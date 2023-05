Pourquoi les démocrates ne peuvent pas faire démissionner Dianne Feinstein

Pendant des semaines, la sénatrice Dianne Feinstein a été martelée par son absence prolongée car cela signifiait que les démocrates n’avaient pas les voix dont ils avaient besoin pour faire avancer les juges au sein du Comité judiciaire du Sénat. Cette absence – et des questions persistantes quant à savoir si elle était mentalement apte à faire son travail – ont incité une poignée de législateurs démocrates, dont le représentant Ro Khanna (D-CA), à demander sa démission.

Le retour de Feinstein au Sénat début mai n’a fait qu’alimenter un examen plus approfondi de la question de savoir si la femme de 89 ans reste à la hauteur de son rôle, Khanna réitérant ses appels à la démission cette semaine. Le débat sur ce que Feinstein devrait faire et sur ce que les démocrates devraient faire à propos de Feinstein a soulevé de nouvelles questions sur ce que les électeurs d’un sénateur méritent d’eux, sur ce qui se passerait si sa mort provoquait une vacance soudaine et sur les responsabilités créées par le fait d’avoir un Sénat dans lequel les législateurs l’âge médian est de 65 ans.

L’absence de Feinstein a été déclenchée par un cas de zona, qui aurait été aggravé par des complications. Son long rétablissement l’a amenée à travailler à distance pendant plus de deux mois et ne s’est pas présentée aux votes. Dans un Congrès divisé, une chose que les démocrates du Sénat peuvent faire unilatéralement est de faire avancer les juges. Mais le parti n’a pas été en mesure d’approuver les candidats litigieux avec Feinstein absente, étant donné qu’elle siège au comité judiciaire, que les démocrates contrôlent par une voix.

Les votes ont repris maintenant qu’elle est revenue, mais un échange ces derniers jours, ainsi que de multiples reportages, ont ravivé les inquiétudes croissantes concernant Feinstein. Lors d’une conversation avec des journalistes de Slate et du Los Angeles Times, Feinstein a été interrogée sur les réactions de ses collègues depuis son retour. Elle a semblé répondre en suggérant qu’elle n’avait pas été absente.

« Je ne suis pas parti. J’ai travaillé », leur a-t-elle dit. Ces remarques ont renforcé les inquiétudes établies par des rapports antérieurs du San Francisco Chronicle and Politico, qui présentaient des sources parlant des trous de mémoire et de la confusion de Feinstein sur certaines questions. Un autre rapport du New York Times cette semaine sur les complications médicales liées au zona que Feinstein a connues, y compris une condition qui pourrait avoir des effets cognitifs, a exacerbé les inquiétudes que le sénateur ne puisse plus légiférer efficacement. Si elle était incapable de travailler, cela laisserait les Californiens sans représentation complète au Sénat, et les démocrates perdraient effectivement un membre.

La voie à suivre pour les démocrates est cependant délicate et incertaine. Et la pression de législateurs influents – comme le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer – pourrait être l’un des seuls moyens pour les démocrates de la persuader de quitter son poste.

« En l’absence de la sénatrice Feinstein décidant volontairement de démissionner, le seul outil formel du Sénat pour destituer la sénatrice de ses fonctions serait de voter pour l’expulser – ce qui nécessite un vote des deux tiers du Sénat », déclare Sarah Binder, politologue de l’Université George Washington. « L’outil informel clé serait la persuasion morale. »

Les démocrates sont confrontés à une énigme

La pression croissante pour que Feinstein démissionne a mis les démocrates dans une impasse.

« Malheureusement, les démocrates ne peuvent pas faire grand-chose pour le moment. En fin de compte, ce sera à la sénatrice Feinstein de décider ce qu’elle fera, le cas échéant », a déclaré Jim Manley, ancien membre du personnel du chef de la majorité au Sénat, Harry Reid.

Si Feinstein démissionnait volontairement, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, nommerait une nouvelle personne pour remplir son mandat jusqu’en 2025. Newsom s’est déjà engagé à nommer une femme noire au Sénat, et beaucoup ont émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de la représentante Barbara Lee ( D-CA), qui a déjà déclaré sa candidature pour le rôle.

