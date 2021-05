Pourquoi les démocrates doivent adopter des réformes démocratiques majeures

Donald Trump est peut-être hors de Washington, mais son esprit vit bien dans le parti qu’il a laissé derrière lui. Ce mois-ci, les dirigeants républicains du Congrès Kevin McCarthy et Mitch McConnell ont effectivement annulé toute possibilité d’une commission bipartite pour enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

Cela fait partie d’une tendance beaucoup plus large de la politique républicaine à doubler l’héritage Trumpiste. À l’instar de la récente purge de la représentante Liz Cheney (WY) ou de l’opposition inébranlable aux droits de vote, le GOP a fait all-in sur Trump et est en révolte contre la démocratie.

La direction du GOP pose un énorme défi pour les démocrates: comment traitez-vous avec un parti d’opposition qui est stratégiquement engagé à saper les institutions démocratiques fondamentales? Et, plus urgent, quelles sont les conséquences de ne pas réformer ces institutions avant qu’elles ne soient démantelées?

Dans l’état actuel des choses, les démocrates et les militants progressistes pour la réforme démocratique se sont réunis autour de HR 1, un projet de loi adopté par les démocrates de la Chambre qui, entre autres, mettrait fin au gerrymandering partisan et créerait un système national d’inscription automatique des électeurs. Mais les chances que HR 1 devienne loi sont minces, principalement parce que des sénateurs démocrates clés comme Joe Manchin (WV) et Kyrsten Sinema (AZ) ne briseront pas l’obstruction systématique pour l’adopter.

En 2018, j’ai parlé avec le politologue David Faris de l’Université Roosevelt à propos de son livre Il est temps de se battre. Son argument était alors que les démocrates devaient jouer le hardball constitutionnel et faire tout ce qui était nécessaire pour gagner.

La situation aujourd’hui est encore plus désastreuse qu’elle ne l’était en 2018. «Je ne suis pas sûr que les gens apprécient à quel point nous sommes en danger», a écrit Faris dans un récent Fil Twitter. «Si les républicains réussissent [in rigging the rules to take the presidency in 2024], ils vont casser ce pays en deux.

J’ai de nouveau contacté Faris pour parler des options si les démocrates ne parviennent pas à faire adopter la réforme de la démocratie au Sénat – indice: il n’y en a pas beaucoup – et s’il pense que les démocrates sont en train de somnoler dans une crise politique grave s’ils ne le font pas. trouver un moyen d’adopter des réformes démocratiques majeures au cours des deux prochaines années.

Une transcription légèrement modifiée de notre conversation suit.

Sean Illing

Vous avez dit que nous étions «à un moment très dangereux de l’histoire américaine» en 2018. Je dois dire que la situation semble pire maintenant. Trump est parti, mais au cours de la dernière année environ, le Parti républicain a pris un explicite se retourner contre la démocratie elle-même. Alors, quel est votre niveau de préoccupation actuel?

David Faris

Mon niveau actuel de préoccupation est d’explorer les pays vers lesquels passer après 2024. Je suis profondément préoccupé par la direction que le Parti républicain a prise, en particulier au cours de la dernière année. Les choses allaient mal en 2018, mais le problème fondamental en 2018 était que nous avions des facteurs structurels qui travaillaient contre les démocrates et que vous aviez un parti républicain qui essayait fondamentalement d’empêcher les gens de voter.

La chose la plus destructrice que Trump a faite en sortant de la porte a été qu’il a pris l’engagement déclinant des républicains en faveur de la démocratie et il l’a armé, et il l’a rendu bien pire au point que je pense qu’une bonne partie de la base Les électeurs républicains ne croient tout simplement pas que les démocrates peuvent gagner une élection légitime. Et si les démocrates gagnent une élection, elle doit être frauduleuse.

Donc, 2020 ressemblait à un test. Le complot visant à renverser les élections de 2020 n’a jamais eu de réelle chance de fonctionner sans une intervention extérieure comme un coup d’État militaire ou quelque chose du genre, ce que je n’ai jamais pensé être particulièrement probable. Mais le chemin institutionnel qu’ils ont suivi pour voler les élections a échoué parce qu’ils ne contrôlaient pas le Congrès et qu’ils ne contrôlaient pas les bons gouvernorats aux bons endroits.

Je crains donc que la complaisance ne s’installe du côté démocrate et que les gens ne pensent que les choses sont normales et bien simplement parce que les notes d’approbation de Biden sont bonnes.

Sean Illing

2020 a été un «essai» pour quoi, exactement?

David Faris

C’était un essai pour un moyen de renverser une élection avec le vernis de la légalité. Vous devez donner à Trump et aux républicains une sorte de crédit sombre pour avoir compris que c’est vraiment concevable. Je pense qu’ils savent maintenant que, même si cela entraînerait une bataille judiciaire et peut-être une guerre civile, que s’ils ne peuvent pas gagner en supprimant le vote et que les élections sont assez proches, ils peuvent le faire s’ils contrôlent suffisamment de législatures d’État et le Congrès.

