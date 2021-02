Pourquoi les démocrates fustigent l’attaque de Biden contre les mandataires iraniens en Syrie

Le sénateur Bernie Sanders (I-VT), président du Comité du budget, arrive à une audition sur les salaires dans les grandes entreprises le 25 février. Un jour plus tard, il s’est prononcé contre la grève du président Joe Biden en Syrie. | Stefani Reynolds / Getty Images

Il n’est pas clair que la décision du président était légale.

Le président Joe Biden est confronté à la chaleur de ses collègues démocrates et experts en droit lors de ses frappes aériennes de jeudi contre des cibles dans l’est de la Syrie liées aux milices soutenues par l’Iran, notamment parce qu’ils disent qu’il n’avait aucune justification juridique réelle pour l’attaque.

L’administration a déclaré que les sept bombes de 500 livres larguées sur les installations utilisées par deux milices pour la contrebande d’armes étaient conçues comme un message: Attaquez les troupes américaines dans la région et vous risquez des représailles. Au cours des deux dernières semaines, des mandataires iraniens ont tiré des roquettes sur les forces de la coalition anti-ISIS à l’extérieur d’Erbil, en Irak – tuant un entrepreneur philippin et blessant des troupes américaines – et près de l’ambassade américaine à Bagdad.

«Le président Biden agira pour protéger le personnel américain et de la coalition», a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby, dans un communiqué quelques heures après les frappes, les qualifiant de «réponse militaire proportionnée». Pour le moment, aucun décès n’a été confirmé – le Pentagone est toujours en train d’évaluer cela – bien que les responsables américains aient déclaré qu’ils soupçonnaient que les frappes auraient tué une «poignée» de personnes.

Les démocrates du Congrès ont dénoncé les frappes presque immédiatement, affirmant que les États-Unis n’étaient pas en guerre avec la Syrie et que les législateurs n’avaient autorisé aucune attaque contre des militants soutenus par l’Iran. En conséquence, ils soutiennent essentiellement que Biden a ordonné un lancement illégal.

« Une action militaire offensive sans l’approbation du Congrès n’est pas constitutionnelle en l’absence de circonstances extraordinaires », a déclaré vendredi le sénateur Tim Kaine (D-VA), un défenseur de longue date du renforcement du rôle du Congrès dans l’autorisation des opérations militaires. « Notre Constitution indique clairement que c’est le Congrès, et non le Président, qui a le pouvoir de déclarer la guerre », a ajouté vendredi le sénateur Bernie Sanders (I-VT).

Les critiques se sont poursuivies à la Chambre. représentant Ro Khanna (D-CA), l’un des principaux partisans progressistes de la politique étrangère, a déclaré: «Il n’y a absolument aucune justification pour qu’un président autorise une frappe militaire qui n’est pas en état de légitime défense contre une menace imminente sans l’autorisation du Congrès.»

Le représentant Ilhan Omar (D-MN) a également souligné un tweet de 2017 de l’actuel attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki qui critiquait la décision du président Trump de bombarder la Syrie en représailles à une attaque à l’arme chimique. « Quelle est l’autorité légale pour les grèves? » A demandé Psaki, notant que «la Syrie est un pays souverain».

«Excellente question» Omar a tweeté en réponse jeudi soir.

Excellente question. https://t.co/79K8uyzwGi – Ilhan Omar (@IlhanMN) 26 février 2021

Vice président Kamala Harris, alors sénateur, a également mis en doute le bombardement de la Syrie par Trump en 2018 après une autre attaque à l’arme chimique, tweetant: «Je suis profondément préoccupé par la justification juridique des frappes de la nuit dernière.

Alors que de nombreux républicains ont montré leur soutien à l’attaque, le refus de la première frappe connue de Biden reflète un débat de plusieurs décennies sur ce que le président peut et ne peut pas faire avec la plus grande armée du monde. La décision de Biden en Syrie vient de fournir le dernier point d’éclair.

Il vaut donc la peine de se pencher sur les principaux arguments de chaque partie. Ils domineront non seulement la discussion sur cette grève, mais aussi les prochaines au cours des quatre prochaines années.

Les frappes en Syrie ont relancé le combat entre les puissances présidentielles et celles du Congrès

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale m’a dit que l’administration avait deux principaux arguments juridiques pour expliquer pourquoi Biden avait le pouvoir de riposter contre les mandataires soutenus par l’Iran opérant à la frontière syro-irakienne. Tous deux s’appuient sur l’idée que répondre aux attaques des deux dernières semaines contre les installations de la coalition compte comme une légitime défense.

En ce qui concerne le droit interne, le porte-parole a déclaré: «le président a pris cette mesure en vertu de son autorité au titre de l’article II pour défendre le personnel américain». En termes simples, l’article II de la Constitution désigne le président comme commandant en chef, ce qui lui confère l’autorité ultime sur toutes les questions militaires.

Les troupes américaines ont été mises en danger par les actions des mandataires ces dernières semaines, et il avait donc parfaitement le droit de les défendre contre de futures attaques, selon l’argument. Surtout, la Maison Blanche ne prétend pas qu’elle avait le pouvoir de larguer des bombes sur la Syrie, mais simplement que les États-Unis avaient un besoin pressant d’agir en légitime défense.

