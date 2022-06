Pourquoi les coupons sont plus difficiles à trouver que jamais

Mais cet outil devient de plus en plus difficile à trouver. En 2021, Kantar Media estime que 168 milliards ont circulé, à la fois dans les formats imprimés et numériques. Cela était en baisse par rapport à environ 294 milliards en 2015.

La contraction du marché des coupons comprend non seulement le nombre de coupons distribués, mais également la part remise à la caisse. Les taux de remboursement sont tombés à 0,5% de tous les coupons imprimés et numériques en 2020, contre environ 3,5% au début des années 1980, selon un article d’économistes de l’Université de Harvard, de l’Université de Georgetown et de l’Université Heinrich Heine de Düsseldorf.

Les économistes voient un phénomène plus vaste : les consommateurs de plus en plus pressés par le temps ne veulent pas faire face à des tracas, même minimes, pour économiser quelques dollars sur le dentifrice.

“La baisse de l’utilisation des coupons et la baisse des taux de remboursement indiquent un changement fondamental dans le comportement d’achat des consommateurs”, ont écrit les auteurs. Ils ont ajouté: “Nous considérons cela comme une preuve supplémentaire que la baisse de la sensibilité aux prix reflète une tendance séculaire à plus long terme.”