Quand une foule a attaqué le Capitole américain le 6 janvier et a empêché le Congrès de certifier Joe Biden comme prochain président du pays, c’était effrayant – et fatal pour au moins cinq personnes.

Mais cela ne représentait pas une menace sérieuse pour la démocratie du pays.

Une tentative de prise de pouvoir illégale en gardant Donald Trump dans le bureau ovale n’était jamais susceptible de se produire, et encore moins de réussir. Trump a toujours manqué de l’autorité et du soutien de masse nécessaires pour voler une élection qu’il a massivement perdue. Il ne contrôlait pas les responsables électoraux de l’État ni n’avait suffisamment d’influence sur le reste du processus pour atteindre cet objectif.

Néanmoins, au cours de son mandat de président, il a violé à plusieurs reprises les normes démocratiques, comme promouvoir effrontément ses propres intérêts commerciaux, s’ingérer dans le ministère de la Justice, rejeter la surveillance du Congrès, insulter les juges, harceler les médias et ne pas admettre sa perte électorale.

Cependant, en tant que chercheurs qui étudient la démocratie historiquement et comparativement, nous prévoyons que les plus grandes menaces pour la démocratie que fait Trump n’apparaîtront qu’après sa sortie de la Maison Blanche – lorsque Biden devra faire face aux défis les plus graves de la présidence Trump.

Ce n’était pas un coup d’État

Trump n’a jamais vraiment menacé de coup d’État, qui est un transfert rapide et irrégulier du pouvoir d’un exécutif à un autre, où la force ou la menace de la force installe un nouveau chef avec le soutien de l’armée. Les coups d’État sont la manière typique dont un dictateur succède à un autre.

Un coup d’État déplaçant un gouvernement légitimement élu est assez rare; Les exemples les plus marquants des 100 dernières années à travers le monde incluent l’Espagne en 1923, l’Iran en 1953, le Guatemala en 1954, le Brésil en 1964, la Grèce en 1967, le Chili en 1973, le Pakistan en 1999 et la Thaïlande en 2006.

Une prise de contrôle soutenue par l’armée n’allait pas se produire aux États-Unis. Ses forces armées sont extrêmement peu susceptibles d’intervenir dans la politique intérieure pour un changement de régime, surtout pas en faveur d’un président historiquement impopulaire dans ses rangs.

Même si les partisans les plus fervents de Trump croient qu’il a gagné, il n’y en a pas assez pour menacer de manière crédible une guerre civile. Malgré leur capacité à enfreindre un Capitole à peine défendu, une insurrection soutenue serait facilement annulée par les forces de l’ordre.

Trump ne pouvait même pas organiser un «coup d’État automatique», qui se produit lorsqu’un exécutif élu déclare l’état d’urgence et suspend le pouvoir législatif et judiciaire, ou restreint les libertés civiles, pour prendre plus de pouvoir. Il y a également eu très peu de ceux perpétrés contre des gouvernements démocratiquement élus au cours des 100 dernières années. Les exemples les plus marquants sont l’Allemagne hitlérienne en 1933, Bordaberry en Uruguay (1972), Fujimori au Pérou (1992), Erdoğan en Turquie (2015), Maduro au Venezuela (2017), Morales en Bolivie (2019) et Orbán en Hongrie (2020) ).

Un président américain ne peut pas révoquer les pouvoirs législatif ou judiciaire, et les élections ne sont pas sous son contrôle: la Constitution déclare qu’elles sont dirigées par les États. Et la déclaration des résultats des élections est également bien en dehors du pouvoir du président (ou du vice-président). Peu importe que l’équipe perdante concède formellement; le mandat du nouveau président commence à midi le 20 janvier.

L’attaque du Capitole a peut-être menacé la vie des législateurs fédéraux et des officiers de police du Capitole, mais le maximum qu’elle a obtenu a été d’interrompre brièvement une procédure ministérielle. En quelques heures, la Chambre et le Sénat étaient de retour en session au Capitole, poursuivant leur certification des votes électoraux exprimés en 2020.

Encore une menace pour la démocratie

En s’opposant au résultat de l’élection, Trump a mis en évidence des aspects du processus que de nombreux Américains ignoraient auparavant, garantissant ironiquement que le public est mieux informé sur les mécanismes et les détails des élections américaines. De cette façon, il a peut-être, paradoxalement, rendu la démocratie américaine plus forte.

