont un lien avec l’expérience des immigrants et se sont par conséquent mobilisés contre la position restrictive du GOP sur l’immigration, en particulier à l’époque Trump. En 2018, environ 10% des résidents de Géorgie étaient des immigrants, dont beaucoup étaient des citoyens naturalisés, et 7% étaient des citoyens américains nés dans le pays avec au moins un parent immigrant. Environ 400 000 personnes sont des immigrés sans papiers.

Cela se voit en termes de priorités politiques des Latinos de Géorgie: l’immigration occupe le troisième rang après la réponse des États-Unis à la pandémie et à l’économie, selon les groupes de discussion menés par le PAC Nuestro PAC démocratique. En comparaison, la question n’a jamais été classée parmi les cinq premiers dans aucun autre État aux élections générales.

Mais alors que ces électeurs ont soutenu les démocrates lors des élections de novembre en Géorgie, le plus grand défi pour les organisateurs est de communiquer pourquoi leur communauté doit se présenter à nouveau pour le second tour du Sénat.

Chuck Rocha, ancien conseiller principal pour la campagne présidentielle du sénateur Bernie Sanders et fondateur de Nuestro PAC, a déclaré qu’il se concentrait sur l’augmentation de la participation latino-américaine, plutôt que de persuader les électeurs de changer d’avis.

«Nous apprenons que les Latinos ne comprennent pas pourquoi diable ils ont besoin de revenir et de voter à nouveau après avoir fini de voter il y a moins d’un mois», a-t-il déclaré. «Ils votaient principalement contre Donald Trump.»

Son PAC diffuse par conséquent des publicités en espagnol sur le marché des médias d’Atlanta, expliquant que le contrôle du Sénat dépend de ces deux tours de scrutin et de la manière dont les électeurs peuvent voter lors du vote anticipé ou le 5 janvier.

Mais il craint que le Parti démocrate et d’autres groupes extérieurs ne fassent pas assez pour atteindre les électeurs latinos de la même manière. Ils ont beaucoup investi dans l’amélioration de la prospection et des opérations au sol dans les communautés latino-américaines, et Warnock et Ossoff sont apparus dans les médias de langue espagnole et ont embauché du personnel de campagne de la communauté latino-américaine.

Mais les démocrates n’ont pas investi d’argent dans la publicité dans les médias de langue espagnole. Le parti et l’infrastructure des donateurs dépensent 400 millions de dollars pour les médias géorgiens, mais rien de tout cela n’est allé aux organisations latino-américaines, a déclaré Rocha.

«C’est une erreur fatale que les démocrates ne peuvent jamais apprendre à réparer, c’est-à-dire que les Latinos écoutent la télévision, la radio et se retrouvent sur Internet, tout comme les Blancs. Pourquoi n’investissez-vous pas dans une approche à plusieurs niveaux? » il a dit. «Nous devons tirer la leçon selon laquelle les opérations au sol ne sont qu’une des techniques que vous utilisez et une technique importante pour atteindre les électeurs latinos.»

Les organisateurs latinos sont sur le terrain depuis des années

Même Stacy Abrams a crédité un solide réseau de défenseurs du droit de vote noirs, asiatiques et latinos qui travaillent depuis des années à mobiliser leurs communautés pour avoir rendu la Géorgie bleue.

Le succès des organisateurs latinos peut être vu dans l’élection de cette année de deux shérifs démocrates dans les comtés de Gwinnett et Cobb, où les Latinos sont concentrés.

L’élection de ces shérifs, qui ont fait de la rupture des liens avec les services d’immigration et de douane américains un message central de leurs campagnes, est considérée comme un triomphe pour les militants des droits des immigrants. Ils ont promis de mettre fin aux accords de longue date avec le gouvernement fédéral – connus sous le nom de 287 (g) accords après la section de la Loi sur l’immigration et la nationalité qui les a créés – en vertu de laquelle les shérifs peuvent interroger les gens sur leur statut d’immigration et les détenir sur des accusations d’immigration.

Dans le comté de Gwinnett, le démocrate Keybo Taylor, un major de la police, a prévalu sur le shérif adjoint en chef républicain Lou Solis. L’accord 287 (g) du comté avait été utilisé pour désigner plus de 21 000 personnes dans le comté à ICE au cours de la dernière décennie, ce qui en fait l’un des plus grands partenaires locaux d’application de la loi d’ICE en dehors des comtés à la frontière américano-mexicaine.

