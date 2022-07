Pourquoi les contenus dangereux prospèrent sur les réseaux sociaux kenyans

Commentez cette histoire Commentaire

NAIROBI – Le tireur s’approche par derrière, levant un pistolet vers la tête de sa victime. Il appuie sur la gâchette et “pop”, un corps sans vie s’effondre en avant. Le coup de feu coupe à une autre exécution, et une autre. La vidéo a été publiée sur Facebook, dans un grand groupe de partisans d’al-Shabab et de l’État islamique, où différentes versions ont été visionnées des milliers de fois avant d’être supprimées.

Alors que Facebook et son concurrent TikTok se développent à une vitesse vertigineuse au Kenya et dans toute l’Afrique, les chercheurs affirment que les entreprises technologiques ne parviennent pas à suivre le rythme d’une prolifération de contenus terroristes, de discours de haine et de fausses informations, profitant de cadres réglementaires médiocres pour éviter une surveillance plus stricte. .

“C’est un choix délibéré de maximiser l’extraction de main-d’œuvre et de profit, car ils considèrent les sociétés du Sud comme des marchés, et non comme des sociétés”, a déclaré Nanjala Nyabola, chercheuse kenyane en technologie et sciences sociales.

Environ 1 Kenyan sur 5 utilise Facebook, qui s’est rebaptisé l’année dernière Meta, et TikTok est devenu l’une des applications les plus téléchargées du pays. La prévalence de contenus violents et incendiaires sur les plateformes pose de réels risques dans ce pays d’Afrique de l’Est, alors qu’il se prépare pour une élection présidentielle âprement disputée le mois prochain et fait face à la menace terroriste posée par la résurgence d’al-Shabab.

“Notre approche de la modération de contenu en Afrique n’est pas différente de celle de n’importe où ailleurs dans le monde”, a écrit Kojo Boakye, directeur des politiques publiques de Meta pour l’Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie, dans un e-mail au Washington Post. “Nous donnons la priorité à la sécurité sur nos plateformes et avons pris des mesures agressives pour lutter contre la désinformation et les contenus préjudiciables.”

Fortune Mgwili-Sibanda, responsable des relations gouvernementales et des politiques publiques de TikTok en Afrique subsaharienne, a également répondu à The Post par e-mail en écrivant : « Nous avons des milliers de personnes travaillant sur la sécurité dans le monde entier – et nous continuons à nous développer. cette fonction sur nos marchés africains en ligne avec la croissance continue de notre communauté TikTok sur le continent.

La stratégie de modération de contenu des entreprises est à deux volets : les algorithmes d’intelligence artificielle (IA) fournissent une première ligne de défense. Mais Meta a admis qu’il est difficile d’apprendre à l’IA à reconnaître le discours de haine dans plusieurs langues et contextes, et les rapports montrent que les publications dans des langues autres que l’anglais passent souvent entre les mailles du filet.

En juin, des chercheurs de l’Institute for Strategic Dialogue (ISD) basé à Londres ont publié un rapport décrivant comment al-Shabab et l’État islamique utilisent Facebook pour diffuser du contenu extrémiste, comme la vidéo d’exécution.

L’enquête de deux ans de l’ISD a révélé au moins 30 pages publiques de propagande d’al-Shabab et de l’État islamique avec près de 40 000 abonnés combinés. Les groupes ont publié des vidéos illustrant des assassinats horribles, des attentats-suicides, des attaques contre les forces militaires kenyanes et des exercices d’entraînement de militants islamistes. Certains contenus vivaient sur la plateforme depuis plus de six ans.

La dépendance à l’IA était un problème central, a déclaré le co-auteur du rapport, Moustafa Ayad, car les mauvais acteurs ont appris à déjouer le système.

Si les terroristes savent que l’IA recherche le mot jihad, a expliqué Ayad, ils peuvent “diviser JIHAD avec des points entre les lettres, alors maintenant il n’est pas lu correctement par [the] Système d’IA.

Ayad a déclaré que la plupart des comptes signalés dans le rapport ont maintenant été supprimés, mais un contenu similaire est apparu depuis, comme une vidéo publiée en juillet mettant en vedette Fuad Mohamed Khalaf, un dirigeant d’al-Shabab recherché par le gouvernement américain. Il a recueilli 141 000 vues et 1 800 partages avant d’être supprimé au bout de 10 jours.

Les groupes terroristes peuvent également contourner la modération humaine, la deuxième ligne de défense des entreprises de médias sociaux, en exploitant les lacunes linguistiques et culturelles, selon le rapport. Les langues nationales du Kenya sont l’anglais et le swahili, mais les Kenyans parlent des dizaines d’autres langues tribales, des dialectes et l’argot local, sheng.