Manley note qu’en tant que leader du Sénat, Schumer est peut-être l’une des rares personnes à pouvoir utiliser son influence pour parler avec Feinstein. Comme l’a rapporté le New York Times, cependant, Feinstein semblait déterminée à retourner au Sénat lors des récents appels que le chef de la majorité a eus avec elle alors qu’elle se remettait du zona. Un porte-parole de Schumer n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant les prochaines étapes potentielles des démocrates.

Au-delà d’une démission volontaire, le Sénat a également la capacité d’expulser des membres, bien que ce soit une manœuvre extrêmement rare qui n’a pas été utilisée depuis la guerre civile. Dans le passé, le Sénat n’a expulsé que 15 membres, dont 14 étaient liés à leur décision de rejoindre la Confédération.

Une super majorité de sénateurs devrait également voter pour emprunter cette voie, ce qui ne se produira probablement pas étant donné le soutien et la déférence que de nombreux démocrates continuent d’avoir pour Feinstein, et la nature sans précédent d’un tel effort.

« Elle a un énorme puits de soutien dans le caucus », dit Manley. « Quiconque y prête attention voit que toute tentative de la mettre de côté est vouée à l’échec. »

Feinstein est connu pour être un législateur révolutionnaire et a été élu pour la première fois dans les années 1990. Elle a été une championne de lois comme la loi sur la violence contre les femmes, une voix clé pour le contrôle des armes à feu et une défenseure de longue date du droit à l’avortement. Compte tenu de cette histoire, certains législateurs pourraient être réticents à la repousser. Bien que plusieurs législateurs, dont Khanna et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), aient demandé sa démission, d’autres démocrates ont été plus circonspects dans leurs commentaires.

Un rapport Politico sur la façon dont la fille de l’ancienne présidente Nancy Pelosi, Nancy Corinne Prowda, aide Feinstein à son retour au Sénat a également soulevé des questions sur un calcul politique derrière la décision du sénateur californien de rester en fonction. Le rapport note que certains membres du cercle de Pelosi pensent que l’ancien président de la Chambre soutient que Feinstein reste à son siège, car cela pourrait améliorer les chances du représentant Adam Schiff de se présenter au Sénat.

Schiff est un allié et apprenti de longue date de Pelosi. Si Feinstein devait démissionner et que Lee était nommé, cela compliquerait grandement ses chances. Lee serait déjà titulaire au moment de la course au Sénat en 2024 et en tirerait probablement un avantage. Les bureaux de Feinstein et de Pelosi ont répondu en disant que Prowda est un ami de longue date de la famille Feinstein.

[Pelosi and Feinstein’s] « L’amitié est personnelle, pas politique », a déclaré Aaron Bennett, un porte-parole de Pelosi, à Vox. « Quiconque connaît la sénatrice Feinstein sait que son service au Sénat est entièrement sa propre décision, et la présidente émérite Pelosi ne suggérerait jamais le contraire », a-t-il ajouté.

Le fait que le Congrès n’ait pas de moyen évident de résoudre ce dilemme a déjà été soulevé et pourrait affecter d’autres législateurs sur toute la ligne. Feinstein est loin d’être le seul législateur à avoir été dans cette position. Au cours des dernières années, les anciens Sens. Orrin Hatch et Thad Cochran ont également été examinés pour leur aptitude à servir en vieillissant et se sont posé des questions respectives sur leurs actions dans le rôle. Avant cela, comme l’a souligné FiveThirtyEight, les sens. Ted Kennedy, Karl Mundt et Strom Thurmond ont tous fait face à des débats sur l’opportunité de démissionner pour des raisons similaires, tous restant en poste face à ces questions.

Tout précédent établi avec Feinstein pourrait avoir des implications pour les autres législateurs du Congrès, un organe qui biaise les plus anciens, une autre raison pour laquelle les membres du Congrès pourraient être plus réservés sur la question. Khanna et Ocasio-Cortez font partie des plus jeunes membres du Congrès, mais la situation a clairement mis la mortalité dans l’esprit de nombre de leurs collègues. Comme l’a dit le sénateur Jon Tester à Politico : « C’est une situation très difficile parce que, avouons-le, quand j’aurai 89 ans, je serai mort depuis longtemps. Fais-moi confiance. »