En vérité, ce n’était pas si révélateur. Mme Patel n’a peut-être pas personnellement grand-chose en commun avec Donald Trump, mais elle possède un talent presque Trumpien pour repérer un conflit culturel naissant et le déclencher à des fins politiques. Ou, dans ce cas, le rallumer, en saisissant l’opportunité offerte par une interview radio pour répandre le mépris sur le mouvement Black Lives Matter et la coutume de «prendre un genou». Elle ne pourra peut-être pas prononcer des nombres longs , mais ses instincts populistes sont d’une acuité surnaturelle.

BLM et la prise d’un genou ont été tordus et redéfinis – vous pourriez dire gaslit – pour convenir à un programme particulier. Le BLM est censé être maintenant une sorte de cadre politique de style bolchevique hautement discipliné dédié au renversement de «notre histoire», quoi que cela signifie, tout en prenant un genou est présenté comme une sorte d’acte grotesque d’assujettissement racial. C’est tout le contraire, et le mouvement Black Lives Matter, qui a donné naissance à des groupes organisés, est un rassemblement inachevé de personnes honorables faisant un geste simple mais puissant contre le racisme. Aucun conservateur ou patriote n’a besoin de le craindre ou de le mépriser, et il n’y aurait aucune objection à ce que Boris Johnson ou Nigel Farage se joignent à eux.