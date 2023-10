Pourquoi les coûts d’emprunt pour presque tout augmentent

Le président du Conseil de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’exprime lors d’une conférence de presse à la suite d’une réunion du Comité fédéral de l’open market à la Réserve fédérale à Washington, DC, le 26 juillet 2023. SAUL LOEB | Getty

Les mouvements violents sur le marché obligataire cette semaine ont martelé les investisseurs et ravivé les craintes d’une récession, ainsi que les inquiétudes concernant le logement, les banques et même la viabilité budgétaire du gouvernement américain. Au centre de la tempête se trouve le Trésor à 10 ans rendement , l’un des chiffres les plus influents de la finance. Le rendement, qui représente les coûts d’emprunt pour les émetteurs d’obligations, a augmenté régulièrement ces dernières semaines et a atteint 4,8% mardi, un niveau observé pour la dernière fois juste avant la crise financière de 2008. La hausse incessante des coûts d’emprunt a dépassé les prévisions des prévisionnistes et a poussé Wall Street à chercher des explications. Bien que la Réserve fédérale ait augmenté son taux de référence depuis 18 mois, cela n’a pas eu d’impact sur les bons du Trésor à plus long terme comme celui à 10 ans jusqu’à récemment, car les investisseurs pensaient que des baisses de taux seraient probables à court terme. Cela a commencé à changer Juillet avec des signes de vigueur économique dépassant les attentes d’un ralentissement. Cette tendance s’est accélérée ces dernières semaines alors que les responsables de la Fed sont restés convaincus que les taux d’intérêt resteraient élevés. Certains à Wall Street estiment qu’une partie de cette décision est de nature technique, déclenchée par les ventes d’un pays ou de grandes institutions. D’autres sont obsédés par la spirale du déficit américain et du dysfonctionnement politique. D’autres encore sont convaincus que la Fed a intentionnellement provoqué la hausse des rendements afin de ralentir une économie américaine trop dynamique. « Le marché obligataire nous dit que ce coût de financement plus élevé va perdurer pendant un certain temps », Bob Michele, responsable mondial des titres à revenu fixe pour la division de gestion d’actifs de JPMorgan Chase, a déclaré mardi dans une interview Zoom. « Cela va rester là parce que c’est là que la Fed le veut. La Fed vous ralentit, vous, le consommateur,. »

Le tarif « tout »

Les investisseurs sont obsédés par le rendement du Trésor à 10 ans en raison de son primauté dans la finance mondiale. Alors que les bons du Trésor à durée plus courte sont plus directement influencés par la politique de la Fed, les bons du Trésor à 10 ans sont influencés par le marché et reflètent les attentes en matière de croissance et d’inflation. C’est le taux qui compte le plus pour les consommateurs, les entreprises et les gouvernements, car il pèse des milliards de dollars dans les secteurs de l’habitation et de l’automobile. prêtsobligations d’entreprises et municipales, papier commercial et devises. « Lorsque le taux à 10 ans bouge, cela affecte tout ; c’est la référence en matière de taux la plus surveillée », a déclaré Ben Emons, responsable des titres à revenu fixe chez NewEdge Wealth. « Cela a un impact sur tout ce qui concerne le financement des entreprises ou des particuliers. »

Les récentes évolutions des rendements placent le marché boursier sur le fil du rasoir, car certaines des corrélations attendues entre les classes d’actifs se sont effondrées. Les actions se sont vendues depuis que les rendements ont commencé à augmenter en juillet, abandonnant une grande partie des gains de l’année, mais la valeur refuge typique des bons du Trésor américain a connu une situation encore pire. Les obligations à plus long terme ont perdu 46 % depuis leur pic de mars 2020, selon Bloomberg, une baisse précipitée pour ce qui est censé être l’un des investissements les plus sûrs disponibles. « Les actions chutent comme si c’était une récession, les taux grimpent comme si la croissance n’avait pas de limites, l’or se vendait comme si l’inflation était morte », a déclaré Benjamin Dunn, ancien directeur des risques des hedge funds qui dirige désormais le cabinet de conseil Alpha Theory Advisors. « Rien de tout cela n’a de sens. »‘

Les emprunteurs pressés

Mais au-delà des investisseurs, l’impact sur la plupart des Américains reste à venir, surtout si les taux continuent de grimper. En effet, la hausse des rendements à long terme aide la Fed dans sa lutte contre l’inflation. En resserrant les conditions financières et en baissant les prix des actifs, la demande devrait diminuer à mesure que davantage d’Américains réduiront leurs dépenses ou perdront leur emploi. Les emprunts par carte de crédit ont augmenté à mesure que les consommateurs dépensent leurs épargnes excédentaires, et les impayés sont à leur plus haut niveau. le plus élevé depuis le début de la pandémie de Covid. « Les gens doivent emprunter à un taux beaucoup plus élevé qu’il y a un mois, deux mois ou six mois », a déclaré Lindsay Rosnerresponsable des investissements multisectoriels chez Goldman Sachs gestion d’actifs et de patrimoine. « Malheureusement, je pense que l’Américain moyen doit désormais souffrir », a-t-elle déclaré.

Détaillants, banques et immobilier

Au-delà du consommateur, cela pourrait se faire sentir à mesure que les employeurs se retirent d’une économie qui a été autrefois forte. Les entreprises qui ne peuvent émettre de la dette que sur le marché à haut rendement, qui comprend de nombreux employeurs du secteur du commerce de détail, seront confrontées à des coûts d’emprunt nettement plus élevés. Les taux plus élevés comprimer le secteur immobilier et rapprocher l’immobilier commercial du défaut de paiement. « Pour quiconque dont la dette arrive à échéance, il s’agit d’un choc de taux », a déclaré Peter Boockvar de Bleakley Financial Group. « Tout agent immobilier dont le prêt arrive à échéance, toute entreprise dont le prêt à taux variable arrive à échéance, c’est difficile. » La flambée des rendements ajoute également une pression sur les banques régionales détenant des obligations dont la valeur a chuté, l’un des facteurs clés de la faillite de la Silicon Valley Bank et de la First Republic. Même si les analystes ne s’attendent pas à de nouvelles faillites de banques, le secteur cherche à se débarrasser de ses actifs et a déjà réduit ses prêts. « Nous avons désormais un rendement 100 points de base plus élevé » qu’en mars, a déclaré Rosner. « Donc, si les banques n’ont pas réglé leurs problèmes depuis lors, le problème n’est que pire, car les taux ne font qu’augmenter. »

5% et au-delà ?