Pourquoi les Cowboys doivent se concentrer sur les commandants – et esquiver Tom Brady

Jouer ou ne pas jouer vos partants – c’est la question à laquelle une poignée d’équipes de la NFL sont confrontées au début de la semaine 18.

Alors que 11 équipes ont verrouillé des places en séries éliminatoires, neuf n’ont pas encore décroché leur tête de série pour la dernière semaine de la saison régulière. Les Cowboys de Dallas sont parmi eux, possédant une chance de gagner le NFC East et un coup extérieur pour saisir la tête de série n ° 1 du NFC.

Skip Bayless affirme que Dallas devrait jouer ses partants contre les Washington Commanders pour une autre raison : Tom Brady. C’est-à-dire pour potentiellement éviter de l’affronter la semaine suivante. Les Cowboys, actuellement tête de série n ° 5, affronteraient les Buccaneers de Tampa Bay lors du premier tour des séries éliminatoires s’ils perdaient contre Washington dimanche ou si les Eagles de Philadelphie battaient les Giants de New York.

Après avoir vu ce que Brady a fait contre les Panthers de la Caroline lors de la semaine 17, Bayless ne veut pas faire partie du septuple vainqueur du Super Bowl – même si Brady et les Buccaneers n’ont que 8-8 cette saison.

“Vous pouvez me déclarer à mort. Vous pouvez me papier à mort, mais ils ne vont pas le jouer sur papier”, a déclaré Bayless dans “Undisputed” de mercredi. “Je viens de regarder la chèvre” CHÈVRE “Caroline. Je ne sais pas ce qu’il en est, il peut le puer toute l’année et ensuite il peut dire:” Il est temps. Nous pouvons le faire. ”

“C’était 432 [passing] verges. C’était son chef-d’œuvre. C’était de loin son meilleur match de l’année dans le plus grand jeu de l’année, bien que dans le NFC aller vers le sud. Mais c’était un jeu de chapeau et de t-shirt. C’était effectivement jouer pour une sorte de jeu d’exemption, parce que vous n’auriez pas à jouer contre Atlanta. Il a juste dit, ‘OK, regarde ça.’ Mike Evans est revenu d’entre les morts et c’est comme si le voilà – il n’avait pas attrapé de touché en 11 matchs et il en a attrapé trois.”

Tom Brady marque quatre touchés et les Buccaneers remportent NFC South Tom Brady a eu une journée, marquant quatre fois lors de la victoire 30-24 des Buccaneers sur les Panthers lors de la semaine 17.

Si les Cowboys gagnent et que les Eagles perdent dimanche, le premier adversaire de Dallas en séries éliminatoires pourrait ne pas être une promenade dans le parc non plus. Il y a une possibilité très réelle qu’ils affrontent les Packers de Green Bay lors de la ronde des jokers. Les Cowboys, bien sûr, ont perdu contre les Bucs et les Packers plus tôt cette saison.

Même si Aaron Rodgers a battu les Cowboys lors de leurs deux affrontements en séries éliminatoires, Bayless préfère tenter sa chance contre lui et une équipe des Packers qu’il considère comme meilleure que les Buccaneers simplement à cause du succès passé de Brady.

“J’en ai assez vu depuis 20 ans”, a déclaré Bayless. “Je sais ce qui lui arrive. Il est psychopathe. Il devient psychopathe des séries éliminatoires Tom.”

Bayless pense également que l’unité de départ des Cowboys peut utiliser le temps de jeu supplémentaire pour se préparer avant les séries éliminatoires après ce que beaucoup ont perçu comme une victoire terne de 27-13 contre les Titans du Tennessee lors de la semaine 17.

“Ils étaient très peu impressionnants contre Joshua Dobbs, [the Titans’] quart-arrière de troisième chaîne », a déclaré Bayless.« Je suis d’accord pour qu’ils jouent avec leurs joueurs. C’est presque une bonne chose qu’ils soient obligés de faire jouer leurs joueurs.”

Jerry Jones à propos des titulaires de la semaine 18 : “Il y a tellement de choses à jouer” Skip Bayless pense que le propriétaire des Cowboys adopte la bonne approche pour la finale de la saison régulière.

Quant aux Buccaneers, Brady a déclaré qu’il voulait jouer dimanche contre les Falcons même si Tampa est enfermé dans la tête de série n ° 4 de la NFC. L’entraîneur des Bucs, Todd Bowles, a déclaré aux journalistes plus tôt dans la semaine qu’il prévoyait également d’affronter ses titulaires dimanche.

Bayless est confus par leur approche.

“Je ne comprends pas ce qu’ils font ici”, a déclaré Bayless. “Ils peuvent être en meilleure santé, et cela pour moi est plus précieux en ce moment qu’un match d’entraînement, un match de mêlée contre les Falcons d’Atlanta.”