Si les démocrates n’apportent pas de changements à nos lois électorales et s’ils perdent certaines courses dont ils ont vraiment besoin pour gagner en 2022 et 2024, alors nous avons de vrais problèmes.

«Quand les gens pensent que la démocratie est en train de mourir, ils pensent à un événement très dramatique comme Trump qui descend Pennsylvania Avenue dans un tank ou quelque chose comme ça. Ce n’est pas la réalité ici.

Sean Illing

Je ne suis pas naïf sur ce qui est possible ici, mais je tiens à mentionner une dynamique délicate. Une partie – pas la totalité, mais une partie – du soutien républicain aux manigances électorales était probablement performative, n’est-ce pas? La base républicaine est essentiellement un culte de la personnalité, et les politiciens républicains le savent. Ils n’avaient pratiquement aucune chance de renverser les élections de 2020, mais il était politiquement avantageux de jouer le jeu. S’ils savaient qu’il y avait une chance réelle de réussir, ce serait un calcul différent car certains d’entre eux comprennent sûrement à quel point ce serait cataclysmique.

Encore une fois, pour être très clair ici: je ne dis pas qu’ils ne le feraient pas. Certains de ces républicains semblent totalement en bas du terrier du lapin, et certains d’entre eux se comportent comme des acteurs de méthode qui sont juste complètement perdus dans leurs personnages. Mais je me demande vraiment comment le calcul changerait pour eux s’ils savaient absolument que leur vote annulerait une élection.

David Faris

C’est ce que je pensais au cours des premières semaines après les élections, lorsque les membres du Congrès se renseignaient sur les antécédents des journalistes et disaient: «Nous devons juste les laisser s’exprimer un peu», ou que «Trump est comme un enfant en bas âge et nous il suffit de le laisser travailler ses émotions en public. Mais si c’était vraiment le cas que la plupart d’entre eux ne le croyaient pas vraiment ou ne l’accepteraient pas, alors je ne pense pas que cela aurait jamais pu arriver au point où plus de 100 membres du Congrès se sont officiellement opposés à cela. les résultats des élections.

Sean Illing

Vous avez exhorté les démocrates en 2018 à adopter le type de réformes qui sont toujours sur la table aujourd’hui, comme le fait de remplir les tribunaux ou d’octroyer le statut d’État à DC et à Porto Rico. Sommes-nous au-delà de cela maintenant?

David Faris

Ce qui doit être fait est devenu plus complexe. Les problèmes structurels sont encore pires que je ne l’avais prévu. Je n’avais pas non plus totalement anticipé le tournant autoritaire sans vergogne de la politique républicaine. Mais les correctifs sont toujours là. Vous devez abolir l’obstruction systématique au Sénat, vous devez imposer un redécoupage national non partisan, vous devez faciliter le vote et vous devez interdire certaines de ces tactiques républicaines de suppression des électeurs.

Sean Illing

J’ai eu des conversations avec des démocrates et lorsque ces idées sur la neutralisation de l’obstruction systématique, la mise en accusation judiciaire ou l’octroi du statut d’État à DC et à Porto Rico se présentent, l’argument est souvent que c’est un non-démarreur parce que Joe Manchin ou Kyrsten Sinema ne le feront tout simplement pas il. Quel est le problème avec cette pensée?

David Faris

Il est certain que les lois que vous pouvez adopter dépendent de la participation du membre le plus modéré de votre caucus. Si Joe Manchin (D-WV) dit: «Je ne ferai pas 15 $ de salaire minimum, je ferai 12 $.» Ensuite, vous êtes coincé avec 12 $ ou vous n’obtenez rien. Et c’est donc une réalité.

Mais je pense que le problème avec cette analyse est l’hypothèse que Mandchin est un barrage idéologique pour le progressisme, où il me semble plus un barrage procédural à la balle dure constitutionnelle qui doit être jouée ici. Je veux dire, il a voté pour le projet de loi de secours Covid-19, et c’était l’une des choses les plus à gauche que j’ai jamais vues sortir du Congrès. Je ne pense donc pas que Mandchin soit si loin du centre du caucus en termes de politique.

Là où Mandchin semble être très loin de ce que les démocrates de la Chambre veulent faire, c’est sur la réforme de la démocratie. C’est exaspérant parce que rien de ce que Manchin veut faire sur le plan politique ne peut être fait sans abolir l’obstruction systématique. Les démocrates n’auront pas la majorité après l’année prochaine s’ils ne font pas certaines de ces choses maintenant. C’est donc une erreur de supposer que Manchin ne peut pas être déplacé. C’est le travail du leadership. C’est le travail de Joe Biden. C’est le travail de Chuck Schumer.

