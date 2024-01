Pourquoi les décès cardiovasculaires ont connu un pic alarmant après la COVID

Santé



Les médecins craignent que la pandémie n’ait déclenché une augmentation inquiétante des décès d’origine cardiovasculaire.

Il y a eu un nombre alarmant de décès d’origine cardiovasculaire – inversant une tendance à la baisse de 10 ans – à la suite de la pandémie de COVID-19, selon un nouveau rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et de l’Université Northwestern.

« Nous étions préoccupés par les nouvelles preuves selon lesquelles les conséquences des maladies chroniques se sont aggravées au cours des deux premières années de la pandémie de COVID-19 », Rebecca C. Woodruff. du CDC a déclaré.

« C’était malheureusement le cas des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, qui s’amélioraient avant la pandémie. »

Les chercheurs ont observé que la durée des décès cardiovasculaires (MCV) entre 2020 et 2022 avait augmenté les attentes de tendance de 228 000 dans tous les groupes démographiques.

Cette période de deux ans a connu une augmentation de 9,3 %, un contraste frappant avec la baisse de 8,9 % de 2010 à 2019.

Woodruff et son organisation ont imputé la cause à « l’ampleur des revers » provoqués par la COVID.

Woodruff a déclaré que le COVID-19 a également perturbé l’accès aux soins de santé pour beaucoup, ce qui a retardé la résolution des problèmes cardiaques chroniques ou aigus.

La COVID-19 a également rendu plus difficile pour beaucoup de personnes de bien manger et dormir, d’être actives et de gérer certains aspects de leur santé comme la tension artérielle et la glycémie.

Et pire encore, de nouvelles preuves indiquent un lien entre contracter le COVID-19 et développer un risque accru de maladie cardiaque, selon le CDC.

« La recherche visant à comprendre les facteurs responsables de ces augmentations des taux de mortalité cardiovasculaire peut aider à orienter les approches cliniques et de santé publique pour prévenir, détecter et traiter les maladies cardiovasculaires », a ajouté Woodruff.

« Redéfinir les priorités en matière de prévention et de gestion des maladies cardiovasculaires est une première étape essentielle. »











