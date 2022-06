Pourquoi les démocrates essaient d’aider les républicains d’extrême droite à remporter leurs primaires

Lors de la primaire du gouverneur républicain en Pennsylvanie, une publicité politique a été diffusée contre Doug Mastriano, accusant le sénateur de l’État de vouloir « interdire l’avortement », d’être « l’un des plus fervents partisans de Donald Trump » qui « a mené la lutte pour auditer les élections de 2020 ».

Cependant, l’annonce n’a été financée par aucun des opposants républicains à Mastriano – souvent qualifié de conservateur « d’extrême droite » – mais par le candidat démocrate au poste de gouverneur, le procureur général Josh Shapiro.

Selon certains observateurs politiques, bien que cela puisse ressembler à une publicité politique négative typique, cela ne vise en fait pas à nuire aux chances de Mastriano contre ses rivaux républicains. Au lieu de cela, il est destiné à renforcer son profil et ses références conservatrices auprès de la base du parti républicain.

Cela fait apparemment partie d’une stratégie démocrate visant à aider ceux qui sont considérés comme des candidats républicains extrémistes à obtenir l’investiture de leur parti républicain. (Que Mastriano a gagné.)

L’espoir des démocrates est que ces candidats républicains extrêmes seraient beaucoup plus faciles à battre pour les démocrates lors des élections générales de novembre. Mais la stratégie a soulevé des inquiétudes quant à son efficacité et si elle pourrait avoir des conséquences imprévues.

« Jeu incroyablement dangereux »

Christy Setzer, une stratège démocrate qui a travaillé sur les campagnes de l’ancien vice-président Al Gore et de l’ancien gouverneur du Vermont Howard Dean, met en garde contre cela.

« C’est un acte de haute tension et un jeu incroyablement dangereux », a-t-elle déclaré dans un courriel à CBC News.

La partie difficile est de savoir quel message rend un candidat trop toxique pour la primaire du GOP, a-t-elle déclaré. La partie dangereuse est que « cela pourrait facilement se retourner contre lui et entraîner l’élection d’un autre extrémiste qui tentera de renverser les prochaines élections ».

« Les démocrates devraient se concentrer sur leurs propres primaires, et en général, sur l’établissement d’un contraste efficace entre notre histoire positive et leur folie. »

Les démocrates auraient dépensé plus de 34 millions de dollars américains pour vaincre le candidat républicain au poste de gouverneur Richard Irvin dans l’Illinois. (Rich Hein/Chicago Sun-Times/Associated Press)

Pourtant, cette stratégie semble se jouer dans une poignée de courses aux États-Unis

Dans l’Illinois, par exemple, le gouverneur démocrate de l’État, JB Pritzker, et la Democratic Governor’s Association (DGA) auraient dépensé environ 34 millions de dollars américains pour la primaire républicaine, selon Politico.

Leur objectif, apparemment, dans la course au poste de gouverneur, est d’arrêter le républicain Richard Irvin, qui deviendrait le premier gouverneur noir de l’Illinois s’il remportait les élections générales.

Les démocrates auraient peur d’affronter Irvin lors d’élections générales, ils ont donc lancé des publicités contre lui qui, selon eux, le rendront moins acceptable pour les électeurs primaires républicains.

Une annonce lancée en mars par la Democratic Governor’s Association critiquait le travail passé d’Irvin en tant qu’avocat de la défense. Mais en même temps, dans ce qui pourrait être considéré comme une psychologie politique inversée, la DGA a publié des ajouts décrivant l’opposant républicain d’Irvin, Darren Bailey, comme « trop ​​conservateur pour l’Illinois », un message qui résonnerait en fait avec la base républicaine.

Interrogée sur cette apparente stratégie pour faire nommer certains républicains, la porte-parole Christina Amestoy a déclaré dans un courriel à CBC News : « La DGA ne perd pas de temps pour éduquer le public sur ces républicains. »

« Ces élus et anciens élus veulent raconter leur histoire de manière trompeuse et nous ne faisons que combler les lacunes. »

Pendant ce temps, dans le Colorado, un super PAC démocrate, ou comité d’action politique, appelé Democratic Colorado, a également été accusé de s’ingérer dans la primaire républicaine de cet État. Il aurait dépensé plus d’un million de dollars pour diffuser des publicités pour attaquer le candidat sénatorial Joe O’Dea, qui a un historique de dons politiques aux candidats démocrates, selon la Colorado Springs Gazette.

