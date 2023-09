Pourquoi les compagnies aériennes n’embarquent pas dans les avions de la manière la plus efficace

« Nous avions des avions plus petits, avec seulement 122 sièges sur les 737-200 d’origine », a déclaré Chris Parks, directeur de l’innovation de Southwest. « Le sud-ouest s’est développé et est devenu plus populaire. »

« L’embarquement est l’une des étapes les plus difficiles du voyage aérien et frustrant pour de nombreux passagers », a déclaré Leslie Josephs, journaliste de la compagnie aérienne CNBC.

« Les différents groupes d’embarquement que nous voyons aujourd’hui ont vu le jour parce que les gens accordent de l’importance à leur priorité en matière d’embarquement », a déclaré Kerry Philipovitch, ancien vice-président senior du service client chez American Airlines. « Les compagnies aériennes utilisent cela pour générer plus de revenus et récompenser leurs meilleurs clients.

Depuis fin 2022, Southwest teste de nouveaux concepts pour améliorer ses délais de rotation. L’objectif de l’entreprise est de gagner deux minutes.

« Avoir des minutes supplémentaires à notre échelle avec environ 800 avions, vous faites le calcul – [it] « Le résultat s’additionne très rapidement », a déclaré Parks. « Plus nous sommes en mesure de faire tourner les avions à temps et lorsqu’ils sont au sol, cela nous permet de voler de manière plus fiable pour nos clients, et cela nous permet également de faire voler nos avions plus longtemps. plusieurs fois par jour pour nous aider à maintenir nos coûts à un niveau bas. »

CNBC s’est envolé pour Atlanta pour voir comment se déroule l’étude de Southwest.

