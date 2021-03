T

Comme les gens ont tendance à l’être, l’affichage ou non de drapeaux, de bannières et d’emblèmes a tendance à être une affaire controversée, même dans les démocraties les plus libérales et généralement tolérantes envers les populations. Même dans les États où l’incendie ou toute autre profanation du drapeau est illégale, comme les États-Unis et la France, le manque de respect est parfois présenté comme un geste de dissidence politique ou de défi. Comme pour les statues et les monuments historiques, les drapeaux ont souvent le pouvoir de diviser et d’unir les communautés. Lorsque les partis politiques tentent de s’approprier un drapeau à eux-mêmes, la réaction, entre autres, peut être particulièrement sévère.

Tel est le cas de la popularité soudaine du drapeau de l’Union parmi les ministres britanniques et autres politiciens conservateurs. Dans le passé, les conservateurs, parti de l’Empire, étaient plus heureux que la plupart de draper un drapeau de l’Union sur une table à chevalets lors d’une réunion publique ou de décorer un manifeste avec quelques-uns, pour rappeler aux électeurs un manque supposé et implicite de patriotisme. Mais c’était une astuce utilisée avec parcimonie, même par des gens comme Margaret Thatcher, qui a jadis drapé à moitié en plaisantant un mouchoir sur un modèle d’avion de British Airways présentant l’un de ses nouveaux motifs ethniques internationaux de l’époque, plutôt que le traditionnel rouge-blanc- et-bleu. Plus maintenant. Les ministres du Cabinet semblent maintenant rivaliser pour savoir qui peut réussir à brouiller le plus grand nombre et les plus grands drapeaux de l’Union dans un appel Zoom. Lorsque le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, a été gentiment taquiné au sujet de sa «note» Union Jack lorsqu’il est apparu sur BBC Bfeakfast, les présentateurs, Naga Munchetty et Charlie Stayt ont été publiquement réprimandés par la direction de la BBC. Un député d’arrière-ban conservateur a même demandé à la BBC pourquoi elle n’avait pas plus de drapeaux de l’Union dans son examen annuel.