En ce qui concerne le droit international, le porte-parole a déclaré que «les États-Unis ont agi conformément à leur droit de légitime défense, tel que reflété à l’article 51 de la Charte des Nations Unies». Cet article stipule, en partie, que rien dans les lois de l’ONU «ne doit porter atteinte au droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective si une attaque armée se produit contre un membre des Nations Unies.» (Nous reviendrons à la première phrase complète dans un instant.)

En citant cette disposition, l’administration fait essentiellement le même argument que dans le droit interne: les mandataires ont menacé les troupes américaines, et l’Amérique a donc le droit d’utiliser la force pour les défendre.

Les démocrates du Congrès (et certains républicains) n’achètent cependant pas ces arguments. Leur cas, basé principalement sur le droit interne, découle de l’article I de la Constitution, qui stipule que seul le Congrès peut déclarer la guerre ou autoriser des opérations militaires. Il y a quelques mises en garde dépendant de la situation à cela, mais c’est le point principal.

Au fil des décennies, le Congrès a abdiqué cette autorité, prenant rarement des votes de guerre tout en permettant au président de manier l’armée comme il l’entend. Les guerres de Corée et du Vietnam, par exemple, ont été menées sans l’approbation du Congrès. Et l’autorisation de 2001 accordée aux opérations de feu vert contre al-Qaïda après le 11 septembre continue d’être citée pour des opérations de contre-terrorisme dans le monde, même lorsque al-Qaida n’était pas la cible.

Les législateurs ont lentement commencé à récupérer leur autorité. En 2019, le Congrès a adopté une «résolution sur les pouvoirs de guerre» pour empêcher Trump d’impliquer l’armée américaine au Yémen. Trump a opposé son veto au projet de loi, cependant, et sans les supermajorités nécessaires pour annuler ce veto, ces opérations offensives se sont poursuivies jusqu’à ce que Biden les arrête plus tôt ce mois-ci. Pourtant, c’était un signal que le Congrès se lèverait contre un président abusant de son mandat légal.

Certains experts en droit de la guerre sont également en désaccord avec l’équipe de Biden.

Mary Ellen O’Connell, professeure à Notre-Dame et co-auteur de Autodéfense contre les acteurs non étatiques, m’a dit qu’elle était d’accord pour que le président vienne au Congrès quand il est temps de demander l’autorisation. Il y a eu dans ce cas, soutient-elle, car les agressions ne se produisaient pas maintenant mais se sont plutôt produites au cours des deux dernières semaines.

C’est quelque chose que le sénateur Chris Murphy (D-CT) a repris dans sa déclaration de vendredi.

«Les frappes de représailles, qui ne sont pas nécessaires pour empêcher une menace imminente, doivent entrer dans la définition d’une autorisation existante du Congrès de la force militaire», a-t-il déclaré. «Le Congrès devrait maintenir cette administration au même niveau que les administrations précédentes, et exiger des justifications juridiques claires pour l’action militaire, en particulier dans des théâtres comme la Syrie, où le Congrès n’a explicitement autorisé aucune action militaire américaine.

Mais la principale critique d’O’Connell est que la Maison Blanche s’est trompée sur le droit international. Comme promis, voici la première phrase de l’article 51 de la Charte des Nations Unies dans son intégralité: «Aucune disposition de la présente Charte ne portera atteinte au droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective si une attaque armée se produit contre un Membre des Nations Unies, jusqu’à ce que la Le Conseil de sécurité a pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. »

O’Connell a déclaré que l’attaque n’était pas contre la patrie américaine et que les États-Unis avaient sûrement assez de temps pour travailler avec les partenaires du Conseil de sécurité de l’ONU pour punir l’Iran en utilisant la diplomatie – pas la force. Cela signifie que l’équipe de Biden a volontairement mal interprété ce que dit cette disposition ou n’a pas compris sa véritable signification.

«Ils citent les sources correctes du droit», a déclaré O’Connell, mais «ils les interprètent de manière extrêmement erronée.»

«Ils sapent leur tentative de devenir une équipe dirigeante pour la communauté internationale dans la promotion du bon ordre, de la stabilité et de l’état de droit», a-t-elle conclu.

Bien sûr, le président avait plus qu’un argument juridique en tête lorsqu’il a pris sa décision de larguer des bombes. En tant que président, il est de sa responsabilité de protéger les Américains où qu’ils soient. Il ne voulait certainement pas non plus que l’Iran croie qu’il pouvait menacer les troupes américaines en toute impunité. Risquer que le Congrès refuse une demande d’autorisation pourrait envoyer à Téhéran ce signal exact.

Mais même Kirby, le porte-parole du Pentagone, n’a pas pu définir à quelle menace imminente les forces américaines étaient confrontées en Syrie ou en Irak, sauf pour dire que l’attaque de jeudi était destinée à dissuader les futures attaques iraniennes contre les Américains.

Ce qui signifie que le débat sur le moment où un président peut autoriser une grève par lui-même et quand il doit demander la permission aux législateurs est bien vivant pendant les années Biden. Cela fait déjà rage et continuera sûrement dans les années à venir.

