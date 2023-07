Pourquoi les décisions d’Ottawa sur l’avenir de la GRC pourraient avoir une incidence sur la propre décision de la Colombie-Britannique à Surrey

En théorie, la conférence de presse du gouvernement de la Colombie-Britannique de lundi portait sur des professionnels de la santé faisant équipe avec des policiers lors d’appels de santé mentale.

En réalité, c’est devenu le dernier exemple du ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, esquivant et tissant de multiples questions sur ce que la province prévoit de faire en matière de maintien de l’ordre à Surrey.

« Je sais que c’est une décision importante », a déclaré Farnworth, après avoir confirmé qu’il ferait une annonce mercredi sur la question, maintenant dans sa cinquième année d’incertitude.

« Et je sais aussi ceci : les services de police avec les municipalités ou la GRC sont des organisations professionnelles, et que la décision tombe mercredi, je sais [they] vont continuer à faire un travail incroyable. »

En surface, les réponses de Farnworth ont laissé planer un doute quant à savoir si la province annulera la décision de Surrey et la forcera à s’en tenir à la transition vers le service de police de Surrey ou lui permettra de revenir à la GRC.

Mais en lisant entre les lignes, il y avait des indices que la décision de la province est guidée par les préoccupations des politiciens non pas à Surrey, mais à Ottawa.

La Colombie-Britannique dépend fortement de la GRC

Quelques heures avant la conférence de presse de Farnworth, le Toronto Star a rapporté que le gouvernement fédéral est envisage son propre grand changement pour la GRCqui le détournerait de la police sur le terrain et l’orienterait vers un modèle de type FBI axé sur les questions de sécurité nationale et de cybercriminalité.

Et même si cela aurait des implications nationales, il y a une province que cela aurait plus d’impact que toute autre : la Colombie-Britannique.

« Nous sommes depuis un certain temps le plus grand utilisateur des ressources de la GRC au Canada », a déclaré l’ancien procureur général Wally Oppal.

La GRC compte environ 6 000 agents de police contractuels d’un océan à l’autre, mais près de la moitié d’entre eux se trouvent en Colombie-Britannique, selon les chiffres de 2019.

De plus, la province est la seule au Canada où plus de 60 % des agents sont sous contrôle fédéral.

Toutes les autres provinces ont soit une force de police provinciale, soit des forces locales dans toutes ses grandes villes, mais en Colombie-Britannique, de nombreuses grandes collectivités comptent encore sur les contacts de la GRC.

Cela signifie que la province doit être très à l’écoute de ce que le gouvernement fédéral envisage – ce que Farnworth a reconnu lors de la conférence de presse.

« Je sais qu’au niveau national, mon homologue fédéral … c’est dans sa lettre de mandat d’examiner, de revoir la police contractuelle », a-t-il déclaré.

« Toutes les discussions qui ont lieu autour de l’évolution des services de police, de la réforme des services de police … doivent reconnaître que nous sommes confrontés à des défis importants en ce qui concerne les postes vacants. »

Un éventuel procès se profile

Si vous pensez que ce sont les propos d’un ministre de la Sécurité publique qui examine la décision Surrey dans une optique fédérale, vous n’êtes pas le seul.

« Cela va être un facteur », a déclaré Oppal, qui était président du groupe de travail initial sur la transition de la police de Surrey il y a quatre ans.

Le conférencier en sciences politiques de l’Université Simon Fraser, Stewart Prest, a déclaré que la province semble susceptible de forcer Surrey à se débarrasser de la GRC, poursuivant la transition qui a commencé il y a des années sous l’ancien maire Doug McCallum et risquant une éventuelle poursuite de la mairesse actuelle, Brenda Locke.

« Je m’attends à ce que la ville ait des décisions difficiles à prendre quant à savoir s’il faut déposer les armes et continuer à avancer ou continuer à se battre », a-t-il déclaré.

Les municipalités qui se battent avec les gouvernements provinciaux ne fonctionnent généralement pas en faveur de la municipalité — l’exemple le plus récent étant la décision du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, de réduire le nombre de conseillers à Toronto — mais Locke a fait du maintien de la GRC l’élément de signature de sa direction.

C’est peut-être une bataille entre la ville et la province. Mais cela pourrait bien être le premier domino d’un débat fédéral.

« Ce que nous voyons à Surrey en ce moment peut se jouer sur une plus grande scène … avec le soutien du gouvernement fédéral », a déclaré Prest.

« La GRC est-elle la force de l’avenir du Canada? Peut-elle être à l’écoute des préoccupations locales? »