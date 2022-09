Pourquoi les démocrates de la Chambre adoptent des projets de loi pour financer la police

Jeudi, les démocrates de la Chambre ont adopté un ensemble de projets de loi destinés à atténuer les critiques du GOP auxquelles ils ont été confrontés en matière de criminalité, cherchant à dissiper toute perception selon laquelle ils veulent « définancer la police » au milieu des inquiétudes croissantes concernant la sécurité publique.

Les démocrates ont tenté de trouver un équilibre délicat avec ce paquet: bien qu’il comprenne plus de subventions pour la police, il contient également des projets de loi qui investiraient dans les efforts de réforme que les militants favorisent, tels que les interventions communautaires contre la violence et les premiers intervenants formés spécifiquement pour traiter la santé mentale. crises. En s’attaquant aux deux, ils espèrent montrer leur engagement envers l’application de la loi tout en reconnaissant les préoccupations progressistes concernant le besoin d’alternatives et de responsabilité.

“Il y a beaucoup là-dedans, ce n’est pas seulement plus de financement pour la police”, déclare Insha Rahman, vice-présidente du plaidoyer et des partenariats au Vera Institute of Justice.

Pourtant, la mesure marque le dernier recul des démocrates par rapport à leurs critiques plus agressives de la violence policière ces dernières années, une raison pour laquelle plusieurs progressistes ont hésité à faire avancer le paquet, qui cherche à repousser les attaques républicaines. Alors que certains crimes comme les homicides ont augmenté en 2020 et 2021, les républicains ont suggéré que le soutien des démocrates aux réformes de la police était à l’origine de la hausse. La législation des démocrates de la Chambre – qui est un sous-produit des négociations entre les législateurs centristes comme le représentant Josh Gottheimer (D-NJ), les progressistes, y compris les représentants Pramila Jayapal (D-WA) et Ilhan Omar (D-MN), et les dirigeants du Congressional Black Caucus y compris la présidente Joyce Beatty (D-OH) – est la dernière tentative de neutraliser ces affirmations.

Pour l’instant, les projets de loi sont principalement un effort de messagerie et il est peu probable qu’ils soient repris par le Sénat, où l’adoption d’une législation nécessiterait la signature de 10 républicains. Bien que l’un des projets de loi du paquet, la loi Invest to Protect de Gottheimer, ait reçu un fort soutien du Sénat, il n’est pas certain que la chambre haute l’aborde d’elle-même étant donné tout le reste encore sur son dossier. Quoi qu’il en soit, les démocrates soutiennent que les projets de loi sont une déclaration importante qui montre où ils en sont avant les élections, et cela pourrait élargir leur attrait pour les électeurs.

“Je pense qu’il y a eu beaucoup de concessions des deux côtés”, a déclaré Beatty à Vox.

Ce que contient l’accord de sécurité publique

Le paquet contient quatre projets de loi qui stimulent les investissements dans le maintien de l’ordre et d’autres interventions de sécurité publique. Elles sont:

Loi Investir pour protéger : Parrainée par Gottheimer, cette législation permettrait au ministère de la Justice d’accorder 250 millions de dollars de subventions fédérales aux services de police de 125 agents ou moins au cours des cinq prochaines années.

Selon une déclaration de Jayapal et Omar, les progressistes ont pu obtenir quelques concessions, notamment le ciblage de ces fonds sur les petits services de police, l’utilisation de l’argent pour la formation à la désescalade et l’utilisation des fonds pour la collecte de données sur services de police. Les progressistes espéraient que ces changements garantiraient que de nouvelles dépenses iraient aux départements manquant de personnel pour accomplir les tâches de base, réduiraient les incidents de brutalité policière et permettraient au Congrès de mieux évaluer l’efficacité de chaque département.

Ce projet de loi a été adopté 360-64.

Loi sur la rupture du cycle de la violence : Parrainée par le représentant Steven Horsford (D-NV), la législation obligerait le ministère de la Santé et des Services sociaux à accorder 5 milliards de dollars de subventions fédérales pour des programmes d’intervention communautaire contre la violence sur huit ans.

Ce projet de loi a été adopté 220-207.

