Pourquoi les compagnies aériennes demandent aux passagers de monter sur la balance – NBC New York

À partir de lundi, les passagers voyageant sur Korean Air pourront être invités à monter sur une balance avant de monter à bord de leur vol.

L’exercice, qui durera environ trois semaines, est requis par la loi et s’applique à toutes les compagnies aériennes coréennes, a déclaré à CNBC un représentant de Korean Air.

La loi oblige les compagnies aériennes à peser les passagers et leurs bagages à main au moins tous les cinq ans et est « cruciale pour la sécurité des opérations aériennes », a déclaré le représentant à CNBC.

L’annonce a été accueillie contrecoup du public, selon les médias locaux.

Un avis détaillant l’exercice – qui devrait commencer lundi à l’aéroport international de Gimpo, suivi par l’aéroport d’Incheon le mois prochain – a été retiré du site Web de la compagnie aérienne, en raison d’une « notification et d’une couverture médiatique suffisantes », selon la compagnie aérienne.

Est-il raisonnable de peser les passagers ?

« Certainement pas », a déclaré Vance Hilderman, PDG de la société de sécurité aérienne Afuzion.

Du moins pas pour des raisons de sécurité, a-t-il déclaré.

« Si vous êtes dans un petit Bombardier, un petit avion Embraer, et que nous avions 10 personnes très obèses… cela pourrait faire une petite différence », a-t-il déclaré. « Sur les avions commerciaux, à partir d’un 737 et au-dessus, vous savez, 120 personnes, nous l’avons intégré. »

Les logiciels aéronautiques peuvent s’adapter aux changements de poids, à la densité de l’air et à d’autres facteurs. C’est pourquoi la sécurité n’est pas compromise même dans les situations où la composition des passagers est atypique, comme un vol tôt le matin composé principalement d’hommes d’affaires, qui ont tendance à peser plus que le voyageur moyen. , il a dit.

Dans l’ensemble, une augmentation significative du poids par passager serait éclipsée par le poids du carburant, du fret et de l’avion lui-même, a déclaré Hilderman. « Le carburant représente 20 fois plus que le poids des passagers », a-t-il déclaré.

Casanowé | Istock | Getty Images Plutôt que de se concentrer sur le poids des passagers, il est plus important de s’adapter au fret supplémentaire et au nombre de passagers à bord, a déclaré Vance Hilderman, PDG d’Afuzion.

Mais Shem Malmquist, instructeur au Florida Tech’s College of Aeronautics, a déclaré que des échantillons de poids aléatoires étaient une bonne idée.

« Nous utilisons des poids moyens de passagers, mais les gens deviennent beaucoup plus lourds », a-t-il déclaré. « Trois cents personnes qui pèsent plus que la moyenne peuvent faire augmenter considérablement le poids d’un avion, et tous nos calculs de performances – longueur de piste, montée, franchissement d’obstacles, distances d’atterrissage, capacités d’altitude – dépendent tous du poids, entre autres choses. »

Hilderman convient que les gens sont de plus en plus grands, mais il a déclaré que les passagers diffèrent désormais également sur d’autres points.

« Les Américains deviennent plus lourds. Les Chinois aussi, les Coréens aussi », a-t-il déclaré. « Mais nous volons également plus jeunes… donc cela compense en fait l’augmentation du poids moyen de l’être humain. »

Une étude publiée en 2019 dans le Journal of Transport & Health a révélé que les régions où la prévalence de l’obésité est plus élevée « pourraient commencer à voir leurs marges de sécurité considérablement compromises si la tendance à la hausse du poids se poursuit ».

Jose Silva, professeur agrégé à l’école d’ingénierie de l’université australienne RMIT et l’un des auteurs de l’étude, a déclaré à CNBC qu’il pensait que les compagnies aériennes étaient réticentes à peser les passagers en raison de la nature sensible du sujet.

« Il existe également un manque de compréhension des gains de sécurité qui pourraient être obtenus s’il existait des moyens plus précis de déterminer le poids des passagers, au lieu de s’appuyer sur des normes », a-t-il déclaré.

UN plainte de lanceur d’alerte déposée en 2021 allègue que la Federal Aviation Administration des États-Unis n’a pas reconnu les problèmes de sécurité causés par le poids moyen des passagers ou des bagages qui ne reflète plus la population américaine.

Où les compagnies aériennes pèsent les passagers

Air Nouvelle-Zélande a pesé les passagers en juin pour des raisons, selon lui, liées à la sécurité et à l’efficacité énergétique.

Finnair a fait de même en 2017, et Hawaiian Air a effectué plusieurs exercices de poids des passagers sur les vols entre Honolulu et les Samoa américaines. (La Samoa Air, aujourd’hui disparue, facturer les passagers en fonction de leur poidsselon Reuters.)

Les dépliants aux États-Unis ne seront probablement pas pesés, a déclaré Hilderman, même si un Circulaire consultative de la FAA publié en 2019 indiquait que les compagnies aériennes pouvaient peser les passagers.

C’est une autre histoire en Europe, où les transporteurs suivent les réglementations de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (AESA).

Simon2579 | E+ | Getty Images Les compagnies aériennes américaines suivent les réglementations établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui n’exigent pas que les passagers soient pesés, a déclaré Hilderman.

L’AESA a pesé près de 23 000 passagers en 2008 et 2009 et a constaté que le poids moyen des passagers avait augmenté de 3 à 5 kilogrammes (6,6 à 11 livres). Un rapport ultérieur publié en 2022 a révélé que le poids moyen des passagers a légèrement augmenté depuis 2009, pour une moyenne de 82 kg (181 livres) pour les hommes et 68 kg (149 livres) pour les femmes.

