Pourquoi les crocodiles ne peuvent pas mâcher mais avaler

Les crocodiles, l’un des reptiles les plus dentés, ne peuvent pas mâcher ou casser de petits morceaux de nourriture. Oui c’est vrai. Étonnamment, les crocodiles ne peuvent pas broyer leur nourriture dans un mouvement de mastication traditionnel comme le font certains autres animaux. Leurs mâchoires ne sont pas structurées pour se déplacer latéralement mais de haut en bas.

Les crocodiles sont carnivores, ce qui signifie qu’ils se régalent de poissons, d’oiseaux, de grenouilles et de crustacés. Et parfois, ils se cannibalisent aussi. Ainsi, pour avoir leur repas, les crocodiles arrachent de gros morceaux de leur proie et les avalent en entier.

Lorsqu’ils sont à l’état sauvage, les crocodiles suppriment une proie avec leurs mâchoires solides et massives, la cassent en morceaux, puis glissent sur la proie entière. Alors qu’en captivité, les crocodiles se régalent de petits animaux tels que des rats, des poissons ou des souris qui ont déjà été tués pour eux.

De plus, vous serez également surpris de savoir que les crocodiles ont quatre estomacs, ce qui les aide à digérer rapidement la proie entière. L’estomac du crocodile contient plus d’acide gastrique que les autres animaux. Selon les experts du Miami Science Museum, comme l’autruche, le crocodile mange aussi de petits cailloux, afin de broyer la nourriture dans l’estomac.

Si un crocodile mange une grosse proie, il n’a pas besoin de manger quoi que ce soit pendant les prochains jours car la nourriture est lentement digérée dans son estomac pendant 10 jours, disent les biologistes.

La femelle crocodile pond 12 à 48 œufs à la fois, qui mettent 55 à 100 jours pour éclore. Ils mesurent 7 à 10 pouces de long dès leur naissance. Il faut 4 à 15 ans pour grandir. Leur vie dépend de leur espèce. Habituellement, c’est 40 ans mais certains crocodiles peuvent vivre jusqu’à 80 ans.

