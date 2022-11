Pourquoi les démocrates de la Chambre sont tombés en ligne et les républicains non

Pour comprendre pourquoi les démocrates se sont alignés alors que les républicains ne l’ont pas fait, j’ai discuté avec Julie Hirschfeld Davis, rédactrice en chef du Congrès au New York Times. Voici ce qu’elle a dit :

Les démocrates semblent avoir organisé leur transition vers de nouveaux leaders à la Chambre avec le moins de drame possible, tandis que les républicains pourraient vivre quelques semaines agitées. Qu’est-ce qui explique la différence ?

Il faut voir à quel point les personnalités et les situations politiques des deux partis sont actuellement différentes.

Les républicains sortent d’une élection de mi-mandat historiquement décevante qui leur a donné une très faible majorité et une seule chambre du Congrès, ils sont donc en mode pointage du doigt et récrimination, et cela exacerbe toujours les divisions.

Les conséquences des élections de mi-mandat de 2022 Carte 1 sur 6 Un moment de réflexion. Au lendemain des élections de mi-mandat, démocrates et républicains sont confrontés à des questions clés sur l’avenir de leurs partis. La Chambre et le Sénat ayant maintenant décidé, voici où en sont les choses : Une nouvelle ère pour les démocrates de la Chambre. La présidente Nancy Pelosi, la première femme à occuper ce poste et le visage des démocrates de la Chambre depuis deux décennies, ne poursuivra pas un poste de direction au prochain Congrès. Un trio de nouveaux dirigeants est sur le point de prendre la tête de leur caucus. Gouvernement divisé. Que signifient une Chambre contrôlée par les républicains et un Sénat dirigé par les démocrates pour les deux prochaines années ? Très probablement un retour aux embouteillages et à la politique de la corde raide qui ont défini un gouvernement fédéral divisé ces dernières années.

Les démocrates, d’autre part, célèbrent un résultat bien meilleur que prévu qui leur permet de garder le contrôle du Sénat et d’une minorité suffisamment forte à la Chambre pour rendre la vie assez difficile aux républicains s’ils peuvent tenir ensemble – ou même potentiellement faire faire les choses qu’ils veulent – et maintenant ils sont vraiment incités à le faire.

Ensuite, vous avez ces deux dirigeants qui ne pourraient pas être moins similaires. McCarthy, le candidat républicain à la présidence, est dans une position assez précaire au sein de son parti depuis un certain temps maintenant. Il a dû marcher sur cet équilibre délicat entre être un leader conservateur traditionnel et servir l’extrême droite de sa conférence, qui le considère avec suspicion et a vraiment gagné en influence et se sent maintenant très enhardi pour façonner ce que la nouvelle majorité républicaine va ressembler. Comme. Il n’a jamais été le type de leader capable d’exercer une véritable discipline sur son peuple, et n’est certainement pas en mesure de le faire maintenant.