Des évaluations périodiques du poids – des passagers et d’autres objets à bord – peuvent aider les compagnies aériennes à déterminer si les estimations de poids sont toujours exactes pour compenser la quantité de fret qu’elles transportent, a déclaré Hilderman.

Mais « il y a un peu plus dans ce mystère », a-t-il ajouté.

« En Europe, ils sont un peu plus rigoureux en matière de droits individuels en matière de vie privée », a-t-il déclaré. « Avec l’AESA, ils veulent protéger les passagers et disent : Regardez, les passagers sont de plus en plus grands, donc les compagnies aériennes veulent que vous fournissiez une distance minimale d’inclinaison sur vos sièges. »

Les sièges des compagnies aériennes commerciales sont basés sur le poids moyen des passagers des années 1950 aux années 1970, a déclaré Hilderman. Depuis, les gens sont devenus plus grands, mais les sièges des compagnies aériennes ont diminué, a-t-il déclaré : « 29 pouces dans certains cas, c’est absolument ridicule ».

Un sujet brûlant

La taille des passagers dans les avions est un sujet controversé – avec des passagers surdimensionnés déposer des allégations de discrimination sur les allées et la taille des sièges des avions lilliputiens, et sur les petits voyageurs s’exprimer publiquement sur l’empiétement sur le siège.

Mais contrairement à d’autres industries qui s’occupent de personnes lourdes – des fabricants de chaises aux toilettes en passant par manèges de parc d’attractions — l’industrie aérienne n’a pas agrandi les sièges.

« Certains ont proposé que les passagers obèses soient obligés de payer pour deux sièges afin de ne pas gêner les autres passagers, mais cela permet aux compagnies aériennes d’échapper à toute responsabilité », a déclaré Nick Gausling, consultant en services aux consommateurs et directeur général de Romy Group LLC.

Gausling a noté que même si d’autres secteurs ont été contraints de donner la priorité à l’expérience client, « les consommateurs n’ont que très peu de choix pour faire affaire ailleurs » lorsqu’il s’agit de compagnies aériennes.

Tigress Osborn, directrice exécutive de la National Association to Advance Fat Acceptance, a déclaré à CNBC que la plupart des grandes compagnies aériennes ont répondu en proposant trois options aux voyageurs en surpoids : payer des billets plus chers avec des sièges plus grands, acheter un deuxième siège ou rester à la maison.

« Les personnes grosses méritent de voyager pour le plaisir, comme tout le monde, et nous devons également nous rappeler que le transport aérien est destiné au travail, aux obligations familiales et à d’autres responsabilités également », a-t-elle déclaré. « Nos taxes contribuent à soutenir cette industrie, et nous méritons d’être hébergés en toute sécurité et confortablement, avec accès à des sièges accessibles à tous les niveaux de prix. »

Des idées pour aider les gros passagers

Hilderman a déclaré que les compagnies aériennes peuvent vendre des deuxièmes sièges aux voyageurs de taille plus à un tarif fortement réduit.

Jodi Jacobson | Istock | Getty Images À mesure que les gens sont devenus plus grands, les sièges des compagnies aériennes sont devenus plus petits, ce qui a donné lieu à de fréquentes plaintes de la part de voyageurs aériens de toutes tailles.

Ils peuvent également réserver une demi-douzaine de sièges pour des personnes plus grandes, pour lesquels les passagers peuvent s’inscrire en ligne en privé, en utilisant les informations de taille et de poids figurant sur leur permis de conduire, a-t-il expliqué.

Ces sièges pourraient être vendus moyennant un petit supplément, et s’ils n’étaient pas réservés par des passagers qualifiés la semaine précédant le vol, ils pourraient être remis à toute personne prête à les payer, a-t-il ajouté.

Un espoir pour des sièges plus larges ?

Quant à savoir si les compagnies aériennes augmenteront la taille des sièges pour tout le monde, Hilderman a déclaré que même si cela est mathématiquement possible, ce n’est pas pratique.

« Les diamètres du fuselage ont été prédéterminés », a-t-il déclaré, faisant référence au corps principal de l’avion. « Nous avons actuellement 29 000 avions commerciaux en vol, et nous n’en produisons qu’environ 1 500 par an. Il faudrait donc 20 ans pour remplacer l’ensemble de la flotte. »

Rééquiper les avions avec des sièges plus larges signifie rétrécir l’allée, qui est déjà très étroite, a-t-il déclaré. Pour élargir l’allée, il faudrait supprimer un siège par rangée, ce qui entraînerait une augmentation générale du prix des billets de 20 à 25 %, a-t-il déclaré.

« La plupart des gens ne regardent pas quel type d’avion ils pilotent, et ils n’ont aucune idée de l’inclinaison ou de la largeur du siège », a déclaré Hilderman. « Ils achètent simplement en fonction du prix – et les compagnies aériennes le savent. »

Arnold Barnett, professeur de sciences de gestion et de statistiques à la MIT Sloan School of Management, a déclaré à CNBC que la plupart des voyageurs sont prêts à supporter la taille actuelle des sièges en échange de tarifs inférieurs.

Si les sièges changeaient, « les tarifs aériens devraient augmenter et les vols deviendraient inabordables pour les passagers aux budgets limités ».

Pour beaucoup, un siège serré dans un avion vaut mieux qu’un siège dans un bus, a-t-il déclaré.