SAN FRANCISCO – La monnaie numérique, autrefois considérée comme un outil pour les criminels et les spéculateurs téméraires, est en train de glisser dans le courant dominant.

Les banques traditionnelles aident les investisseurs à investir leur argent dans des fonds de crypto-monnaie. Des entreprises comme Tesla et Square accumulent du Bitcoin. Et les célébrités ouvrent la voie dans une frénésie de dépenses d’art numérique en utilisant une technologie appelée NFT.

Mercredi, les monnaies numériques ou crypto-monnaies feront leur plus grand pas vers une acceptation plus large lorsque Coinbase, une start-up qui permet aux gens d’acheter et de vendre des crypto-monnaies, deviendra publique sur le Nasdaq. Les actions de Coinbase ont reçu un prix de référence de 250 dollars chacune mardi soir, ce qui valoriserait la société à 65 milliards de dollars sur la base de toutes ses actions en circulation.

Appelez ça la soirée de sortie de crypto. Coinbase, basée à San Francisco, est la première grande start-up de crypto-monnaie à entrer en bourse sur un marché boursier américain. Il le fait à une valorisation supérieure à celle de Capital One Financial Corporation ou de Moody’s, l’agence de notation.