Et c’était déjà assez fort. Il n’y avait aucune preuve d’une quelconque fraude généralisée ou d’autres irrégularités. Les principales organisations de médias continuent d’expliquer et de documenter les faits concernant les élections, contredisant la campagne de désinformation du président. En 2020, le taux de participation était plus élevé qu’il ne l’a été depuis un siècle. Malgré la pandémie, la rhétorique de Trump et les menaces de falsification étrangère, les élections de 2020 ont été les plus sûres de mémoire d’homme.

Mais au-delà des élections, Trump a menacé les autres institutions politiques fondamentales des États-Unis. S’il existe de nombreux exemples apparemment disparates de son mépris de la Constitution, ce qui les unit, c’est l’impunité et le mépris de l’état de droit. Il a commis de nombreux actes répréhensibles – y compris potentiellement l’incitation à l’émeute le 6 janvier. Il fait face à une enquête criminelle dans l’État de New York, et peut être à la recherche d’enquêtes fédérales à la fois sur les méfaits possibles qu’il a commis au pouvoir et avant est devenu président.

Les rédacteurs de la Constitution craignaient de nombreuses choses contre lesquelles ils avaient conçu le gouvernement américain pour se défendre, mais peut-être qu’une anxiété a éclipsé toutes les autres: un président sans foi ni loi qui n’a jamais fait face à la justice et n’a jamais été tenu pour responsable pendant ou même après son départ. Comme l’a écrit Alexander Hamilton, «si le gouvernement fédéral devait dépasser les justes limites de son autorité et faire un usage tyrannique de ses pouvoirs, le peuple, dont il est la créature, doit faire appel à la norme qu’il a formée et prendre de telles mesures pour redresser la situation. le préjudice causé à la Constitution.

Il reste très peu de temps pour demander des comptes à Trump pendant son mandat. Après les événements du 6 janvier, il fait maintenant face à la réaction publique des alliés de longue date du Congrès et à la démission de son cabinet. Il a également été exclu de Facebook et Twitter.

Mais la question de la responsabilité réelle, durable – et légale – incombera à Biden et à son candidat au poste de procureur général, Merrick Garland. Ils décideront s’il faut poursuivre les enquêtes existantes et éventuellement en commencer de nouvelles. Les procureurs généraux des États et les procureurs locaux auront des pouvoirs similaires pour les lois qu’ils appliquent.

Les conséquences

Les dirigeants nouvellement élus peuvent souvent faire face à de fortes incitations – et à des encouragements – pour poursuivre leurs prédécesseurs, comme le fait maintenant Biden. Mais cette approche, souvent appelée justice réparatrice, peut également déstabiliser les perspectives de la démocratie si les dirigeants boiteux l’anticipent et décident de se recroqueviller et de se battre au lieu de concéder leur défaite. Prenons l’exemple de Moammar Kadhafi de Libye, renversé par l’intervention militaire occidentale et tué par son peuple en 2011. Il a refusé de fuir ou de demander l’asile de peur que les gouvernements étrangers et ses propres successeurs le poursuivent pour violations des droits humains.

Une représentation de l’exécution en 1649 du roi Charles Ier d’Angleterre.

Peut-être de manière contre-intuitive, c’est lorsque les présidents sortants des démocraties en transition consacrent des protections contre leurs poursuites directement avant de quitter leurs fonctions que le système démocratique a plus de chances de perdurer. Ce fut le cas au Chili avec le dictateur Augusto Pinochet, qui a quitté le pouvoir en 1989 sous l’égide d’une constitution qu’il a imposée au pays à sa sortie.

En revanche, le pardon des crimes après le fait – comme l’a fait Gerald Ford de Richard Nixon – risque de créer une menace plus grande pour la démocratie: l’idée que les dirigeants voyous et leurs sbires sont au-dessus de la loi. Si Trump trouve un moyen de se pardonner, il peut réduire sa vulnérabilité juridique, mais il ne peut pas l’effacer entièrement.

Si les procureurs ou le Congrès laissent Trump se débrouiller, ce sont peut-être eux qui innovent et qui brisent vraiment l’état de droit qui sous-tend la démocratie américaine.

Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d'actualités à but non lucratif dédié au partage d'idées d'experts universitaires. Il a été écrit par: James D. Long, Université de Washington et Victor Menaldo, Université de Washington.