Meta a déclaré qu’il dispose d’une équipe multidisciplinaire de 350 personnes, dont des locuteurs natifs de l’arabe, du somali et du swahili, qui surveillent et traitent le contenu terroriste. Entre janvier et mars, la société affirme avoir supprimé 15 millions de contenus qui enfreignaient ses politiques antiterroristes, mais n’a pas précisé la quantité de contenu terroriste qu’elle pense toujours être sur la plate-forme.

En janvier 2019, al-Shabab a attaqué le complexe DusitD2 à Nairobi, tuant 22 personnes. Une enquête gouvernementale a révélé plus tard qu’ils avaient planifié l’attaque en utilisant un compte Facebook qui n’a pas été détecté pendant six mois, selon les médias locaux.

Lors des dernières élections au Kenya en 2017, les journalistes ont documenté comment Facebook est devenu une source principale de désinformation, luttant pour freiner la propagation des discours de haine à caractère ethnique. Ils s’inquiètent maintenant que TikTok soit devenu la plate-forme de choix pour ceux qui cherchent à attiser les tensions avant le vote présidentiel du 9 août.

En juin, la Fondation Mozilla a publié un rapport décrivant comment la désinformation liée aux élections a pris racine sur TikTok. Le rapport a examiné plus de 130 vidéos de 33 comptes qui avaient été vues plus de 4 millions de fois, trouvant des discours de haine ethniques, ainsi que des contenus manipulés et faux qui violaient les propres politiques de TikTok.

Un clip vidéo imitait une publicité de détergent dans laquelle le narrateur disait aux téléspectateurs que le « détergent » pouvait éliminer le « madoadoa », y compris les membres des tribus Kikuyu, Luhya, Luo et Kamba. Interprété littéralement, “madoadoa” est un mot anodin qui signifie tare ou tache, mais il peut aussi s’agir d’une insulte ethnique codée et d’un appel à la violence. La vidéo contenait des images graphiques d’affrontements post-électoraux de l’année précédente✓.

Après le rapport, TikTok a supprimé la vidéo et signalé le terme “madoadoa”, mais l’épisode a montré comment les nuances du langage peuvent échapper aux modérateurs humains. Un dénonciateur de TikTok a déclaré à l’auteur du rapport, Odanga Madung, qu’on lui avait demandé de regarder des vidéos dans des langues qu’elle ne parlait pas et de déterminer, à partir des seules images, si elles enfreignaient ses directives.

TikTok n’a pas directement répondu à cette allégation lorsque le Washington Post lui a demandé, mais la société a récemment publié une déclaration sur les efforts déployés pour résoudre les problèmes de contenu lié aux élections.

TikTok a déclaré modérer le contenu dans plus de 60 langues, dont le swahili, mais a refusé de donner des détails supplémentaires sur ses modérateurs au Kenya ou sur le nombre de langues qu’il surveille. Il a également lancé un centre d’opérations spécifique au Kenya avec des experts qui détectent et suppriment les messages qui violent ses politiques. Et le 14 juillet, il a déployé un guide de l’utilisateur intégré à l’application contenant des informations sur les élections et l’éducation aux médias.

“[We] avoir une équipe dédiée travaillant pour protéger TikTok pendant les élections kenyanes », a écrit Mgwili-Sibanda. “Nous interdisons et supprimons la désinformation électorale, la promotion de la violence et d’autres violations de nos politiques.”

Mais les chercheurs craignent toujours que la rhétorique violente en ligne ne conduise à une véritable violence.

“On verra ces mensonges se transformer en conséquences très tragiques pour les personnes qui assistent à des rassemblements”, a déclaré Irungu Houghton, directeur d’Amnesty International Kenya.

Les chercheurs affirment que TikTok et Meta peuvent s’en tirer avec des normes de modération de contenu inférieures au Kenya, en partie parce que la loi kenyane ne tient pas directement les sociétés de médias sociaux responsables du contenu préjudiciable sur leurs plateformes. En revanche, le « Facebook Act » allemand inflige des amendes allant jusqu’à 50 millions de dollars aux entreprises si elles ne suppriment pas le contenu « manifestement illégal » dans les 24 heures suivant le dépôt d’une plainte par un utilisateur.

“C’est une zone assez grise”, a déclaré Mugambi Laibuta, un avocat kenyan. “[W]Lorsque vous parlez de discours de haine, il n’y a aucune loi au Kenya qui stipule que ces sites doivent appliquer la modération du contenu.

Si Meta et TikTok ne se contrôlent pas eux-mêmes, préviennent les experts, les gouvernements africains le feront à leur place, peut-être de manière antidémocratique et dangereuse.