Son adversaire républicain, Ron Hanks, que les démocrates semblent plus désireux d’affronter aux élections générales, est également qualifié de « trop ​​​​conservateur pour le Colorado » offre avec les électeurs républicains.

De plus, en Californie, House Majority PAC, affilié aux démocrates, a diffusé des publicités qui semblent destinées à augmenter les chances du républicain Chris Mathys, qui est également considéré comme un candidat d’extrême droite, et qui est qualifié dans les publicités de « vrai conservateur, 100% pro-Trump et fier. »

« Votez leur cœur, pas leur tête »

Les primaires attirent principalement les « ailes » du parti, ou la base du parti qui est souvent attirée par des candidats plus extrêmes, a déclaré Elaine Kamarck, directrice du Center for Effective Public Management à la Brookings Institution.

« Dans les primaires, les électeurs ont tendance à voter leur cœur, pas leur tête », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi les candidats extrêmes, qu’ils soient de gauche ou de droite, ont tendance à avoir une chance assez décente aux primaires, même s’ils vont perdre les élections générales. »

C’est aussi pourquoi elle pensait que la stratégie démocrate pourrait s’avérer efficace lors d’élections générales.

« JE pense généralement que plus le candidat est fou, plus il est facile de le battre. Il y a encore un centre dans la politique américaine. C’est très petit, mais c’est crucial », a déclaré Kamarck.

Dans cette photo d’archive du 6 novembre 2012, le candidat au Sénat américain Todd Akin, debout avec sa femme, Lulli, fait son discours de concession à la sénatrice américaine Claire McCaskill. (Charlie Riedel/Associated Press)

Cette stratégie a certainement porté ses fruits pour l’ancienne sénatrice du Missouri Claire McCaskill, qui a admis avoir aidé le républicain Todd Akin à remporter sa primaire en 2012 afin qu’elle puisse lui faire face.

« J’ai dit à mon équipe que nous devions mettre la bonne foi ultra-conservatrice d’Akin dans une publicité – puis, en utilisant la psychologie inversée, dire aux électeurs ne pas voter pour lui. Et nous devions nous débarrasser de cette publicité », a-t-elle écrit en 2015 pour Politico dans un article intitulé: « Comment j’ai aidé Todd Akin à gagner – pour que je puisse le battre plus tard. »

Mais dans une récente interview avec NPR, McCaskill a déclaré qu’il y avait « certainement des risques » avec ce type de stratégie. Elle a dit qu’elle craignait maintenant qu’il n’y ait pas de dirigeants républicains pour tenir tête à un candidat extrémiste comme c’était le cas lorsqu’elle s’est présentée contre Akin, décédé l’automne dernier à 74 ans. Sa campagne a été coulée lorsqu’il a été critiqué par les deux partis après avoir parlé de comment le « viol légitime » conduit rarement à une grossesse.

« Une grosse dépense d’argent »

Le stratège démocrate Hank Sheinkopf a déclaré qu’il pensait qu’avec des ressources financières limitées, les publicités pour faire élire certains républicains n’étaient peut-être pas la meilleure utilisation de l’argent de la campagne.

« C’est une énorme dépense d’argent quand vous devez défendre [Democratic] candidats », a-t-il déclaré.

Sheinkopf a déclaré que si la politique est une chose, un gouvernement qui fonctionne l’est aussi, et le risque de mettre au pouvoir des politiciens plus extrêmes risque également d’ajouter plus de blocage.

John Geer, professeur de sciences politiques à l’Université Vanderbilt et auteur de Défense de la négativité : attaques contre les publicités dans les campagnes présidentielles, a déclaré que la croyance selon laquelle les candidats extrêmes auront plus de mal à concourir aux élections générales est probablement vraie.

Mais Geer a déclaré que sur la scène politique américaine d’aujourd’hui, il s’agit beaucoup plus de participation que de conversion des indécis.

« Donc, si vous avez un candidat extrême, cela donne-t-il réellement à la base une raison plus forte de se présenter et de mettre en doute cette vieille approche de longue date, les candidats les plus extrêmes ont plus de mal. »