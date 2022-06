Pourquoi les démocrates n’arrêtent pas de dire “Roe est sur le bulletin de vote”

Les premiers e-mails de collecte de fonds des démocrates participant aux courses de mi-mandat cette année ont été envoyés moins d’une heure après la décision de la Cour suprême d’annuler Roe contre Wade. Si vous vérifiez votre boîte de réception, ils pourraient encore arriver, que ce soit de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, de l’un des comités de collecte de fonds du parti ou de l’équipe de campagne Biden-Harris.

La poussée rapide de collecte de fonds fait partie de la stratégie des démocrates à la suite de Dobbs contre Jackson, l’affaire qui a privé les Américains de leur droit constitutionnel à l’avortement. Essentiellement, le plan du parti est de gagner une majorité suffisamment large au Congrès pour que les démocrates puissent codifier Chevreuil‘s protections, même s’ils doivent faire sauter l’obstruction systématique pour le faire.

Ce n’est pas le pire plan, et c’est vraiment la seule chose (en dehors de certaines actions de l’exécutif, peut-être) que les démocrates peuvent faire au niveau fédéral pour protéger les droits à l’avortement maintenant, étant donné leur contrôle étroit du Sénat. Mais c’est aussi emblématique d’une plus grande déconnexion entre les démocrates nationaux et nombre de leurs partisans qui viennent de perdre le droit à l’avortement – ​​et qui pensent que le parti ne semble pas trop inquiet à ce sujet. Comme beaucoup de manifestants qui sont descendus dans la rue à la suite de Dobbs ont exprimé, de nombreux démocrates moyens craignent que leurs élus n’aient aucune solution pour les personnes qui ont besoin d’avortements en ce moment et n’ont soudainement aucun moyen de les obtenir.

“Mes droits ne devraient pas être un point de collecte de fonds pour eux ou un point de campagne”, a déclaré Zoe Warren, une manifestante. MSNBC Samedi. «Ils ont eu de multiples occasions de codifier Roe dans la loi au cours des 20, 30, 40, 50 dernières années, et ils ne l’ont pas fait. Et s’ils veulent continuer à faire campagne sur ce point, ils devraient en fait faire quelque chose à ce sujet.

Néanmoins, alors que de plus en plus d’États promulguent des interdictions et appliquent des restrictions à l’avortement dans les semaines à venir, les démocrates se penchent sur Chevreuil comme enjeu central de campagne pour les élections d’automne. Et cela a donné l’impression aux progressistes et aux militants qu’au-delà de dire aux gens de voter, les dirigeants démocrates n’ont aucun plan concret pour une réponse immédiate ou décisive aux républicains enhardis qui cherchent à restreindre davantage l’accès à l’avortement ou à l’érosion par la Cour suprême d’autres droits constitutionnels.

Cela laisse le parti dans une situation précaire : espérer maintenir la colère et la frustration assez longtemps pour amener les gens à voter en novembre, sans aliéner sa base ou aggraver la confiance déjà incroyablement faible dans les institutions démocratiques américaines.

Les démocrates ont eu une réponse nationale décousue à Dobbs jusqu’à présent



Alors que les républicains célébraient presque universellement la décision de la Cour suprême, les démocrates semblaient presque être pris au dépourvu, réagissant de manière disparate.

Au niveau fédéral, le président Joe Biden s’est adressé à la nation et a annoncé quelques mesures qu’il demanderait aux agences fédérales de prendre, notamment la protection de l’accès à la contraception et aux médicaments abortifs et la libre circulation pour se faire soigner. Pelosi a attaqué la décision du tribunal lors d’une conférence de presse et a appelé les électeurs démocrates à se présenter en novembre. Certains démocrates du Congrès ont scandé et défilé vers la Cour suprême plus tard dans la journée. Tout cela semblait un peu chaotique; de nombreux législateurs n’étaient pas à Washington vendredi parce que leur pause de deux semaines du 4 juillet avait commencé, et le président se préparait pour un voyage à la réunion des dirigeants mondiaux du G7 en Allemagne.

Au niveau de l’État, les dirigeants démocrates qui ont plus d’options ont proposé des mesures de fond, se précipitant pour rassurer les résidents anxieux. Gouverneurs démocrates des États de Californie, de l’Oregon et de Washington annoncé un pacte pour protéger les droits à l’avortement, l’accès aux services de reproduction et les patients. Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a annoncé qu’il utiliserait ses pouvoirs de clémence pour annuler les condamnations en vertu de l’interdiction de l’avortement du XIXe siècle précédemment non appliquée dans son État, et ne nommerait pas de procureurs qui appliqueraient la loi. La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a franchi une étape supplémentaire dans ses efforts pour empêcher l’entrée en vigueur d’une interdiction de l’avortement de 1931 en demandant à la Cour suprême de l’État de décider si la constitution de l’État protège le droit à l’avortement.

Les candidats démocrates et les titulaires des élections au poste de gouverneur et au Sénat ont également rapidement répondu à la peur et à la colère provoquées par la décision. La plupart ont souligné la précarité de nombreux droits si les candidats républicains remportaient des fonctions à l’échelle de l’État ou faisaient pencher la balance du pouvoir au Congrès, arguant que le contrôle du GOP permettrait des restrictions plus radicales sur l’avortement, les contraceptifs et l’égalité du mariage.

Encore une fois, les démocrates ont raison de dire que l’accès à l’avortement est très différent selon le parti au pouvoir. Mais se concentrer sur la menace très réelle que les élections représentent pour la protection ou la restauration des droits à l’avortement ne parle pas des frustrations que de nombreux Américains ressentent en ce moment. Beaucoup de candidats le comprennent aussi, même s’ils ne peuvent pas faire grand-chose.