Acte VICTIME : Parrainé par le représentant Val Demings (D-FL), ce projet de loi mettrait en place un nouveau programme de subventions géré par le DOJ qui fournit un financement aux détectives pour enquêter sur les homicides et les crimes violents ainsi que des ressources pour le personnel pour soutenir les victimes dans ces cas. À l’heure actuelle, une forte proportion de ces crimes ne sont pas résolus, un problème que ce projet de loi tente de régler.

Ce projet de loi a été adopté 250-178.

Loi sur la justice en matière de santé mentale: Parrainée par la représentante Katie Porter (D-CA), cette législation établirait un programme de subventions géré par le DOJ qui se consacrerait à financer l’embauche et la formation d’unités de premiers intervenants en santé mentale qui traiteraient les crises de santé mentale au lieu de la police.

Ce projet de loi a été adopté 223-206.

Trois des quatre projets de loi bénéficient d’un fort consensus au sein du caucus, tandis que la loi Invest to Protect a suscité un recul progressif en raison du financement qu’elle fournit aux forces de l’ordre. Le projet de loi de Gottheimer “ajouterait près d’un quart de milliard de dollars au financement de la police au cours des 5 prochaines années sans résoudre la crise de la brutalité policière”, a déclaré le représentant Cori Bush (D-MO), partisan de la réforme de la justice pénale, dans un communiqué affirmant que la législation devrait être dissociée du reste du paquet.

Beatty a reconnu que de nombreux militants pourraient ne pas soutenir le projet de loi, mais a noté que leur contribution était essentielle pour renforcer les protections de la législation. “J’ai parlé aux militants et j’ai dit que je ne leur demandais pas de l’approuver parce qu’ils ont un rôle : être des militants”, a-t-elle déclaré. “Sans leur persévérance, nous n’aurions pas eu autant de garde-corps.”

Les lacunes de ce paquet de sécurité publique

Le vote de la Chambre sur les projets de loi sur la sécurité publique intervient après l’implosion des pourparlers passés sur la réforme de la police, et alors que les démocrates ont commencé à s’éloigner des condamnations plus fortes de nombreux membres à l’égard de la police en 2020.

Auparavant, la loi des démocrates sur la justice dans la police, qui aurait limité les protections d’immunité qualifiée dont bénéficie la police, n’a pas progressé au Sénat en raison de l’opposition républicaine. Depuis lors, les membres du parti se sont éloignés de l’accent mis sur les réformes en raison de la crainte que la rhétorique autour du « financement de la police » n’ait nui aux législateurs des districts du champ de bataille lors des dernières élections.

Cela a conduit aux types de compromis qui sont évidents dans le dernier paquet, qui a déçu de nombreux militants.

“Les projets de loi sur la police actuellement sur la table ne font rien pour remédier à la responsabilité de la police”, a déclaré le président de Color of Change, Rashad Robinson, dans un communiqué. “Encourager plus de ‘formation’ sans véritables mesures de responsabilisation est une fausse solution qui ne rendra pas nos communautés plus sûres.”

Certaines des mesures réclamées par les militants, telles que des politiques qui retireraient le financement fédéral de la police, n’ont pas encore le soutien du Congrès ou de l’exécutif nécessaire pour devenir loi. Leurs critiques à propos des nouveaux projets de loi des démocrates sont également étayées par des recherches, qui ont révélé, par exemple, que des actions telles que l’augmentation de la collecte de données se sont heurtées à des problèmes tels que la sous-déclaration.

À ce stade, ces mesures progressives sont probablement ce que les démocrates de la Chambre pourraient faire de plus avec les marges étroites dont ils disposent et le calendrier serré auquel ils sont confrontés avant les élections. À moins de deux mois des examens de mi-mandat, cela pourrait bien être leur dernière chance de transmettre quoi que ce soit sur le sujet. Pour de nombreux modérés, cela était important pour envoyer un message, même si ce n’est pas le bon pour les militants qui soutiennent le parti depuis longtemps.

“Aujourd’hui, nous verrons de nos propres yeux qui veut réellement financer la police”, a déclaré jeudi le représentant Demings, ancien chef de la police d’Orlando et candidat démocrate au Sénat de Floride.