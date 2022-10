Pourquoi les coûts des soins de santé sont élevés – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Il est de plus en plus évident que nos divisions dans ce pays deviennent plus profondes et plus amères. La classe moyenne se réduit. Naturellement, les sentiments de frustration, de désespoir, de déception et de ressentiment augmentent, et le public devient plus facile à induire en erreur et à manipuler. Concrètement, le dur labeur des gens leur apporte de moins en moins, et trop souvent ils sont amenés à chercher des solutions de facilité.

C’est en partie une conséquence de l’abrogation des lois protégeant les consommateurs et le public. Elles ont été remplacées par des lois conçues pour protéger des intérêts particuliers. De nombreuses industries sont désormais autorisées à s’autoréguler. À titre d’exemple simple, au cours des 30 dernières années, l’industrie pharmaceutique a guidé avec succès Washington vers une déréglementation complète. Pendant des années, ces sociétés pharmaceutiques ont empêché Medicare et d’autres agences gouvernementales de négocier les prix. Cela a augmenté les coûts pour les participants au régime et le public, au grand bénéfice des compagnies pharmaceutiques.

Les États-Unis ont le système de santé le plus cher. Les 35 premières sociétés pharmaceutiques publiques ont conservé en moyenne 13,8 % de leurs revenus au cours des deux dernières années. Cela devrait être comparé aux revenus non répartis de 7,7 % de 357 de nos plus grandes sociétés ouvertes.

Les sociétés pharmaceutiques ont dépensé plus de 357,85 millions de dollars en lobbying au cours de la dernière année. C’est plus de deux fois plus de dépenses de lobbying que la deuxième plus grande industrie : les compagnies d’assurance.

Les détracteurs de ce système de bien-être acheté pour les compagnies pharmaceutiques sont souvent qualifiés de « socialistes ». Il est étrange et ironique de qualifier de « socialisme » les efforts visant à accroître la concurrence par les prix.

Nous avons la chance d’être représentés par la députée Lauren Underwood dans le 14e arrondissement. Elle a parrainé plus de 10 lois fédérales, la plupart visant à fournir des soins de santé de qualité à un prix abordable. Parmi ses factures figurent deux réductions du coût de l’insuline pour les diabétiques. Les présidents Trump et Biden ont chacun promulgué l’un d’eux.

Lauren Underwood s’est battue pour obtenir certains des avantages en matière de soins de santé dans la loi sur la réduction de l’inflation récemment promulguée et a permis au gouvernement de négocier les prix des médicaments.

Elle mérite nos remerciements et nos votes.

Fred Dickson

Oswego