Dans le comté de Cobb, le démocrate Craig Owens, également major de la police, a évincé le shérif républicain sortant Neil Warren, qui occupe ses fonctions depuis 17 ans et a été le premier shérif de l’État à conclure un accord 287 (g).

Les partisans latino-américains continuent d’invoquer l’immigration comme moyen de dynamiser les électeurs. L’Association géorgienne des élus latino-américains (GALEO), qui a enregistré plus de 35 000 électeurs au cours des deux dernières années, a fait pression pour que les immigrants sans papiers de l’État puissent accéder à la citoyenneté. Et en partenariat avec le Latino Community Fund of Georgia, l’organisation s’est battue pour plus de protections pour les travailleurs sans papiers confrontés à des pratiques d’exploitation.

«Nous avons toujours été ici», a déclaré Pedraza. «Ne nous oubliez pas. Seuls les gens qui se trouvaient en dehors de la Géorgie ont été surpris [by the] ruissellement. Cependant, nous savions depuis le début qu’en Géorgie, il y aurait un ruissellement.

Les Latinos de Géorgie font face à la suppression des électeurs

Les partisans latino-américains ont concentré leurs efforts sur l’augmentation du taux de participation. Mais cette tâche a été rendue plus difficile par la fermeture des bureaux de vote dans les comtés où les Latinos ont tendance à vivre, y compris le comté de Cobb dans la région métropolitaine d’Atlanta. Les comtés de Chatham, Forsyth et Hall ont également réduit les bureaux de vote.

Le comté de Cobb, à 13% hispanique ou latino-américain, a annoncé au début du mois qu’il réduisait le nombre d’emplacements disponibles pour le vote anticipé lors du second tour du Sénat, qui a commencé le 14 décembre. en novembre, il n’y en aurait que cinq, ont indiqué des responsables. Et ce malgré le fait qu’il y ait eu un taux de participation record dans le comté en novembre, menant les lignes aux urnes qui duraient jusqu’à 10 heures.

Des organisations telles que l’Union américaine des libertés civiles de Géorgie et la NAACP de Géorgie ont par conséquent averti que la fermeture d’un peu plus de la moitié des lieux de vote anticipé nuirait de manière disproportionnée aux communautés noires et latino-américaines.

«Les résidents noirs et Latinx de Géorgie sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les autres résidents et auront plus de difficulté à parcourir de longues distances pour accéder aux lieux de vote par anticipation, en particulier en raison des options de transport en commun limitées dans le comté de Cobb», ont écrit les organisations dans une lettre plus tôt. ce mois-ci. «En conséquence, l’élimination des lieux de vote par anticipation découragera ou empêchera de nombreux électeurs noirs et Latinx du comté de Cobb de participer au second tour des élections.»

En conséquence, le comté a accepté de déplacer un site et d’en ajouter deux autres au cours de la dernière semaine de vote anticipé. Mais les défenseurs ont néanmoins signalé que les files d’attente aux urnes étaient longues, dans certains cas jusqu’à deux heures.

Mais se rendre aux urnes n’est pas le seul obstacle auquel les Latinos sont confrontés pour voter: la Géorgie a une exigence de signature de «correspondance exacte», qui exige que votre nom sur votre inscription électorale corresponde à ce qui figure sur votre permis de conduire et à ce qui est enregistré avec le Administration de la sécurité sociale. Mais dans le cadre de ce système, les citoyens naturalisés sont à tort signalés comme non-citoyens s’ils ont obtenu un permis de conduire géorgien avant de devenir citoyens, ce qui entraîne souvent la suspension de leurs demandes d’inscription électorale jusqu’à ce qu’ils puissent prouver leur citoyenneté ou même leur annulation. GALEO a par conséquent intenté une action en justice.

« Des fonctionnaires qui n’aiment pas le résultat de ce qui s’est passé [in November] essaient de supprimer les votes », a déclaré Jerry Gonzalez, directeur général de GALEO, lors d’un appel à la presse. «Ce n’est pas par accident. C’est intentionnel. … Ils ne veulent pas que nos communautés se présentent pour voter. Ils ont peur de notre pouvoir.