Les pressions concurrentes d’une stratégie à long terme et la nécessité d’une action immédiate

De nombreux Américains ont déjà été directement touchés par la fin de Chevreuil. Depuis vendredi, neuf États ont interdit purement et simplement les avortements, touchant plus de 7 millions de personnes en mesure d’accoucher. Les fournisseurs d’avortement dans d’autres États, comme l’Arizona et le Texas, ont déjà cessé d’effectuer des procédures. Dans le Missouri, le premier État à mettre en œuvre une loi de déclenchement interdisant les avortements dans l’État sans exception pour viol ou inceste, le candidat démocrate au Sénat américain Lucas Kunce m’a dit que la restauration du droit à l’avortement est un “problème actuel”.

«J’entends tous ces nationaux, ces démocrates de DC, parler de cela comme d’un enjeu électoral: C’est une question électorale, et c’est pourquoi nous devons gagner,», a déclaré Kunce. « Disons qu’il y a une aubaine victoire démocrate ici. Les gens n’entreront pas en fonction avant janvier, puis ils devront adopter une loi, et cela prendra une année entière. Ce qu’ils disent quand ils disent que c’est une question électorale, c’est qu’ils regardent les gens de la classe ouvrière du Missouri… et nous disent qu’ils pensent que l’obstruction systématique est plus importante que nous, ayant les mêmes droits que les gens qui ont de l’argent. C’est la chose la plus merdique que j’aie jamais entendue dans ce pays.

Parmi les jeunes, La réponse des démocrates peut contribuer au sentiment qu’aucune institution de la démocratie américaine ne travaille vraiment pour eux, m’ont dit les législateurs et les candidats. La cote d’approbation en baisse du président, particulièrement mauvaise auprès des jeunes électeurs, reflète cela en partie, et certains démocrates craignent que l’inaction sur Chevreuil pourrait finir par mordre les démocrates de l’establishment à l’avenir.

“Dans mes conversations avec les jeunes, ils veulent quelqu’un qui ne va pas se contenter de faire semblant et qui va se battre pour ce genre de choses”, m’a dit Sarah Godlewski, la trésorière de l’État du Wisconsin qui se présente comme candidate démocrate au Sénat. . “Cela revient à qui est franc et sans excuse à propos de [defending abortion rights]parce que c’est ce qu’ils veulent.

Une option pour les démocrates pour affiner leur message électoral est simplement d’être plus précis. Dans un fil de discussion de tweets ce week-end, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a suggéré que les dirigeants démocrates nationaux “doivent informer les électeurs du plan”.

“Pour les moments où nous insistons sur les élections, nous devons être PRÉCIS avec ce dont nous avons besoin et nous ferons avec ce pouvoir : de combien de sièges le parti a-t-il besoin pour codifier Roe ? Les démocrates doivent DIRE QUE. Pas seulement « allez voter » ou « donnez-nous 6 $ pour gagner ». C’est démoralisant, perdant, un non-sens flou », a-t-elle écrit.

Ocasio-Cortez faisait également partie des politiciens progressistes appelant Biden à prendre des mesures exécutives en faisant des choses comme autoriser des avortements sur des terres fédérales dans chaque État. De nombreux autres experts, défenseurs et utilisateurs moyens de Twitter proposent idées innovantes pour le gouvernement fédéral d’essayer de protéger l’accès aux services et à l’information sur la santé génésique. Mais leur ferveur ne semble pas être égalée par les dirigeants du parti démocrate.

Une autre option, préconisée par la sénatrice du Nevada Catherine Cortez-Masto, consiste à maintenir la pression sur le GOP.

« Peu importe qui nous élisons – c’est le cas. Pour adopter une législation au Sénat, vous avez besoin de 60 voix – cela signifie que vous devez avoir plus de démocrates », m’a dit Cortez-Masto du Nevada. “Cette idée de se blâmer – si nous commençons à nous blâmer les uns les autres, alors nous laissons les républicains gagner, nous les laissons mettre cela en place et continuer à éroder nos droits, au lieu de les prendre de front et de tenir qu’ils en soient responsables et qu’ils leur tiennent tête.

Le défi pour les démocrates est la nécessité de répondre aux besoins immédiats des gens, tout en prévoyant des solutions à moyen et long terme. Cela les oblige à rendre leur message aussi nuancé que possible.

Un modèle pourrait être la stratégie employée par la sénatrice Tina Smith du Minnesota, qui n’est pas sur le scrutin ce cycle mais soutient l’effort de réélection du gouverneur démocrate de l’État. C’était une législatrice qui partageait une liste de ressources pour les personnes cherchant des services d’avortement ou des informations sur leurs options aprèsChevreuilau lieu des déclarations d’inquiétude habituelles partagées par de nombreux autres élus.

Auparavant cadre de Planned Parenthood, elle m’a dit qu’elle se sentait obligée de montrer non seulement sa solidarité avec les personnes bouleversées par le Dobbs prendre une décision, mais aussi fournir de l’aide et des informations. Lorsque je lui ai posé des questions sur les réponses disparates (et parfois sourdes) d’autres démocrates sur Dobbs jour de la décision, sa voix s’est enflée lorsqu’elle m’a parlé des femmes avec lesquelles elle a travaillé avant de rejoindre le Congrès.

“Tout le monde doit centrer ce que nous faisons et concentrer notre travail et notre action sur les personnes qui ont besoin de soins d’avortement, qui ont décidé que c’était ce qu’il y avait de mieux pour elles et qui n’ont plus ce choix”, a déclaré Smith. . «Il y a beaucoup de discussions politiques autour de cela, et c’est tout à fait compréhensible. Mais fondamentalement, pour ces gens, il ne s’agit pas de politique. Il s’agit de qu’est-ce qui va arriver à ma vie maintenant ?”