Pourquoi les conférences de presse du PSG de Mauricio Pochettino étaient « la chose la plus horrible que vous puissiez imaginer »

Mauricio Pochettino avait la réputation de bonnes conférences de presse lorsqu’il travaillait en Angleterre – mais tout a changé lors de son passage au Paris Saint-Germain.

L’Argentin est sur le point de devenir le nouveau manager de Chelsea cet été et autant qu’il doit remanier l’équipe fatiguée et gonflée des Blues, il aura peut-être du travail à faire pour réparer sa propre réputation. Le temps passé par Pochettino à diriger le PSG, pour lequel il a joué en tant que défenseur, a été vertement critiqué par les spectateurs qui pensaient qu’il ne pouvait pas gérer les ego et la pression dans la capitale française.

Maintenant, un journaliste a expliqué à QuatreQuatreDeux comment l’ancien manager de Tottenham Hotspur et Southampton était une présence complètement différente dans ses conférences de presse au Parc Des Princes – et comment son style de communication a été influencé par son prédécesseur Thomas Tuchel.

« Quand il est arrivé au PSG, j’ai écrit une histoire expliquant comment il avait été félicité pour son travail en Angleterre, et il avait été si bon en conférence de presse », explique Pierre-Etienne Minonzio, rédacteur à L’Equipe.

« Bientôt, des journalistes couvrant le PSG m’ont dit : ‘Mon pote, tu as dû mentir dans cet article, il est affreux en conférence de presse ici !’ Au PSG, ils ont toujours été la chose la plus horrible qu’on puisse imaginer. Il ne parlait qu’un peu le français, donc c’était en espagnol avec traduction, et il était extrêmement prudent – ​​il n’a jamais rien dit sur quoi que ce soit.

« Aux Spurs, il était le seul à parler, car Daniel Levy n’a presque jamais donné d’interviews et il n’y avait pas de directeur sportif qui parlait. Au PSG, le directeur sportif Leonardo avait une ligne directe avec les médias et le président Nasser Al-Khelaifi donne aussi parfois des interviews.

Mauricio Pochettino a traversé une période difficile lors du changement du PSG (Crédit image : PA)

Pochettino a finalement été relevé de ses fonctions chez Les Parisiens, bien qu’il ait remporté un titre au cours de son mandat. Minonzio pense cependant que le changement de style de l’Argentin lors de la gestion du club a été une influence directe de ce qui avait échoué pour les précédents managers dans le passé – et que son comportement prudent était une tentative d’apaiser ses patrons.

« Pochettino était dans une situation où il n’était pas le maître de la communication, et avant lui, il y avait Tuchel, qui est plus ou moins parti parce qu’il était trop offensif dans sa communication, et Leonardo n’était pas content de ça. Pochettino a pensé: « Je ne veux pas faire la même erreur que Tuchel, je serai très prudent », mais c’était trop prudent.

« Quand un gars donne toujours des réponses courtes, cela donne l’impression qu’il n’est pas content d’être là, qu’il n’est pas à l’aise. »