Pourquoi les contrats prénuptiaux sont intelligents, même si vous n’êtes pas riche

Les informations financières doivent également être exactes, avec une ventilation claire de la manière dont les actifs et les dettes seront répartis, dit-elle. La garde des enfants et la pension alimentaire sont des questions distinctes des contrats de mariage et sont généralement traitées par les tribunaux de la famille.

Pour garantir qu’un contrat de mariage tient devant le tribunal, l’accord doit être rédigé par un avocat et signé par les deux parties bien avant le mariage, explique Jacqueline Newman, une avocate spécialisée en divorce basée à New York.

Même si un couple décide de ne pas conclure un accord prénuptial, il est important pour eux d’avoir des « conversations difficiles » sur l’argent avant de se marier, explique Newman.

Cela contribuera à établir un partenariat sain et transparent qui durera, tout en révélant des problèmes financiers qui pourraient ruiner un mariage plus tard.

« L’argent sera une source de discussion tout au long de leur vie », dit-elle. « Si vous ne savez pas ce que l’argent signifie pour la personne que vous épousez, vous ne voulez pas le découvrir plus tard, lorsque vous serez assis dans mon bureau, en train de chercher à divorcer. »

« Penser à une éventuelle rupture n’est pas romantique, mais une grande partie du mariage consiste à gérer les détails quotidiens de la vie », explique Larry Luxenberg, CFP à New York. Discuter d’argent ne devrait pas nuire au romantisme d’un mariage, surtout « si la relation est solide », dit-il.

Les représentants de Joe Jonas et Sophie Turner n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