« La chose la plus destructrice que Trump ait faite en sortant de la porte a été de prendre l’engagement déclinant des républicains en faveur de la démocratie et de le transformer en arme »

Sean Illing

Disons simplement que Manchin et Kyrsten Sinema, pour une raison quelconque, refusent de répondre aux réalités du moment – alors quoi?

David Faris

C’est sombre. Je ne sais pas quoi dire d’autre.

Les démocrates doivent être extrêmement chanceux l’année prochaine. Soit ils doivent avoir de la chance dans l’environnement le plus favorable pour le parti présidentiel que nous n’avons jamais eu pour une élection de mi-mandat ou … je ne sais pas. Il n’y a pas grand-chose d’autre à faire. Aucune de ces réformes démocratiques ne peut aboutir à un projet de loi de réconciliation. Si les démocrates n’adoptent pas le redécoupage non partisan, ils vont se battre avec un énorme désavantage à la Chambre. C’est le jeu de balle.

Les militants progressistes vont verser un milliard de dollars dans la course au Sénat de Floride, puis [Marco] Rubio va gagner par 10 points. Donc, s’ils n’agissent pas, c’est très simple. Les démocrates devront se battre sur ce terrain de jeu extrêmement injuste contre un parti républicain nouvellement radicalisé qui va tout mettre en œuvre en termes de suppression des électeurs pour gagner ces élections, en plus de la situation où ils apportent d’autres changements à les lois des États qui pourraient leur permettre de jouer avec les résultats d’autres manières, comme ce que nous voyons actuellement en Géorgie.

Il y a une structure très circulaire à ce type de proto-autoritarisme. Vous avez des pratiques antidémocratiques au niveau de l’État qui produisent des gouvernements républicains minoritaires qui adoptent des lois antidémocratiques qui se retrouvent devant des tribunaux nommés par un président minoritaire et approuvés par un Sénat minoritaire qui décidera ensuite de faire respecter ces pratiques démocratiques au niveau de l’État.

Et il n’y a donc aucun moyen de battre certaines de ces lois devant les tribunaux. La Cour suprême a déjà dit qu’elle ne toucherait pas au gerrymandering. Et donc il ne reste plus que le Congrès qui utilise son autorité constitutionnelle en vertu de la clause électorale pour réglementer les élections. Je ne vois pas d’autre moyen.

Je ne suis pas sûr que les gens comprennent à quel point nous sommes en danger. Cela s’en vient. Et si les républicains réussissent, ils casseront ce pays en deux. Ce sera moche et violent et j’aimerais vraiment le remarquer en direct. Nous devons agir maintenant. 9 / – David Faris (@davidmfaris) 11 mai 2021

Sean Illing

On a l’impression que nous sommes en train de somnambuler dans une véritable crise ici, mais il est difficile de transmettre l’urgence car ce n’est pas dramatique et cela se passe au ralenti et une grande partie de la vie semble si normale. Et pourtant, notre système démocratique est en train de perdre tout semblant de légitimité et sur cette voie, il y a un éventail de possibilités que personne ne veut sérieusement envisager. …

David Faris

Quand les gens pensent que la démocratie est en train de mourir, ils pensent à un événement très dramatique comme Trump qui descend Pennsylvania Avenue dans un tank ou quelque chose comme ça. Ce n’est pas la réalité ici.

Prenons le scénario où les républicains n’ont pas à voler les élections de 2024. Ils utilisent simplement leurs avantages intégrés dans lesquels Biden remporte le vote populaire de trois points mais perd toujours le collège électoral. Les démocrates remportent le vote à la Chambre mais perdent la Chambre. Les démocrates remportent le vote du Sénat, mais ils perdent le Sénat.

C’est une situation où les citoyens du pays n’ont fondamentalement pas le contrôle de l’ordre du jour et ils n’ont pas la capacité de changer le leadership. Ce sont deux caractéristiques fondamentales de la démocratie, et sans elles, vous vivez dans un autoritarisme compétitif. Les gens vont se réveiller le lendemain et aller travailler, prendre soin de leurs enfants et vivre leur vie, et la démocratie disparaîtra. Nous ne pouvons vraiment pas faire grand-chose à ce sujet. Ou il y a le pire des cas où l’élection est volée et ensuite nous sommes somnambules dans une rupture potentiellement catastrophique du pays.

Une chose que je demanderais aux républicains: si cela se passe ainsi, qu’est-ce que vous pensez avoir gagné? Sur quoi nous battons-nous même à ce stade? Vous avez obtenu vos réductions d’impôt sur les sociétés. Vous avez la Cour suprême. Quel est le but de cela? Pourquoi voulez-vous le pouvoir si cela signifie aliéner la moitié du pays et potentiellement le démanteler? J’espère simplement qu’il y aura une certaine introspection parmi les chefs de parti lorsque nous approcherons de ce précipice.