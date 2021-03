Nous avons interviewé cette célébrité parce que nous pensons que vous aimerez leurs choix. Certains des produits présentés proviennent de la gamme de produits de la célébrité. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Il n’y a pas d’endroit comme à la maison pour Ree Drummond.

Comme La femme pionnière blogueur et la star de Food Network continue de partager des recettes alléchantes et des conseils de style de vie avec les fans, de nombreux adeptes ne peuvent s’empêcher de tomber amoureux de sa gamme de produits de cuisine abordables à Walmart.

«Les assiettes, bols et plats ont toujours été une de mes passions (je me fiche des chaussures et des sacs de créateurs, donnez-moi juste un ensemble d’assiettes à salade!), Et j’ai toujours aimé une armoire pleine de vaisselle pour avoir un un petit look «collectionné au fil des ans» », a expliqué Ree à E! Nouvelles. «J’ai conçu ma ligne pour qu’elle ait un petit air de marché aux puces, avec des fleurs vintage et de belles couleurs, afin qu’elle puisse être mélangée et assortie et transformée en une collection qui lui est propre. La cuisine est aussi une de mes passions, alors mettre ensemble, le type d’ustensiles et d’ustensiles de cuisine que j’aime utiliser était quelque chose qui me tenait à cœur. «

Aujourd’hui, Ree a élargi sa gamme pour inclure la mode, la literie, en tissu et plus. Et alors qu’elle découvre de plus en plus d’acheteurs à travers le pays utilisant ses articles, elle ne peut s’empêcher de se sentir reconnaissante.

« Cela me procure tellement de joie de voir mes produits à l’intérieur des maisons! » elle a partagé. « Voir que ma vaisselle fait partie de leurs diverses fêtes de famille est si spécial pour moi – je ne pourrais pas demander plus que ça! »